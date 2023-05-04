На куполе Сенатского дворца Кремля заменят два медных листа
Два медных листа на куполе Сенатского дворца Кремля заменят к завтрашнему дню
Корпус №1 Московского Кремля. Архивное фото
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что специалисты сами примут решение, показывать ли кадры после атаки БПЛА на Кремль или нет.
«
"Я знаю от наших хозяйственных служб, что там опалено два листа, два медных листа, которые покрывают купол. Эти два медных листа будут, если уже не заменены, я точно не знаю, будут там или сегодня, или завтра заменены. Все будет как новое, других повреждений или разрушений нет", - сказал Песков журналистам.
Пресс-секретарь управделами президента РФ Елена Крылова подтвердила РИА Новости, что два медных листа на куполе сенатского дворца Кремля, которые были повреждены после ликвидации беспилотников, заменят к завтрашнему дню.
"Наши специальные службы примут решения в нынешних условиях, стоит ли вблизи снимать крышу, когда такие опасности существуют. Не знаю, если примут такое решение, то возможно, если нет, то нет", - ответил Песков на вопрос о кадрах с нанесенным ущербом Кремлю после нападения Киева.
Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что в ночь на 3 мая киевский режим совершил попытку нанесения удара беспилотниками по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина, два аппарата были выведены из строя. В результате пострадавших и материального ущерба нет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже сообщил РИА Новости, что главы государства в этот момент в Кремле не было. СК РФ завел дело о теракте.