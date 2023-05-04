https://ria.ru/20230504/kreml-1869623030.html

Песков ответил на вопрос, почему об атаке на Кремль не сообщили сразу

Песков ответил на вопрос, почему об атаке на Кремль не сообщили сразу - РИА Новости, 04.05.2023

Песков ответил на вопрос, почему об атаке на Кремль не сообщили сразу

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, почему информация о попытке нанесения ударов беспилотниками по кремлевской резиденции главы... РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T12:26

2023-05-04T12:26

2023-05-04T12:29

россия

дмитрий песков

владимир путин

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, почему информация о попытке нанесения ударов беспилотниками по кремлевской резиденции главы государства Владимира Путина была дана отдельно, тем, что шла оперативная оценка ситуации спецслужбами,"Вчера проходила еще в это время, когда мы с вами говорили, оперативная оценка специальными службами и так далее, поэтому мы приняли решение отдельно выпустить сообщение", - сказал Песков, отвечая на вопрос, почему информация о попытке нападения дронов на Кремль была дана отдельно, а не во время ежедневного конференц-звонка с журналистами.Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что в ночь на 3 мая киевский режим совершил попытку нанесения удара беспилотниками по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина, два аппарата были выведены из строя. В результате пострадавших и материального ущерба нет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже сообщил РИА Новости, что главы государства в этот момент в Кремле не было. СК РФ завел дело о теракте "в связи с попыткой киевского режима нанести удар" беспилотниками по Кремлю.

https://ria.ru/20230503/ataka-1869504117.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, дмитрий песков, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф), происшествия