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Курс доллара опустился ниже 78 рублей
Курс доллара опустился ниже 78 рублей - РИА Новости, 04.05.2023
Курс доллара опустился ниже 78 рублей
Рубль усиливает рост: доллар уже дешевле 78 рублей, евро - 86 рублей, оба на минимумах с начала апреля, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T16:02
2023-05-04T16:02
2023-05-04T16:06
курс доллара
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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московская биржа
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Рубль усиливает рост: доллар уже дешевле 78 рублей, евро - 86 рублей, оба на минимумах с начала апреля, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 15.58 мск падал на 1,24 рубля, до 77,97 рубля, евро - на 1,77 рубля, до 85,95 рубля, юаня - на 20 копеек, до 11,25 рубля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Курс доллара опустился ниже 78 рублей
Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 78 рублей впервые с 3 апреля