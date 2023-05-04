Бахрейн осудил атаку беспилотников на Кремль
МИД Бахрейна назвал украинскую атаку дронов на Кремль опасной эскалацией
© Flickr / Mahmood Al-YousifПанорама Манамы. Бахрейн
© Flickr / Mahmood Al-Yousif
Панорама Манамы. Бахрейн. Архивное фото
ДОХА, 4 мая - РИА Новости. Бахрейн осуждает атаку на Кремль с использованием беспилотников, считает ее опасной эскалацией, заявил замглавы МИД королевства Абдалла бен Ахмед Аль Халифа на встрече с послом РФ в Манаме Алексеем Скосыревым, его словам приводятся на сайте министерства.
"Заместитель министра выразил осуждение Королевства Бахрейн в связи с нападением на Кремль и обстрелом резиденции президента России Владимира Путина с использованием двух беспилотников, назвав ее опасной эскалацией", - говорится в сообщении.
По информации МИД, замминистра "подтвердил поддержку королевством усилий по деэскалации ситуации <…> и разрешения российско-украинского конфликта путем переговоров, чтобы сохранить жизни гражданских лиц и гарантировать безопасность, мир и стабильность для всех сторон на европейском континенте". Он также указал на "твердую позицию Бахрейна по урегулированию российско-украинского конфликта путем диалога и дипломатии с соблюдением принципов международного права и устава ООН".
Как отметил МИД Бахрейна, на встрече с послом обсуждались "исторически прочные отношения дружбы и сотрудничества между Королевством Бахрейн и Россией и пути их укрепления в различных областях в интересах двух стран и их народов".
Ранее Кремль сообщил, что в ночь на 3 мая киевский режим совершил попытку удара беспилотниками по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина, два аппарата были выведены из строя. В результате пострадавших и материального ущерба нет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже сообщил РИА Новости, что главы государства в этот момент в Кремле не было. СК РФ завел дело о теракте "в связи с попыткой киевского режима нанести удар" беспилотниками по Кремлю.