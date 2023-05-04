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Курс доллара опустился ниже 78 рублей - РИА Новости, 04.05.2023
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
16:02 04.05.2023 (обновлено: 16:06 04.05.2023)
https://ria.ru/20230504/kurs-1869700907.html
Курс доллара опустился ниже 78 рублей
Курс доллара опустился ниже 78 рублей - РИА Новости, 04.05.2023
Курс доллара опустился ниже 78 рублей
Рубль усиливает рост: доллар уже дешевле 78 рублей, евро - 86 рублей, оба на минимумах с начала апреля, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T16:02
2023-05-04T16:06
курс доллара
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
московская биржа
динамика курсов валют
валюта
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Рубль усиливает рост: доллар уже дешевле 78 рублей, евро - 86 рублей, оба на минимумах с начала апреля, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 15.58 мск падал на 1,24 рубля, до 77,97 рубля, евро - на 1,77 рубля, до 85,95 рубля, юаня - на 20 копеек, до 11,25 рубля.
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Курс доллара опустился ниже 78 рублей

Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 78 рублей впервые с 3 апреля

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЭлектронное табло со знаками доллара и евро на одной из улиц в Москве
Электронное табло со знаками доллара и евро на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Электронное табло со знаками доллара и евро на одной из улиц в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Рубль усиливает рост: доллар уже дешевле 78 рублей, евро - 86 рублей, оба на минимумах с начала апреля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 15.58 мск падал на 1,24 рубля, до 77,97 рубля, евро - на 1,77 рубля, до 85,95 рубля, юаня - на 20 копеек, до 11,25 рубля.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьКурс доллараЭкономикаМосковская биржаДинамика курсов валютВалютаЮаньРубльКурс рубляДолларРоссия
 
 
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