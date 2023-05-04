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В Донецке при подрыве на мине "Лепесток" пострадал мужчина - РИА Новости, 04.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:31 04.05.2023
https://ria.ru/20230504/lepestok-1869728318.html
В Донецке при подрыве на мине "Лепесток" пострадал мужчина
В Донецке при подрыве на мине "Лепесток" пострадал мужчина - РИА Новости, 04.05.2023
В Донецке при подрыве на мине "Лепесток" пострадал мужчина
Мужчина пострадал в результате подрыва противопехотной мины "Лепесток" в Куйбышевском районе Донецка, сообщил в четверг мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин. РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T17:31
2023-05-04T17:31
специальная военная операция на украине
донецк
куйбышевский район
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
оон
сцкк
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ДОНЕЦК, 4 мая - РИА Новости. Мужчина пострадал в результате подрыва противопехотной мины "Лепесток" в Куйбышевском районе Донецка, сообщил в четверг мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин. "В результате детонации мины "Лепесток" в Куйбышевском районе возле дома № 94 по улице Семенова-Тянь-Шанского, пострадал мужчина 1974 года рождения", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале. Представительство ДНР в СЦКК ранее в четверг сообщило о пяти обстрелах Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров и ракеты из РСЗО. Куйбышевский район Донецка расположен в западной части города. Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Она является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth). Представительство ДНР в СЦКК неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток", по городам республики. Постпредство РФ при ООН ранее распространило в Совбезе письмо о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо, в том числе, было направлено генсеку ООН. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
https://ria.ru/20230228/lepestok-1854977434.html
https://ria.ru/20230427/postradavshie-1868280475.html
донецк
куйбышевский район
донецкая народная республика
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донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), оон, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Куйбышевский район, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), ООН, СЦКК
В Донецке при подрыве на мине "Лепесток" пострадал мужчина

Мэр Кулемзин сообщил, что в Донецке при подрыве на мине "Лепесток" пострадал мужчина

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкПротивопехотная фугасная мина ПМФ-1 "Лепесток"
Противопехотная фугасная мина ПМФ-1 Лепесток - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Противопехотная фугасная мина ПМФ-1 "Лепесток". Архивное фото
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ДОНЕЦК, 4 мая - РИА Новости. Мужчина пострадал в результате подрыва противопехотной мины "Лепесток" в Куйбышевском районе Донецка, сообщил в четверг мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин.
"В результате детонации мины "Лепесток" в Куйбышевском районе возле дома № 94 по улице Семенова-Тянь-Шанского, пострадал мужчина 1974 года рождения", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.
Противопехотные фугасные мины Лепесток, Донецк - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
МЧС ДНР за сутки обезвредило 200 мин "Лепесток" в жилом секторе Донецка
28 февраля, 22:03
Представительство ДНР в СЦКК ранее в четверг сообщило о пяти обстрелах Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров и ракеты из РСЗО.
Куйбышевский район Донецка расположен в западной части города.
Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Она является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth). Представительство ДНР в СЦКК неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток", по городам республики.
Постпредство РФ при ООН ранее распространило в Совбезе письмо о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо, в том числе, было направлено генсеку ООН.
Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
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В Донецке четыре ребенка пострадали при подрыве на взрывоопасном предмете
27 апреля, 20:29
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкКуйбышевский районДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)ООНСЦКК
 
 
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