https://ria.ru/20230504/makarony-1869775295.html

В Италии спецкомиссия обсудит резкое подорожание макарон

В Италии спецкомиссия обсудит резкое подорожание макарон - РИА Новости, 04.05.2023

В Италии спецкомиссия обсудит резкое подорожание макарон

Зафиксированный на Апеннинах сильный рост цен на макаронные изделия вызвал озабоченность итальянских властей: в четверг министр по делам предприятий и продукции РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T19:59

2023-05-04T19:59

2023-05-04T19:59

экономика

италия

генуя

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РИМ, 4 мая – РИА Новости. Зафиксированный на Апеннинах сильный рост цен на макаронные изделия вызвал озабоченность итальянских властей: в четверг министр по делам предприятий и продукции "Сделано в Италии" Адольфо Урсо распорядился впервые созвать недавно созданную специальную Комиссию быстрого предупреждения для всестороннего анализа этого явления. Заседание комиссии назначено на 11 мая и будет организовано национальным гарантом по контролю над ценами Бенедетто Минео. Согласно официальным данным, цены на макаронные изделия, на базе которых делают многие популярные блюда итальянской кухни, в марте в годовом исчислении выросли на 17,5%. Эксперты указывают, что это произошло на фоне значительного снижения цен на зерно пшеницы, в том числе твердых сортов, которое используется для изготовления так называемой пасты. По данным Института услуг для агропродовольственного рынка (Ismea), с апреля прошлого года итальянская пшеница твердых сортов подешевела на 28,3%, а зерно, импортируемое из стран, не входящих в ЕС, - на 34,4%. Тем не менее, по информации Национального союза потребителей Италии (Unc), цены на макаронные изделия неизменно растут в стране с июня 2021 года и за это время они увеличились уже 37%. "До тех пор, пока спекуляция не будет официально определена как недобросовестная практика, никогда не будет действенного оружия против слишком высоких цен", - заявил в этой связи в четверг президент Unc Массимилиано Дона. Другая организация по защите прав потребителей Assoutenti в марте провела специальное исследование, в котором детально проанализировала рост цен макаронные изделия в различных регионах и провинциях Италии. Оказалось, что во многих из них цена килограмма пасты давно превысила психологический порог в 2 евро. Рекорд был установлен в Анконе, где средняя цена на 1 кг пасты составила 2,44 евро. Аналогичные цены были зафиксированы в Болонье, Генуе, Кальяри, Генуе и других крупных городах страны. Рекорд же по увеличению цены был установлен в провинции Сиена, где с марта 2022 года она выросла с 1,37 евро до 2,17 евро, то есть почти на 59%. В среднем же по стране 1 кг макаронных изделий в марте стоил 2,13 евро, то есть более чем на 25% дороже, чем годом ранее. "Паста – это один из наиболее любимых продуктов итальянцев. Ее потребление составляет около 23 кг на человека в год, и очевидно, что столь высокие цены заметно сказываются на кошельках потребителей", - заявил президент Assoutenti Фурио Труцци. Он также указал, что с началом конфликта на Украине на зерновых рынках возникло "цунами" и цены на пшеницу и кукурузу резко выросли. Однако сейчас ситуация существенно изменилась и котировки снизились на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, заметил он.

https://ria.ru/20230308/italyantsy-1856598922.html

https://ria.ru/20221207/italiya-1836948656.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, италия, генуя, болонья, евросоюз, в мире