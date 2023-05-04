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Миронов предложил разместить у посольства Латвии материалы о легионе СС
Миронов предложил разместить у посольства Латвии материалы о легионе СС - РИА Новости, 04.05.2023
Миронов предложил разместить у посольства Латвии материалы о легионе СС
Лидер "Справедливой России — За правду" Сергей Миронов обратился к министру иностранных дел Сергею Лаврову и мэру Москвы Сергею Собянину с предложением... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T00:16
2023-05-04T00:16
2023-05-04T05:43
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Лидер "Справедливой России — За правду" Сергей Миронов обратился к министру иностранных дел Сергею Лаврову и мэру Москвы Сергею Собянину с предложением разместить напротив посольства Латвии материалы о Латышском легионе СС, русофобии властей Латвии, копии обращений имеются в распоряжении РИА Новости.Ранее сейм Латвии принял срочный закон о запрете проведения публичных мероприятий 9 мая. Также правящая коалиция Рижской думы согласилась с инициативой блока Kods Rīgai снести в ближайшие сроки памятник русскому поэту Александру Пушкину в Риге, чтобы не допустить собрания у него жителей на 9 мая."Предлагаю в качестве одной из ответных мер возможность согласования... размещения напротив посольства Латвийской Республики в Российской Федерации (Москва, ул. Чаплыгина 3), нескольких информационных стендов с историческим ракурсом (фотоматериалы и краткая информация): о латышском легионе СС, политических процессах против представителей СМИ, правозащитников и российских соотечественников, проживающих в Латвии в настоящее время, сносе памятников и всех действиях откровенной русофобии властей Латвии", - написал Миронов в обращении.Политик отметил, что данное мероприятие должно быть осуществлено оперативно — до 9 мая. Он подчеркнул, что те, кто запретили празднование Дня Победы в Латвии — "достойные наследники Латышского легиона СС".
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латвия, рига, москва, сергей миронов, сергей лавров, рижская дума, сергей собянин, в мире
Латвия, Рига, Москва, Сергей Миронов, Сергей Лавров, Рижская дума, Сергей Собянин, В мире
Миронов предложил разместить у посольства Латвии материалы о легионе СС
Миронов предложил Лаврову разместить у посольства Латвии материалы о Латышском легионе СС