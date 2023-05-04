https://ria.ru/20230504/lift-1869795219.html

В доме на юго-востоке Москвы при падении лифта пострадал подросток

В доме на юго-востоке Москвы при падении лифта пострадал подросток - РИА Новости, 04.05.2023

В доме на юго-востоке Москвы при падении лифта пострадал подросток

Подросток пострадал при резком торможении лифта в жилом доме на юго-востоке Москвы, возбуждено уголовное дело, мальчик госпитализирован, сообщили журналистам в... РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T23:32

2023-05-04T23:32

2023-05-04T23:32

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

москва

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Подросток пострадал при резком торможении лифта в жилом доме на юго-востоке Москвы, возбуждено уголовное дело, мальчик госпитализирован, сообщили журналистам в пресс-службе столичного главка СК РФ. По данным следствия, 4 мая в одном из домов на 6-й улице Верхние Поля в Москве произошел сбой в работе лифта и резкое торможение. В этот момент в лифте находился 16-летний подросток. В ведомстве добавили, что юноша госпитализирован, его жизни и здоровью ничего не угрожает. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - сказали в пресс-службе.

https://ria.ru/20230311/politsiya-1857278167.html

москва

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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), москва