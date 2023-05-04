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Песков ответил на вопрос, почему об атаке на Кремль не сообщили сразу - РИА Новости, 04.05.2023
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12:26 04.05.2023 (обновлено: 12:29 04.05.2023)
https://ria.ru/20230504/kreml-1869623030.html
Песков ответил на вопрос, почему об атаке на Кремль не сообщили сразу
Песков ответил на вопрос, почему об атаке на Кремль не сообщили сразу - РИА Новости, 04.05.2023
Песков ответил на вопрос, почему об атаке на Кремль не сообщили сразу
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, почему информация о попытке нанесения ударов беспилотниками по кремлевской резиденции главы... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T12:26
2023-05-04T12:29
россия
дмитрий песков
владимир путин
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, почему информация о попытке нанесения ударов беспилотниками по кремлевской резиденции главы государства Владимира Путина была дана отдельно, тем, что шла оперативная оценка ситуации спецслужбами,"Вчера проходила еще в это время, когда мы с вами говорили, оперативная оценка специальными службами и так далее, поэтому мы приняли решение отдельно выпустить сообщение", - сказал Песков, отвечая на вопрос, почему информация о попытке нападения дронов на Кремль была дана отдельно, а не во время ежедневного конференц-звонка с журналистами.Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что в ночь на 3 мая киевский режим совершил попытку нанесения удара беспилотниками по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина, два аппарата были выведены из строя. В результате пострадавших и материального ущерба нет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже сообщил РИА Новости, что главы государства в этот момент в Кремле не было. СК РФ завел дело о теракте "в связи с попыткой киевского режима нанести удар" беспилотниками по Кремлю.
https://ria.ru/20230503/ataka-1869504117.html
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россия, дмитрий песков, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
Песков ответил на вопрос, почему об атаке на Кремль не сообщили сразу

Песков: об атаке дронов на Кремль не сообщили сразу, так как спецслужбы проводили оценку

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков . Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, почему информация о попытке нанесения ударов беспилотниками по кремлевской резиденции главы государства Владимира Путина была дана отдельно, тем, что шла оперативная оценка ситуации спецслужбами,
"Вчера проходила еще в это время, когда мы с вами говорили, оперативная оценка специальными службами и так далее, поэтому мы приняли решение отдельно выпустить сообщение", - сказал Песков, отвечая на вопрос, почему информация о попытке нападения дронов на Кремль была дана отдельно, а не во время ежедневного конференц-звонка с журналистами.
Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что в ночь на 3 мая киевский режим совершил попытку нанесения удара беспилотниками по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина, два аппарата были выведены из строя. В результате пострадавших и материального ущерба нет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже сообщил РИА Новости, что главы государства в этот момент в Кремле не было. СК РФ завел дело о теракте "в связи с попыткой киевского режима нанести удар" беспилотниками по Кремлю.
Вид на Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
"Рубиновые линии": Украина атаковала Кремль
3 мая, 20:14
 
РоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
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