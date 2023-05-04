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Лев Лещенко рассказал о своих источниках дохода - РИА Новости, 04.05.2023
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Шоубиз
 
04:54 04.05.2023
https://ria.ru/20230504/leschenko-1869489194.html
Лев Лещенко рассказал о своих источниках дохода
Лев Лещенко рассказал о своих источниках дохода - РИА Новости, 04.05.2023
Лев Лещенко рассказал о своих источниках дохода
Народный артист России, певец Лев Лещенко в интервью "Леди Mail.ru" раскрыл источники своих доходов. РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T04:54
2023-05-04T04:54
шоубиз
лев лещенко
кольчугино
россия
знаменитости
музыка
доход
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МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Народный артист России, певец Лев Лещенко в интервью "Леди Mail.ru" раскрыл источники своих доходов. Артист также рассказал о лесном бизнесе в городе Кольчугино, в котором является учредителем. По словам артиста эстрады, он неоднократно помогал своим близким материально. Лев Лещенко начал свою музыкальную карьеру в 1964 году. Он признавался, что в детстве и юности был стеснен в средствах, но со временем ситуация изменилась. Певец активно выступает и даже записывает дуэты с молодыми коллегами. Так, в 2021-м он исполнил композицию "Мы будем жить" с Loc-Dog (Александром Жвакиным).
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лев лещенко, кольчугино, россия, знаменитости, музыка, доход
Шоубиз, Лев Лещенко, Кольчугино, Россия, Знаменитости, Музыка, Доход
Лев Лещенко рассказал о своих источниках дохода

Певец Лев Лещенко рассказал об источниках своих доходов

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПевец Лев Лещенко
Певец Лев Лещенко - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Народный артист России, певец Лев Лещенко в интервью "Леди Mail.ru" раскрыл источники своих доходов.
«

"Я пару раз снимался в рекламе, размещал у себя в соцсетях. Но потом понял: мне уже не солидно заниматься такими делами. Тем более у меня есть другие заработки. Я достаточно обеспеченный человек. Заработки мои не огромные, но выше среднего. На жизнь и развитие своего творчества хватает", – поделился музыкант.

Артист также рассказал о лесном бизнесе в городе Кольчугино, в котором является учредителем.
«

"Когда начинали двадцать лет назад, никакой прибыли не было, первые годы мы только налаживали производство. Было очень трудно – постоянно приходилось на это дело вынимать из собственного кармана. Сейчас уже есть какой-то доход. Но не сказать, что огромный", – добавил певец.

По словам артиста эстрады, он неоднократно помогал своим близким материально.
«
"Однокурсникам, одноклассникам и музыкантам, которые вышли в тираж, помогаю. Да много кому. Но говорить об этом, кичиться, не люблю. Вы от меня не услышите: "Вот, смотрите, я купил тем-то трактор, а тем-то – автобус". Считаю, что это некрасиво", – заключил исполнитель.
Лев Лещенко начал свою музыкальную карьеру в 1964 году. Он признавался, что в детстве и юности был стеснен в средствах, но со временем ситуация изменилась. Певец активно выступает и даже записывает дуэты с молодыми коллегами. Так, в 2021-м он исполнил композицию "Мы будем жить" с Loc-Dog (Александром Жвакиным).
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ШоубизЛев ЛещенкоКольчугиноРоссияЗнаменитостиМузыкаДоход
 
 
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