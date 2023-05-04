https://ria.ru/20230504/kreml-1869706508.html

Ливанские депутаты назвали атаку Киева на Кремль терактом

Ливанские депутаты назвали атаку Киева на Кремль терактом - РИА Новости, 04.05.2023

Ливанские депутаты назвали атаку Киева на Кремль терактом

Попытка украинской атаки беспилотниками на Кремль неприемлема, заслуживает осуждения и является терактом, заявили РИА Новости ливанские депутаты. РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T16:31

2023-05-04T16:31

2023-05-04T16:31

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БЕЙРУТ, 4 мая - РИА Новости. Попытка украинской атаки беспилотниками на Кремль неприемлема, заслуживает осуждения и является терактом, заявили РИА Новости ливанские депутаты. "Украинская попытка атаковать Кремль свидетельствует об агрессии и нарушении всех границ в характере войн и может представлять собой поворотный момент... и подтолкнуть российское руководство к принятию решения о противостоянии на всех уровнях", - сказал ливанский депутат от шиитского блока "Развитие и освобождение" Касем Хашем. Он подчеркнул, что произошедшее "заслуживает осуждения, неприемлемо и является безрассудством, которое наносит ущерб международному миру и безопасности во всем мире, а не только в конкретном регионе". По его мнению, в любом конфликте должны оставаться возможности для переговоров или политического диалога для решения противоречий. "Это новый образ агрессивности, которая увеличивает обострение и не позволяет найти мирные решения для урегулирования конфликта и прекращения войны. Такое поведение отражает нежелание решить и закончить состояние войны и укрепить основы мира в мире", - добавил Хашем. Депутат от "Свободного патриотического движения" Гассан Аталлах охарактеризовал попытку украинской атаки на Кремль как теракт. "Мы считаем, что попытка атаковать Кремль является терактом и большим планом по подрыву стабильности в мире. Это неприемлемо и заслуживает осуждения. Тот, кто считает, что может пересечь красные линии, должен осознавать, что ответная реакция пересечет красные линии", - заявил депутат. Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что в ночь на 3 мая киевский режим совершил попытку нанесения удара беспилотниками по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина, два аппарата были выведены из строя, пострадавших и материального ущерба нет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже сообщил РИА Новости, что главы государства в этот момент в Кремле не было. СК РФ завел дело о теракте "в связи с попыткой киевского режима нанести удар" беспилотниками по Кремлю.

https://ria.ru/20230504/ukraina-1869577555.html

https://ria.ru/20230504/ukraina-1869585851.html

https://ria.ru/20230503/ataka-1869504117.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, ливан, ситуация в днр и лнр