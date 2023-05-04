https://ria.ru/20230504/lyudi-1869696002.html
Названа дата выхода нового сезона шоу "Удивительные люди"
Названа дата выхода нового сезона шоу "Удивительные люди" - РИА Новости, 04.05.2023
Названа дата выхода нового сезона шоу "Удивительные люди"
Новый сезон шоу "Удивительные люди" выйдет 19 мая в 21:30, сообщает пресс-служба телеканала "Россия 1". РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T20:01
2023-05-04T20:01
2023-05-04T22:24
шоубиз
россия-1 (телеканал)
наталья рагозина
евгений папунаишвили
россия
китай
монголия
знаменитости
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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Новый сезон шоу "Удивительные люди" выйдет 19 мая в 21:30, сообщает пресс-служба телеканала "Россия 1".Среди участников телешоу — выдающиеся люди из разных уголков России и мира: обладатель семи мировых рекордов Гиннесса по мастерству сборки кубика Рубика из Китая, чемпион мира по памяти из Монголии, скоростной гитарист из Евпатории, выдающийся химик из Новороссийска, мастер текстильных народных промыслов из Рязани, канатоходец из Дагестана и многие другие.Их мастерство оценят члены жюри: шоумен Александр Пушной, хореограф Евгений Папунаишвили, профессор Центра нейроэкономики и когнитивных исследований Василий Ключарев и чемпионка мира по боксу Наталья Рагозина.Вести передачу будет дважды лауреат премии ТЭФИ, музыкант и энциклопедист Артем Варгафтик.
https://ria.ru/20230429/galustyan-1868493594.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия-1 (телеканал), наталья рагозина, евгений папунаишвили, россия, китай, монголия, знаменитости
Шоубиз, Россия-1 (телеканал), Наталья Рагозина, Евгений Папунаишвили, Россия, Китай, Монголия, Знаменитости
Названа дата выхода нового сезона шоу "Удивительные люди"
Новый сезон шоу талантов "Удивительные люди" на телеканале "Россия" выйдет 19 мая
МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Новый сезон шоу "Удивительные люди" выйдет 19 мая в 21:30, сообщает пресс-служба телеканала "Россия 1".
Среди участников телешоу — выдающиеся люди из разных уголков России и мира: обладатель семи мировых рекордов Гиннесса по мастерству сборки кубика Рубика из Китая, чемпион мира по памяти из Монголии, скоростной гитарист из Евпатории, выдающийся химик из Новороссийска, мастер текстильных народных промыслов из Рязани, канатоходец из Дагестана и многие другие.
Их мастерство оценят члены жюри: шоумен Александр Пушной, хореограф Евгений Папунаишвили, профессор Центра нейроэкономики и когнитивных исследований Василий Ключарев и чемпионка мира по боксу Наталья Рагозина.
Вести передачу будет дважды лауреат премии ТЭФИ, музыкант и энциклопедист Артем Варгафтик.
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