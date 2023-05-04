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Ливанские депутаты назвали атаку Киева на Кремль терактом - РИА Новости, 04.05.2023
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16:31 04.05.2023
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Ливанские депутаты назвали атаку Киева на Кремль терактом
Ливанские депутаты назвали атаку Киева на Кремль терактом - РИА Новости, 04.05.2023
Ливанские депутаты назвали атаку Киева на Кремль терактом
Попытка украинской атаки беспилотниками на Кремль неприемлема, заслуживает осуждения и является терактом, заявили РИА Новости ливанские депутаты. РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T16:31
2023-05-04T16:31
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БЕЙРУТ, 4 мая - РИА Новости. Попытка украинской атаки беспилотниками на Кремль неприемлема, заслуживает осуждения и является терактом, заявили РИА Новости ливанские депутаты. "Украинская попытка атаковать Кремль свидетельствует об агрессии и нарушении всех границ в характере войн и может представлять собой поворотный момент... и подтолкнуть российское руководство к принятию решения о противостоянии на всех уровнях", - сказал ливанский депутат от шиитского блока "Развитие и освобождение" Касем Хашем. Он подчеркнул, что произошедшее "заслуживает осуждения, неприемлемо и является безрассудством, которое наносит ущерб международному миру и безопасности во всем мире, а не только в конкретном регионе". По его мнению, в любом конфликте должны оставаться возможности для переговоров или политического диалога для решения противоречий. "Это новый образ агрессивности, которая увеличивает обострение и не позволяет найти мирные решения для урегулирования конфликта и прекращения войны. Такое поведение отражает нежелание решить и закончить состояние войны и укрепить основы мира в мире", - добавил Хашем. Депутат от "Свободного патриотического движения" Гассан Аталлах охарактеризовал попытку украинской атаки на Кремль как теракт. "Мы считаем, что попытка атаковать Кремль является терактом и большим планом по подрыву стабильности в мире. Это неприемлемо и заслуживает осуждения. Тот, кто считает, что может пересечь красные линии, должен осознавать, что ответная реакция пересечет красные линии", - заявил депутат. Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что в ночь на 3 мая киевский режим совершил попытку нанесения удара беспилотниками по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина, два аппарата были выведены из строя, пострадавших и материального ущерба нет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже сообщил РИА Новости, что главы государства в этот момент в Кремле не было. СК РФ завел дело о теракте "в связи с попыткой киевского режима нанести удар" беспилотниками по Кремлю.
https://ria.ru/20230504/ukraina-1869577555.html
https://ria.ru/20230504/ukraina-1869585851.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Ливан, Ситуация в ДНР и ЛНР
Ливанские депутаты назвали атаку Киева на Кремль терактом

В Ливане депутаты назвали атаку Киева на Кремль неприемлемой и охарактеризовали как теракт

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкВид ливанского города Бейрут
Вид ливанского города Бейрут - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Вид ливанского города Бейрут. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 4 мая - РИА Новости. Попытка украинской атаки беспилотниками на Кремль неприемлема, заслуживает осуждения и является терактом, заявили РИА Новости ливанские депутаты.
"Украинская попытка атаковать Кремль свидетельствует об агрессии и нарушении всех границ в характере войн и может представлять собой поворотный момент... и подтолкнуть российское руководство к принятию решения о противостоянии на всех уровнях", - сказал ливанский депутат от шиитского блока "Развитие и освобождение" Касем Хашем.
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Он подчеркнул, что произошедшее "заслуживает осуждения, неприемлемо и является безрассудством, которое наносит ущерб международному миру и безопасности во всем мире, а не только в конкретном регионе". По его мнению, в любом конфликте должны оставаться возможности для переговоров или политического диалога для решения противоречий.
"Это новый образ агрессивности, которая увеличивает обострение и не позволяет найти мирные решения для урегулирования конфликта и прекращения войны. Такое поведение отражает нежелание решить и закончить состояние войны и укрепить основы мира в мире", - добавил Хашем.
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Депутат от "Свободного патриотического движения" Гассан Аталлах охарактеризовал попытку украинской атаки на Кремль как теракт.
"Мы считаем, что попытка атаковать Кремль является терактом и большим планом по подрыву стабильности в мире. Это неприемлемо и заслуживает осуждения. Тот, кто считает, что может пересечь красные линии, должен осознавать, что ответная реакция пересечет красные линии", - заявил депутат.
Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что в ночь на 3 мая киевский режим совершил попытку нанесения удара беспилотниками по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина, два аппарата были выведены из строя, пострадавших и материального ущерба нет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже сообщил РИА Новости, что главы государства в этот момент в Кремле не было. СК РФ завел дело о теракте "в связи с попыткой киевского режима нанести удар" беспилотниками по Кремлю.
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