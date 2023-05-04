https://ria.ru/20230504/kreml-1869733928.html

В США заявили об отсутствии данных о причастности Украины к атаке на Кремль

В США заявили об отсутствии данных о причастности Украины к атаке на Кремль - РИА Новости, 04.05.2023

В США заявили об отсутствии данных о причастности Украины к атаке на Кремль

США на данном этапе не располагают данными, которые позволили бы подтвердить или опровергнуть причастность Киева к недавним атакам дронов на Кремль, заявила в... РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T17:42

2023-05-04T17:42

2023-05-04T17:50

в мире

сша

украина

россия

владимир путин

дмитрий песков

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ВАШИНГТОН, 4 мая - РИА Новости. США на данном этапе не располагают данными, которые позволили бы подтвердить или опровергнуть причастность Киева к недавним атакам дронов на Кремль, заявила в четверг директор национальной разведки США Эврил Хейнс."Очевидно, вы видели, что украинское правительство отвергло свою причастность к этим событиям. На данном этапе у нас нет данных, которые позволили бы вынести независимую оценку", - сказала Хейнс на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената США.Ранее в пресс-службе Кремля рассказали, что в ночь на 3 мая киевский режим попытался нанести удар с БПЛА по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина. Два аппарата были выведены из строя, пострадавших и материального ущерба нет. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позже сообщил РИА Новости, что главы государства в этот момент в Кремле не было.

https://ria.ru/20230503/ataka-1869504117.html

сша

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россия

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, сша, украина, россия, владимир путин, дмитрий песков