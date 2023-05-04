Рейтинг@Mail.ru
На куполе Сенатского дворца Кремля заменят два медных листа - РИА Новости, 04.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:37 04.05.2023 (обновлено: 12:49 04.05.2023)
https://ria.ru/20230504/kreml-1869626922.html
На куполе Сенатского дворца Кремля заменят два медных листа
На куполе Сенатского дворца Кремля заменят два медных листа - РИА Новости, 04.05.2023
На куполе Сенатского дворца Кремля заменят два медных листа
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что специалисты сами примут решение, показывать ли кадры после атаки БПЛА на Кремль или нет. РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T12:37
2023-05-04T12:49
россия
дмитрий песков
владимир путин
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
елена крылова
управделами президента
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/04/1569578411_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_35bc1ceda3696299c46ea646e945f8b7.jpg
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что специалисты сами примут решение, показывать ли кадры после атаки БПЛА на Кремль или нет.Пресс-секретарь управделами президента РФ Елена Крылова подтвердила РИА Новости, что два медных листа на куполе сенатского дворца Кремля, которые были повреждены после ликвидации беспилотников, заменят к завтрашнему дню."Наши специальные службы примут решения в нынешних условиях, стоит ли вблизи снимать крышу, когда такие опасности существуют. Не знаю, если примут такое решение, то возможно, если нет, то нет", - ответил Песков на вопрос о кадрах с нанесенным ущербом Кремлю после нападения Киева.Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что в ночь на 3 мая киевский режим совершил попытку нанесения удара беспилотниками по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина, два аппарата были выведены из строя. В результате пострадавших и материального ущерба нет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже сообщил РИА Новости, что главы государства в этот момент в Кремле не было. СК РФ завел дело о теракте.
https://ria.ru/20230503/ataka-1869504117.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/04/1569578411_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_d4905fa8678f2544349d658f6e66f3a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, дмитрий песков, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, елена крылова, управделами президента
Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Елена Крылова, Управделами президента
На куполе Сенатского дворца Кремля заменят два медных листа

Два медных листа на куполе Сенатского дворца Кремля заменят к завтрашнему дню

© РИА Новости / Владимир Баранов | Перейти в медиабанкКорпус №1 Московского Кремля
Корпус №1 Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© РИА Новости / Владимир Баранов
Перейти в медиабанк
Корпус №1 Московского Кремля. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что специалисты сами примут решение, показывать ли кадры после атаки БПЛА на Кремль или нет.
«
"Я знаю от наших хозяйственных служб, что там опалено два листа, два медных листа, которые покрывают купол. Эти два медных листа будут, если уже не заменены, я точно не знаю, будут там или сегодня, или завтра заменены. Все будет как новое, других повреждений или разрушений нет", - сказал Песков журналистам.
Пресс-секретарь управделами президента РФ Елена Крылова подтвердила РИА Новости, что два медных листа на куполе сенатского дворца Кремля, которые были повреждены после ликвидации беспилотников, заменят к завтрашнему дню.
"Наши специальные службы примут решения в нынешних условиях, стоит ли вблизи снимать крышу, когда такие опасности существуют. Не знаю, если примут такое решение, то возможно, если нет, то нет", - ответил Песков на вопрос о кадрах с нанесенным ущербом Кремлю после нападения Киева.
Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что в ночь на 3 мая киевский режим совершил попытку нанесения удара беспилотниками по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина, два аппарата были выведены из строя. В результате пострадавших и материального ущерба нет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже сообщил РИА Новости, что главы государства в этот момент в Кремле не было. СК РФ завел дело о теракте.
Вид на Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
"Рубиновые линии": Украина атаковала Кремль
3 мая, 20:14
 
РоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинСледственный комитет России (СК РФ)ПроисшествияЕлена КрыловаУправделами президента
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала