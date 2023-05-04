https://ria.ru/20230504/kreml-1869751234.html

Бахрейн осудил атаку беспилотников на Кремль

Бахрейн осудил атаку беспилотников на Кремль - РИА Новости, 04.05.2023

Бахрейн осудил атаку беспилотников на Кремль

Бахрейн осуждает атаку на Кремль с использованием беспилотников, считает ее опасной эскалацией, заявил замглавы МИД королевства Абдалла бен Ахмед Аль Халифа на... РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T18:32

2023-05-04T18:32

2023-05-04T18:35

специальная военная операция на украине

в мире

россия

бахрейн

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/102785/77/1027857765_0:83:2001:1208_1920x0_80_0_0_6ca025013e8b5e8da3416c59a1852bd7.jpg

ДОХА, 4 мая - РИА Новости. Бахрейн осуждает атаку на Кремль с использованием беспилотников, считает ее опасной эскалацией, заявил замглавы МИД королевства Абдалла бен Ахмед Аль Халифа на встрече с послом РФ в Манаме Алексеем Скосыревым, его словам приводятся на сайте министерства. "Заместитель министра выразил осуждение Королевства Бахрейн в связи с нападением на Кремль и обстрелом резиденции президента России Владимира Путина с использованием двух беспилотников, назвав ее опасной эскалацией", - говорится в сообщении. По информации МИД, замминистра "подтвердил поддержку королевством усилий по деэскалации ситуации <…> и разрешения российско-украинского конфликта путем переговоров, чтобы сохранить жизни гражданских лиц и гарантировать безопасность, мир и стабильность для всех сторон на европейском континенте". Он также указал на "твердую позицию Бахрейна по урегулированию российско-украинского конфликта путем диалога и дипломатии с соблюдением принципов международного права и устава ООН". Как отметил МИД Бахрейна, на встрече с послом обсуждались "исторически прочные отношения дружбы и сотрудничества между Королевством Бахрейн и Россией и пути их укрепления в различных областях в интересах двух стран и их народов". Ранее Кремль сообщил, что в ночь на 3 мая киевский режим совершил попытку удара беспилотниками по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина, два аппарата были выведены из строя. В результате пострадавших и материального ущерба нет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже сообщил РИА Новости, что главы государства в этот момент в Кремле не было. СК РФ завел дело о теракте "в связи с попыткой киевского режима нанести удар" беспилотниками по Кремлю.

https://ria.ru/20230504/kreml-1869706508.html

https://ria.ru/20230503/ataka-1869504117.html

россия

бахрейн

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, бахрейн, ситуация в днр и лнр