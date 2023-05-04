https://ria.ru/20230504/leschenko-1869489194.html
Лев Лещенко рассказал о своих источниках дохода
Лев Лещенко рассказал о своих источниках дохода - РИА Новости, 04.05.2023
Лев Лещенко рассказал о своих источниках дохода
Народный артист России, певец Лев Лещенко в интервью "Леди Mail.ru" раскрыл источники своих доходов. РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T04:54
2023-05-04T04:54
2023-05-04T04:54
шоубиз
лев лещенко
кольчугино
россия
знаменитости
музыка
доход
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/18/1569087548_0:205:2710:1729_1920x0_80_0_0_30643820ecf30542c2ab4dcd3850880e.jpg
МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Народный артист России, певец Лев Лещенко в интервью "Леди Mail.ru" раскрыл источники своих доходов. Артист также рассказал о лесном бизнесе в городе Кольчугино, в котором является учредителем. По словам артиста эстрады, он неоднократно помогал своим близким материально. Лев Лещенко начал свою музыкальную карьеру в 1964 году. Он признавался, что в детстве и юности был стеснен в средствах, но со временем ситуация изменилась. Певец активно выступает и даже записывает дуэты с молодыми коллегами. Так, в 2021-м он исполнил композицию "Мы будем жить" с Loc-Dog (Александром Жвакиным).
https://ria.ru/20211008/leschenko-1753638816.html
кольчугино
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/18/1569087548_31:168:2537:2048_1920x0_80_0_0_3632287cc1802c0968871ae22869ff19.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лев лещенко, кольчугино, россия, знаменитости, музыка, доход
Шоубиз, Лев Лещенко, Кольчугино, Россия, Знаменитости, Музыка, Доход
Лев Лещенко рассказал о своих источниках дохода
Певец Лев Лещенко рассказал об источниках своих доходов
МОСКВА, 4 мая – РИА Новости.
Народный артист России, певец Лев Лещенко в интервью "Леди Mail.ru" раскрыл
источники своих доходов.
«
"Я пару раз снимался в рекламе, размещал у себя в соцсетях. Но потом понял: мне уже не солидно заниматься такими делами. Тем более у меня есть другие заработки. Я достаточно обеспеченный человек. Заработки мои не огромные, но выше среднего. На жизнь и развитие своего творчества хватает", – поделился музыкант.
Артист также рассказал о лесном бизнесе в городе Кольчугино, в котором является учредителем.
«
"Когда начинали двадцать лет назад, никакой прибыли не было, первые годы мы только налаживали производство. Было очень трудно – постоянно приходилось на это дело вынимать из собственного кармана. Сейчас уже есть какой-то доход. Но не сказать, что огромный", – добавил певец.
По словам артиста эстрады, он неоднократно помогал своим близким материально.
«
"Однокурсникам, одноклассникам и музыкантам, которые вышли в тираж, помогаю. Да много кому. Но говорить об этом, кичиться, не люблю. Вы от меня не услышите: "Вот, смотрите, я купил тем-то трактор, а тем-то – автобус". Считаю, что это некрасиво", – заключил исполнитель.
Лев Лещенко начал свою музыкальную карьеру в 1964 году. Он признавался, что в детстве и юности был стеснен в средствах, но со временем ситуация изменилась. Певец активно выступает и даже записывает дуэты с молодыми коллегами. Так, в 2021-м он исполнил композицию "Мы будем жить" с Loc-Dog (Александром Жвакиным).
Лещенко рассказал о любви к рэпу перед своим первым выступлением в клубе