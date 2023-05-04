https://ria.ru/20230504/leschenko-1869489194.html

Лев Лещенко рассказал о своих источниках дохода

Лев Лещенко рассказал о своих источниках дохода - РИА Новости, 04.05.2023

Лев Лещенко рассказал о своих источниках дохода

Народный артист России, певец Лев Лещенко в интервью "Леди Mail.ru" раскрыл источники своих доходов. РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T04:54

2023-05-04T04:54

2023-05-04T04:54

шоубиз

лев лещенко

кольчугино

россия

знаменитости

музыка

доход

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/18/1569087548_0:205:2710:1729_1920x0_80_0_0_30643820ecf30542c2ab4dcd3850880e.jpg

МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Народный артист России, певец Лев Лещенко в интервью "Леди Mail.ru" раскрыл источники своих доходов. Артист также рассказал о лесном бизнесе в городе Кольчугино, в котором является учредителем. По словам артиста эстрады, он неоднократно помогал своим близким материально. Лев Лещенко начал свою музыкальную карьеру в 1964 году. Он признавался, что в детстве и юности был стеснен в средствах, но со временем ситуация изменилась. Певец активно выступает и даже записывает дуэты с молодыми коллегами. Так, в 2021-м он исполнил композицию "Мы будем жить" с Loc-Dog (Александром Жвакиным).

https://ria.ru/20211008/leschenko-1753638816.html

кольчугино

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Александра Липатова

Александра Липатова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

лев лещенко, кольчугино, россия, знаменитости, музыка, доход