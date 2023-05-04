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В США заявили об отсутствии данных о причастности Украины к атаке на Кремль - РИА Новости, 04.05.2023
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17:42 04.05.2023 (обновлено: 17:50 04.05.2023)
https://ria.ru/20230504/kreml-1869733928.html
В США заявили об отсутствии данных о причастности Украины к атаке на Кремль
В США заявили об отсутствии данных о причастности Украины к атаке на Кремль - РИА Новости, 04.05.2023
В США заявили об отсутствии данных о причастности Украины к атаке на Кремль
США на данном этапе не располагают данными, которые позволили бы подтвердить или опровергнуть причастность Киева к недавним атакам дронов на Кремль, заявила в... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T17:42
2023-05-04T17:50
в мире
сша
украина
россия
владимир путин
дмитрий песков
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ВАШИНГТОН, 4 мая - РИА Новости. США на данном этапе не располагают данными, которые позволили бы подтвердить или опровергнуть причастность Киева к недавним атакам дронов на Кремль, заявила в четверг директор национальной разведки США Эврил Хейнс."Очевидно, вы видели, что украинское правительство отвергло свою причастность к этим событиям. На данном этапе у нас нет данных, которые позволили бы вынести независимую оценку", - сказала Хейнс на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената США.Ранее в пресс-службе Кремля рассказали, что в ночь на 3 мая киевский режим попытался нанести удар с БПЛА по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина. Два аппарата были выведены из строя, пострадавших и материального ущерба нет. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позже сообщил РИА Новости, что главы государства в этот момент в Кремле не было.
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в мире, сша, украина, россия, владимир путин, дмитрий песков
В мире, США, Украина, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков
В США заявили об отсутствии данных о причастности Украины к атаке на Кремль

В нацразведке США заявили об отсутствии данных о причастности Украины к атаке на Кремль

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль. Купол Сената и Сенатская башня
Московский Кремль. Купол Сената и Сенатская башня - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Московский Кремль. Купол Сената и Сенатская башня. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 4 мая - РИА Новости. США на данном этапе не располагают данными, которые позволили бы подтвердить или опровергнуть причастность Киева к недавним атакам дронов на Кремль, заявила в четверг директор национальной разведки США Эврил Хейнс.
"Очевидно, вы видели, что украинское правительство отвергло свою причастность к этим событиям. На данном этапе у нас нет данных, которые позволили бы вынести независимую оценку", - сказала Хейнс на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената США.
Ранее в пресс-службе Кремля рассказали, что в ночь на 3 мая киевский режим попытался нанести удар с БПЛА по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина. Два аппарата были выведены из строя, пострадавших и материального ущерба нет. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позже сообщил РИА Новости, что главы государства в этот момент в Кремле не было.
Вид на Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
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3 мая, 20:14
 
В миреСШАУкраинаРоссияВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
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