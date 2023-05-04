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Курс доллара опустился ниже 78 рублей

Курс доллара опустился ниже 78 рублей - РИА Новости, 04.05.2023

Курс доллара опустился ниже 78 рублей

Рубль усиливает рост: доллар уже дешевле 78 рублей, евро - 86 рублей, оба на минимумах с начала апреля, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T16:02

2023-05-04T16:02

2023-05-04T16:06

курс доллара

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

московская биржа

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Рубль усиливает рост: доллар уже дешевле 78 рублей, евро - 86 рублей, оба на минимумах с начала апреля, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 15.58 мск падал на 1,24 рубля, до 77,97 рубля, евро - на 1,77 рубля, до 85,95 рубля, юаня - на 20 копеек, до 11,25 рубля.

россия

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2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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