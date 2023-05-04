https://ria.ru/20230504/lyudi-1869696002.html

Названа дата выхода нового сезона шоу "Удивительные люди"

Названа дата выхода нового сезона шоу "Удивительные люди" - РИА Новости, 04.05.2023

Названа дата выхода нового сезона шоу "Удивительные люди"

Новый сезон шоу "Удивительные люди" выйдет 19 мая в 21:30, сообщает пресс-служба телеканала "Россия 1". РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T20:01

2023-05-04T20:01

2023-05-04T22:24

шоубиз

россия-1 (телеканал)

наталья рагозина

евгений папунаишвили

россия

китай

монголия

знаменитости

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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Новый сезон шоу "Удивительные люди" выйдет 19 мая в 21:30, сообщает пресс-служба телеканала "Россия 1".Среди участников телешоу — выдающиеся люди из разных уголков России и мира: обладатель семи мировых рекордов Гиннесса по мастерству сборки кубика Рубика из Китая, чемпион мира по памяти из Монголии, скоростной гитарист из Евпатории, выдающийся химик из Новороссийска, мастер текстильных народных промыслов из Рязани, канатоходец из Дагестана и многие другие.Их мастерство оценят члены жюри: шоумен Александр Пушной, хореограф Евгений Папунаишвили, профессор Центра нейроэкономики и когнитивных исследований Василий Ключарев и чемпионка мира по боксу Наталья Рагозина.Вести передачу будет дважды лауреат премии ТЭФИ, музыкант и энциклопедист Артем Варгафтик.

https://ria.ru/20230429/galustyan-1868493594.html

россия

китай

монголия

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

россия-1 (телеканал), наталья рагозина, евгений папунаишвили, россия, китай, монголия, знаменитости