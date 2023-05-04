https://ria.ru/20230504/kreml-1869626922.html

На куполе Сенатского дворца Кремля заменят два медных листа

На куполе Сенатского дворца Кремля заменят два медных листа - РИА Новости, 04.05.2023

На куполе Сенатского дворца Кремля заменят два медных листа

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что специалисты сами примут решение, показывать ли кадры после атаки БПЛА на Кремль или нет. РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T12:37

2023-05-04T12:37

2023-05-04T12:49

россия

дмитрий песков

владимир путин

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

елена крылова

управделами президента

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что специалисты сами примут решение, показывать ли кадры после атаки БПЛА на Кремль или нет.Пресс-секретарь управделами президента РФ Елена Крылова подтвердила РИА Новости, что два медных листа на куполе сенатского дворца Кремля, которые были повреждены после ликвидации беспилотников, заменят к завтрашнему дню."Наши специальные службы примут решения в нынешних условиях, стоит ли вблизи снимать крышу, когда такие опасности существуют. Не знаю, если примут такое решение, то возможно, если нет, то нет", - ответил Песков на вопрос о кадрах с нанесенным ущербом Кремлю после нападения Киева.Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что в ночь на 3 мая киевский режим совершил попытку нанесения удара беспилотниками по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина, два аппарата были выведены из строя. В результате пострадавших и материального ущерба нет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже сообщил РИА Новости, что главы государства в этот момент в Кремле не было. СК РФ завел дело о теракте.

https://ria.ru/20230503/ataka-1869504117.html

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Владимир Лаврентьев

россия, дмитрий песков, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, елена крылова, управделами президента