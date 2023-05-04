https://ria.ru/20230504/lepestok-1869728318.html

В Донецке при подрыве на мине "Лепесток" пострадал мужчина

В Донецке при подрыве на мине "Лепесток" пострадал мужчина - РИА Новости, 04.05.2023

В Донецке при подрыве на мине "Лепесток" пострадал мужчина

Мужчина пострадал в результате подрыва противопехотной мины "Лепесток" в Куйбышевском районе Донецка, сообщил в четверг мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин. РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T17:31

2023-05-04T17:31

2023-05-04T17:31

специальная военная операция на украине

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

оон

сцкк

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ДОНЕЦК, 4 мая - РИА Новости. Мужчина пострадал в результате подрыва противопехотной мины "Лепесток" в Куйбышевском районе Донецка, сообщил в четверг мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин. "В результате детонации мины "Лепесток" в Куйбышевском районе возле дома № 94 по улице Семенова-Тянь-Шанского, пострадал мужчина 1974 года рождения", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале. Представительство ДНР в СЦКК ранее в четверг сообщило о пяти обстрелах Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров и ракеты из РСЗО. Куйбышевский район Донецка расположен в западной части города. Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Она является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth). Представительство ДНР в СЦКК неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток", по городам республики. Постпредство РФ при ООН ранее распространило в Совбезе письмо о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо, в том числе, было направлено генсеку ООН. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.

https://ria.ru/20230228/lepestok-1854977434.html

https://ria.ru/20230427/postradavshie-1868280475.html

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

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донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), оон, сцкк