https://ria.ru/20230504/maduro-1869540925.html

Президент Венесуэлы Мадуро осудил атаку беспилотников на Кремль

Президент Венесуэлы Мадуро осудил атаку беспилотников на Кремль - РИА Новости, 04.05.2023

Президент Венесуэлы Мадуро осудил атаку беспилотников на Кремль

Президент Венесуэлы Николас Мадуро осудил попытку Украины нанести удар по Кремлю и отметил эффективные действия служб безопасности. РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T02:46

2023-05-04T02:46

2023-05-04T02:46

венесуэла

россия

николас мадуро

владимир путин

дмитрий песков

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МЕХИКО, 4 мая - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро осудил попытку Украины нанести удар по Кремлю и отметил эффективные действия служб безопасности. Ранее в пресс-службе Кремля рассказали, что в ночь на 3 мая киевский режим совершил попытку нанесения удара беспилотниками по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина, два аппарата были выведены из строя. В результате пострадавших и материального ущерба нет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже сообщил РИА Новости, что главы государства в этот момент в Кремле не было. "Президент Боливарианской Республики Венесуэла Николас Мадуро от имени правительства и народа Венесуэлы выражает свое всецелое осуждение отчаянного покушения на убийство президента Российской Федерации Владимира Путина", - говорится в тексте заявления, которое распространил МИД Венесуэлы. Мадуро в документе отметил эффективные действия российских служб безопасности, "которым своевременно удалось нейтрализовать два беспилотных летательных аппарата, направленных в сторону Кремлевского дворца, чьим гнусным намерением было покушение на жизнь президента Путина". "Боливарианская Республика Венесуэла выражает свою полную солидарность с правительством и народом России перед лицом этих событий и надеется, что компетентные органы привлекут к ответственности материальных и интеллектуальных авторов, которые организовали, финансировали и спонсировали это предосудительное покушение", - сказано в тексте, датированном 3 мая.

https://ria.ru/20230504/bespilotniki-1869537343.html

https://ria.ru/20230504/bpla-1869534606.html

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венесуэла, россия, николас мадуро, владимир путин, дмитрий песков, в мире