https://ria.ru/20230504/kreml-1869733928.html
В США заявили об отсутствии данных о причастности Украины к атаке на Кремль
В США заявили об отсутствии данных о причастности Украины к атаке на Кремль - РИА Новости, 04.05.2023
В США заявили об отсутствии данных о причастности Украины к атаке на Кремль
США на данном этапе не располагают данными, которые позволили бы подтвердить или опровергнуть причастность Киева к недавним атакам дронов на Кремль, заявила в... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T17:42
2023-05-04T17:42
2023-05-04T17:50
в мире
сша
украина
россия
владимир путин
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869457810_0:296:3076:2026_1920x0_80_0_0_2d898ecf8c248e68d4b4d58344ad23a2.jpg
ВАШИНГТОН, 4 мая - РИА Новости. США на данном этапе не располагают данными, которые позволили бы подтвердить или опровергнуть причастность Киева к недавним атакам дронов на Кремль, заявила в четверг директор национальной разведки США Эврил Хейнс."Очевидно, вы видели, что украинское правительство отвергло свою причастность к этим событиям. На данном этапе у нас нет данных, которые позволили бы вынести независимую оценку", - сказала Хейнс на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената США.Ранее в пресс-службе Кремля рассказали, что в ночь на 3 мая киевский режим попытался нанести удар с БПЛА по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина. Два аппарата были выведены из строя, пострадавших и материального ущерба нет. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позже сообщил РИА Новости, что главы государства в этот момент в Кремле не было.
https://ria.ru/20230503/ataka-1869504117.html
сша
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869457810_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_0f0d6080b5fd0a2430135f4c8ab8f577.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, россия, владимир путин, дмитрий песков
В мире, США, Украина, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков
В США заявили об отсутствии данных о причастности Украины к атаке на Кремль
В нацразведке США заявили об отсутствии данных о причастности Украины к атаке на Кремль