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Бахрейн осудил атаку беспилотников на Кремль - РИА Новости, 04.05.2023
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18:32 04.05.2023 (обновлено: 18:35 04.05.2023)
https://ria.ru/20230504/kreml-1869751234.html
Бахрейн осудил атаку беспилотников на Кремль
Бахрейн осудил атаку беспилотников на Кремль - РИА Новости, 04.05.2023
Бахрейн осудил атаку беспилотников на Кремль
Бахрейн осуждает атаку на Кремль с использованием беспилотников, считает ее опасной эскалацией, заявил замглавы МИД королевства Абдалла бен Ахмед Аль Халифа на... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T18:32
2023-05-04T18:35
специальная военная операция на украине
в мире
россия
бахрейн
ситуация в днр и лнр
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ДОХА, 4 мая - РИА Новости. Бахрейн осуждает атаку на Кремль с использованием беспилотников, считает ее опасной эскалацией, заявил замглавы МИД королевства Абдалла бен Ахмед Аль Халифа на встрече с послом РФ в Манаме Алексеем Скосыревым, его словам приводятся на сайте министерства. "Заместитель министра выразил осуждение Королевства Бахрейн в связи с нападением на Кремль и обстрелом резиденции президента России Владимира Путина с использованием двух беспилотников, назвав ее опасной эскалацией", - говорится в сообщении. По информации МИД, замминистра "подтвердил поддержку королевством усилий по деэскалации ситуации &lt;…&gt; и разрешения российско-украинского конфликта путем переговоров, чтобы сохранить жизни гражданских лиц и гарантировать безопасность, мир и стабильность для всех сторон на европейском континенте". Он также указал на "твердую позицию Бахрейна по урегулированию российско-украинского конфликта путем диалога и дипломатии с соблюдением принципов международного права и устава ООН". Как отметил МИД Бахрейна, на встрече с послом обсуждались "исторически прочные отношения дружбы и сотрудничества между Королевством Бахрейн и Россией и пути их укрепления в различных областях в интересах двух стран и их народов". Ранее Кремль сообщил, что в ночь на 3 мая киевский режим совершил попытку удара беспилотниками по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина, два аппарата были выведены из строя. В результате пострадавших и материального ущерба нет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже сообщил РИА Новости, что главы государства в этот момент в Кремле не было. СК РФ завел дело о теракте "в связи с попыткой киевского режима нанести удар" беспилотниками по Кремлю.
https://ria.ru/20230504/kreml-1869706508.html
https://ria.ru/20230503/ataka-1869504117.html
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в мире, россия, бахрейн, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Бахрейн, Ситуация в ДНР и ЛНР
Бахрейн осудил атаку беспилотников на Кремль

МИД Бахрейна назвал украинскую атаку дронов на Кремль опасной эскалацией

© Flickr / Mahmood Al-YousifПанорама Манамы. Бахрейн
Панорама Манамы. Бахрейн - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© Flickr / Mahmood Al-Yousif
Панорама Манамы. Бахрейн. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОХА, 4 мая - РИА Новости. Бахрейн осуждает атаку на Кремль с использованием беспилотников, считает ее опасной эскалацией, заявил замглавы МИД королевства Абдалла бен Ахмед Аль Халифа на встрече с послом РФ в Манаме Алексеем Скосыревым, его словам приводятся на сайте министерства.
"Заместитель министра выразил осуждение Королевства Бахрейн в связи с нападением на Кремль и обстрелом резиденции президента России Владимира Путина с использованием двух беспилотников, назвав ее опасной эскалацией", - говорится в сообщении.
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По информации МИД, замминистра "подтвердил поддержку королевством усилий по деэскалации ситуации <…> и разрешения российско-украинского конфликта путем переговоров, чтобы сохранить жизни гражданских лиц и гарантировать безопасность, мир и стабильность для всех сторон на европейском континенте". Он также указал на "твердую позицию Бахрейна по урегулированию российско-украинского конфликта путем диалога и дипломатии с соблюдением принципов международного права и устава ООН".
Как отметил МИД Бахрейна, на встрече с послом обсуждались "исторически прочные отношения дружбы и сотрудничества между Королевством Бахрейн и Россией и пути их укрепления в различных областях в интересах двух стран и их народов".
Ранее Кремль сообщил, что в ночь на 3 мая киевский режим совершил попытку удара беспилотниками по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина, два аппарата были выведены из строя. В результате пострадавших и материального ущерба нет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже сообщил РИА Новости, что главы государства в этот момент в Кремле не было. СК РФ завел дело о теракте "в связи с попыткой киевского режима нанести удар" беспилотниками по Кремлю.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияБахрейнСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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