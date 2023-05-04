https://ria.ru/20230504/lavrov-1869544461.html
Лавров прибыл в Индию на заседание глав МИД ШОС
Лавров прибыл в Индию на заседание глав МИД ШОС - РИА Новости, 04.05.2023
Лавров прибыл в Индию на заседание глав МИД ШОС
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Индию, где примет участие в заседании глав МИД Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), также... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T04:14
2023-05-04T04:14
2023-05-04T04:16
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ПАНАДЖИ (Индия), 4 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Индию, где примет участие в заседании глав МИД Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), также ожидаются двусторонние встречи с главами МИД Индии, Китая и Пакистана, передает корреспондент РИА Новости.Министры, как сообщало российское внешнеполитическое ведомство, планируют провести подготовку к заседанию Совета глав государств-членов ШОС, которое планируется 3-4 июля в Нью-Дели.В этой связи дипломаты будут обсуждать вопросы содержательного наполнения мероприятия, рассмотрят проекты соответствующих документов и решений, а также обменяются мнениями по международной и региональной повестке дня.Также, как отметил МИД России, министры на заседании ШОС уделят предметное внимание вопросам расширения организации: одобрят проект решения совета глав государств-членов ШОС о предоставлении Ирану статуса государства-члена, обсудят обращение Белоруссии о возможном ускорении процедуры ее приема в организацию, на полях ожидается подписание меморандумов о предоставлении статуса партнера ШОС по диалогу Бахрейну, Кувейту, Мьянме, Мальдивам и ОАЭ, что "откроет новые возможности для подключения указанных стран к работе объединения по представляющим взаимный интерес направлениям".Кроме того, у Лаврова запланирован ряд двусторонних встреч - с главами МИД Индии, Китая и Пакистана.
https://ria.ru/20230503/siriya-1869414035.html
https://ria.ru/20230429/lavrov-1868650051.html
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в мире, индия, шос, китай, пакистан, сергей лавров, нью-дели, россия
В мире, Индия, ШОС, Китай, Пакистан, Сергей Лавров, Нью-Дели, Россия
Лавров прибыл в Индию на заседание глав МИД ШОС
Министр иностранных дел Лавров прибыл в Индию, где примет участие в заседании глав МИД ШОС