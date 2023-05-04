https://ria.ru/20230504/kreml-1869627527.html

Песков рассказал об усиленной работе систем безопасности Кремля

Песков рассказал об усиленной работе систем безопасности Кремля - РИА Новости, 04.05.2023

Песков рассказал об усиленной работе систем безопасности Кремля

После попытки нападения на Кремль беспилотниками системы безопасности будут усилены, но они и так работают в усиленном режиме в контексте подготовки к параду... РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T12:40

2023-05-04T12:40

2023-05-04T12:40

россия

дмитрий песков

владимир путин

следственный комитет россии (ск рф)

безопасность

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. После попытки нападения на Кремль беспилотниками системы безопасности будут усилены, но они и так работают в усиленном режиме в контексте подготовки к параду Победы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Разумеется все будет усилено. И так уже все усилено и в контексте подготовки к параду, и в целом резиденция президента охраняется. И как каким образом (могло случиться), это тоже... тема для глубокого анализа наших специалистов, они будут делать свою работу", - ответил Песков журналистам на вопросы, планируется ли усиление систем безопасности, и как дроны могли упасть на территорию Кремля. Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что в ночь на 3 мая киевский режим совершил попытку нанесения удара беспилотниками по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина, два аппарата были выведены из строя. В результате пострадавших и материального ущерба нет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже сообщил РИА Новости, что главы государства в этот момент в Кремле не было. СК РФ завел дело о теракте "в связи с попыткой киевского режима нанести удар" беспилотниками по Кремлю.

https://ria.ru/20230504/kreml-1869626922.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, дмитрий песков, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф), безопасность