https://ria.ru/20230504/kreml-1869706508.html
Ливанские депутаты назвали атаку Киева на Кремль терактом
Ливанские депутаты назвали атаку Киева на Кремль терактом - РИА Новости, 04.05.2023
Ливанские депутаты назвали атаку Киева на Кремль терактом
Попытка украинской атаки беспилотниками на Кремль неприемлема, заслуживает осуждения и является терактом, заявили РИА Новости ливанские депутаты. РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T16:31
2023-05-04T16:31
2023-05-04T16:31
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
ливан
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105615/22/1056152216_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2730fa9d3a3a02bff088c60250ef3513.jpg
БЕЙРУТ, 4 мая - РИА Новости. Попытка украинской атаки беспилотниками на Кремль неприемлема, заслуживает осуждения и является терактом, заявили РИА Новости ливанские депутаты. "Украинская попытка атаковать Кремль свидетельствует об агрессии и нарушении всех границ в характере войн и может представлять собой поворотный момент... и подтолкнуть российское руководство к принятию решения о противостоянии на всех уровнях", - сказал ливанский депутат от шиитского блока "Развитие и освобождение" Касем Хашем. Он подчеркнул, что произошедшее "заслуживает осуждения, неприемлемо и является безрассудством, которое наносит ущерб международному миру и безопасности во всем мире, а не только в конкретном регионе". По его мнению, в любом конфликте должны оставаться возможности для переговоров или политического диалога для решения противоречий. "Это новый образ агрессивности, которая увеличивает обострение и не позволяет найти мирные решения для урегулирования конфликта и прекращения войны. Такое поведение отражает нежелание решить и закончить состояние войны и укрепить основы мира в мире", - добавил Хашем. Депутат от "Свободного патриотического движения" Гассан Аталлах охарактеризовал попытку украинской атаки на Кремль как теракт. "Мы считаем, что попытка атаковать Кремль является терактом и большим планом по подрыву стабильности в мире. Это неприемлемо и заслуживает осуждения. Тот, кто считает, что может пересечь красные линии, должен осознавать, что ответная реакция пересечет красные линии", - заявил депутат. Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что в ночь на 3 мая киевский режим совершил попытку нанесения удара беспилотниками по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина, два аппарата были выведены из строя, пострадавших и материального ущерба нет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже сообщил РИА Новости, что главы государства в этот момент в Кремле не было. СК РФ завел дело о теракте "в связи с попыткой киевского режима нанести удар" беспилотниками по Кремлю.
https://ria.ru/20230504/ukraina-1869577555.html
https://ria.ru/20230504/ukraina-1869585851.html
https://ria.ru/20230503/ataka-1869504117.html
россия
украина
ливан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105615/22/1056152216_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_f89ad6e8dd46327c19b1df95c38c62e2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, ливан, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Ливан, Ситуация в ДНР и ЛНР
Ливанские депутаты назвали атаку Киева на Кремль терактом
В Ливане депутаты назвали атаку Киева на Кремль неприемлемой и охарактеризовали как теракт
БЕЙРУТ, 4 мая - РИА Новости. Попытка украинской атаки беспилотниками на Кремль неприемлема, заслуживает осуждения и является терактом, заявили РИА Новости ливанские депутаты.
"Украинская попытка атаковать Кремль свидетельствует об агрессии и нарушении всех границ в характере войн и может представлять собой поворотный момент... и подтолкнуть российское руководство к принятию решения о противостоянии на всех уровнях", - сказал ливанский депутат от шиитского блока "Развитие и освобождение" Касем Хашем.
МИД Китая призвал Россию и Украину избегать дальнейшей эскалации
Он подчеркнул, что произошедшее "заслуживает осуждения, неприемлемо и является безрассудством, которое наносит ущерб международному миру и безопасности во всем мире, а не только в конкретном регионе". По его мнению, в любом конфликте должны оставаться возможности для переговоров или политического диалога для решения противоречий.
"Это новый образ агрессивности, которая увеличивает обострение и не позволяет найти мирные решения для урегулирования конфликта и прекращения войны. Такое поведение отражает нежелание решить и закончить состояние войны и укрепить основы мира в мире", - добавил Хашем.
Сирия осудила украинскую атаку беспилотниками на Кремль
Депутат от "Свободного патриотического движения" Гассан Аталлах охарактеризовал попытку украинской атаки на Кремль как теракт.
"Мы считаем, что попытка атаковать Кремль является терактом и большим планом по подрыву стабильности в мире. Это неприемлемо и заслуживает осуждения. Тот, кто считает, что может пересечь красные линии, должен осознавать, что ответная реакция пересечет красные линии", - заявил депутат.
Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что в ночь на 3 мая киевский режим совершил попытку нанесения удара беспилотниками по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина
, два аппарата были выведены из строя, пострадавших и материального ущерба нет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
позже сообщил РИА Новости, что главы государства в этот момент в Кремле не было. СК РФ
завел дело о теракте "в связи с попыткой киевского режима нанести удар" беспилотниками по Кремлю.
"Рубиновые линии": Украина атаковала Кремль