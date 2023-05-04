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Названа дата выхода нового сезона шоу "Удивительные люди" - РИА Новости, 04.05.2023
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Шоубиз
 
20:01 04.05.2023 (обновлено: 22:24 04.05.2023)
https://ria.ru/20230504/lyudi-1869696002.html
Названа дата выхода нового сезона шоу "Удивительные люди"
Названа дата выхода нового сезона шоу "Удивительные люди" - РИА Новости, 04.05.2023
Названа дата выхода нового сезона шоу "Удивительные люди"
Новый сезон шоу "Удивительные люди" выйдет 19 мая в 21:30, сообщает пресс-служба телеканала "Россия 1". РИА Новости, 04.05.2023
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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Новый сезон шоу "Удивительные люди" выйдет 19 мая в 21:30, сообщает пресс-служба телеканала "Россия 1".Среди участников телешоу — выдающиеся люди из разных уголков России и мира: обладатель семи мировых рекордов Гиннесса по мастерству сборки кубика Рубика из Китая, чемпион мира по памяти из Монголии, скоростной гитарист из Евпатории, выдающийся химик из Новороссийска, мастер текстильных народных промыслов из Рязани, канатоходец из Дагестана и многие другие.Их мастерство оценят члены жюри: шоумен Александр Пушной, хореограф Евгений Папунаишвили, профессор Центра нейроэкономики и когнитивных исследований Василий Ключарев и чемпионка мира по боксу Наталья Рагозина.Вести передачу будет дважды лауреат премии ТЭФИ, музыкант и энциклопедист Артем Варгафтик.
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Александра Липатова
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россия-1 (телеканал), наталья рагозина, евгений папунаишвили, россия, китай, монголия, знаменитости
Шоубиз, Россия-1 (телеканал), Наталья Рагозина, Евгений Папунаишвили, Россия, Китай, Монголия, Знаменитости
Названа дата выхода нового сезона шоу "Удивительные люди"

Новый сезон шоу талантов "Удивительные люди" на телеканале "Россия" выйдет 19 мая

© Фото предоставлено телеканалом РоссияШоу "Удивительные люди"
Шоу Удивительные люди
© Фото предоставлено телеканалом Россия
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Новый сезон шоу "Удивительные люди" выйдет 19 мая в 21:30, сообщает пресс-служба телеканала "Россия 1".
Среди участников телешоу — выдающиеся люди из разных уголков России и мира: обладатель семи мировых рекордов Гиннесса по мастерству сборки кубика Рубика из Китая, чемпион мира по памяти из Монголии, скоростной гитарист из Евпатории, выдающийся химик из Новороссийска, мастер текстильных народных промыслов из Рязани, канатоходец из Дагестана и многие другие.
Их мастерство оценят члены жюри: шоумен Александр Пушной, хореограф Евгений Папунаишвили, профессор Центра нейроэкономики и когнитивных исследований Василий Ключарев и чемпионка мира по боксу Наталья Рагозина.
Вести передачу будет дважды лауреат премии ТЭФИ, музыкант и энциклопедист Артем Варгафтик.
Шоумен Михаил Галустян на церемонии закрытия 45-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) в кинотеатре Россия в Москве. - РИА Новости, 1920, 29.04.2023
На ТНТ состоялась премьера нового шоу с Михаилом Галустяном
29 апреля, 05:54
 
ШоубизРоссия-1 (телеканал)Наталья РагозинаЕвгений ПапунаишвилиРоссияКитайМонголияЗнаменитости
 
 
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