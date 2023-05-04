https://ria.ru/20230504/kreml-1869627527.html
Песков рассказал об усиленной работе систем безопасности Кремля
Песков рассказал об усиленной работе систем безопасности Кремля - РИА Новости, 04.05.2023
Песков рассказал об усиленной работе систем безопасности Кремля
После попытки нападения на Кремль беспилотниками системы безопасности будут усилены, но они и так работают в усиленном режиме в контексте подготовки к параду... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T12:40
2023-05-04T12:40
2023-05-04T12:40
россия
дмитрий песков
владимир путин
следственный комитет россии (ск рф)
безопасность
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. После попытки нападения на Кремль беспилотниками системы безопасности будут усилены, но они и так работают в усиленном режиме в контексте подготовки к параду Победы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Разумеется все будет усилено. И так уже все усилено и в контексте подготовки к параду, и в целом резиденция президента охраняется. И как каким образом (могло случиться), это тоже... тема для глубокого анализа наших специалистов, они будут делать свою работу", - ответил Песков журналистам на вопросы, планируется ли усиление систем безопасности, и как дроны могли упасть на территорию Кремля. Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что в ночь на 3 мая киевский режим совершил попытку нанесения удара беспилотниками по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина, два аппарата были выведены из строя. В результате пострадавших и материального ущерба нет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже сообщил РИА Новости, что главы государства в этот момент в Кремле не было. СК РФ завел дело о теракте "в связи с попыткой киевского режима нанести удар" беспилотниками по Кремлю.
https://ria.ru/20230504/kreml-1869626922.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф), безопасность
Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Следственный комитет России (СК РФ), Безопасность
Песков рассказал об усиленной работе систем безопасности Кремля
Песков сообщил, что после атаки на Кремль беспилотниками системы безопасности усилят
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. После попытки нападения на Кремль беспилотниками системы безопасности будут усилены, но они и так работают в усиленном режиме в контексте подготовки к параду Победы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Разумеется все будет усилено. И так уже все усилено и в контексте подготовки к параду, и в целом резиденция президента охраняется. И как каким образом (могло случиться), это тоже... тема для глубокого анализа наших специалистов, они будут делать свою работу", - ответил Песков журналистам на вопросы, планируется ли усиление систем безопасности, и как дроны могли упасть на территорию Кремля.
Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что в ночь на 3 мая киевский режим совершил попытку нанесения удара беспилотниками по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина
, два аппарата были выведены из строя. В результате пострадавших и материального ущерба нет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже сообщил РИА Новости, что главы государства в этот момент в Кремле не было. СК РФ
завел дело о теракте "в связи с попыткой киевского режима нанести удар" беспилотниками по Кремлю.
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