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Миронов предложил разместить у посольства Латвии материалы о легионе СС - РИА Новости, 04.05.2023
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00:16 04.05.2023 (обновлено: 05:43 04.05.2023)
https://ria.ru/20230504/latviya-1869534864.html
Миронов предложил разместить у посольства Латвии материалы о легионе СС
Миронов предложил разместить у посольства Латвии материалы о легионе СС - РИА Новости, 04.05.2023
Миронов предложил разместить у посольства Латвии материалы о легионе СС
Лидер "Справедливой России — За правду" Сергей Миронов обратился к министру иностранных дел Сергею Лаврову и мэру Москвы Сергею Собянину с предложением... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T00:16
2023-05-04T05:43
латвия
рига
москва
сергей миронов
сергей лавров
рижская дума
сергей собянин
в мире
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Лидер "Справедливой России — За правду" Сергей Миронов обратился к министру иностранных дел Сергею Лаврову и мэру Москвы Сергею Собянину с предложением разместить напротив посольства Латвии материалы о Латышском легионе СС, русофобии властей Латвии, копии обращений имеются в распоряжении РИА Новости.Ранее сейм Латвии принял срочный закон о запрете проведения публичных мероприятий 9 мая. Также правящая коалиция Рижской думы согласилась с инициативой блока Kods Rīgai снести в ближайшие сроки памятник русскому поэту Александру Пушкину в Риге, чтобы не допустить собрания у него жителей на 9 мая."Предлагаю в качестве одной из ответных мер возможность согласования... размещения напротив посольства Латвийской Республики в Российской Федерации (Москва, ул. Чаплыгина 3), нескольких информационных стендов с историческим ракурсом (фотоматериалы и краткая информация): о латышском легионе СС, политических процессах против представителей СМИ, правозащитников и российских соотечественников, проживающих в Латвии в настоящее время, сносе памятников и всех действиях откровенной русофобии властей Латвии", - написал Миронов в обращении.Политик отметил, что данное мероприятие должно быть осуществлено оперативно — до 9 мая. Он подчеркнул, что те, кто запретили празднование Дня Победы в Латвии — "достойные наследники Латышского легиона СС".
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латвия, рига, москва, сергей миронов, сергей лавров, рижская дума, сергей собянин, в мире
Латвия, Рига, Москва, Сергей Миронов, Сергей Лавров, Рижская дума, Сергей Собянин, В мире
Миронов предложил разместить у посольства Латвии материалы о легионе СС

Миронов предложил Лаврову разместить у посольства Латвии материалы о Латышском легионе СС

© Фото : NVOПосольство Латвии в РФ
Посольство Латвии в РФ - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© Фото : NVO
Посольство Латвии в РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Лидер "Справедливой России — За правду" Сергей Миронов обратился к министру иностранных дел Сергею Лаврову и мэру Москвы Сергею Собянину с предложением разместить напротив посольства Латвии материалы о Латышском легионе СС, русофобии властей Латвии, копии обращений имеются в распоряжении РИА Новости.
Ранее сейм Латвии принял срочный закон о запрете проведения публичных мероприятий 9 мая. Также правящая коалиция Рижской думы согласилась с инициативой блока Kods Rīgai снести в ближайшие сроки памятник русскому поэту Александру Пушкину в Риге, чтобы не допустить собрания у него жителей на 9 мая.
"Предлагаю в качестве одной из ответных мер возможность согласования... размещения напротив посольства Латвийской Республики в Российской Федерации (Москва, ул. Чаплыгина 3), нескольких информационных стендов с историческим ракурсом (фотоматериалы и краткая информация): о латышском легионе СС, политических процессах против представителей СМИ, правозащитников и российских соотечественников, проживающих в Латвии в настоящее время, сносе памятников и всех действиях откровенной русофобии властей Латвии", - написал Миронов в обращении.
Политик отметил, что данное мероприятие должно быть осуществлено оперативно — до 9 мая. Он подчеркнул, что те, кто запретили празднование Дня Победы в Латвии — "достойные наследники Латышского легиона СС".
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ЛатвияРигаМоскваСергей МироновСергей ЛавровРижская думаСергей СобянинВ мире
 
 
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