https://ria.ru/20230504/kreml-1869616341.html
МИД России призвал мировое сообщество осудить попытку атаки на Кремль
МИД России призвал мировое сообщество осудить попытку атаки на Кремль - РИА Новости, 04.05.2023
МИД России призвал мировое сообщество осудить попытку атаки на Кремль
Нет сомнений, что за попыткой теракта против Кремля стоит киевский режим, заявил МИД РФ, решительно осудив подобные попытки. РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T12:09
2023-05-04T12:09
2023-05-04T12:48
специальная военная операция на украине
россия
ситуация в днр и лнр
безопасность
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
украина
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Нет сомнений, что за попыткой теракта против Кремля стоит киевский режим, заявил МИД РФ, решительно осудив подобные попытки."Решительно осуждаем попытки террористических актов, совершенные ночью 3 мая против Московского Кремля с помощью беспилотных летательных аппаратов. Нет сомнений в том, что за ними стоит киевский режим, который давно и осознанно поддерживает и использует террористические методы против объектов гражданской инфраструктуры и мирного населения", - говорится в заявлении МИД, опубликованном на его сайте.МИД напомнил о подрыве Крымского моста 8 октября 2022 года, ударах по невоенным объектам в Брянской, Белгородской и Ростовской областях, многочисленных диверсиях. "Теперь Москва. Террористическая и диверсионная деятельность ВСУ беспрецедентно набирает обороты", - отметили в министерстве. Там добавили, что тяжесть данного преступления усугубляется тем, что Московский Кремль является резиденцией главы российского государства."Особый цинизм действий неонацистской украинской власти состоит в том, что попытка покушения на Президента России была совершена накануне Дня Победы и Парада 9 Мая, на котором будут присутствовать ветераны Великой Отечественной войны, проливавшие кровь в борьбе с нацизмом и фашизмом, в том числе на территории Украины", - добавили в МИД.В дипведомстве отметили, что мировое сообщество должно осудить преступную выходку киевского режима. "Считаем, что мировое сообщество и международные организации, которые работают без двойных стандартов на основе международного права, должны осудить новую преступную выходку киевского режима", - заявили в ведомстве.В МИД уверены, что все виновные в атаке беспилотников на Кремль будут найдены. "Как известно, Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту действий, направленных на устрашение населения, причинение ущерба и гибели людей в целях воздействия на принятие решений органами власти. Уверены, что все виновные будут найдены. Их ждет суровое и неотвратимое наказание", - заявили в МИД России."Подтверждаем, что российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры на вопиющие попытки террористических актов. Россия ответит в соответствии с оценками той угрозы, которую Киев создал для руководства нашей страны", - подчеркнуло дипломатическое ведомство.
https://ria.ru/20230503/ataka-1869504117.html
https://ria.ru/20230504/ukraina-1869602698.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ситуация в днр и лнр, безопасность, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР, Безопасность, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Украина
МИД России призвал мировое сообщество осудить попытку атаки на Кремль
МИД России призвал мировое сообщество осудить попытку киевского режима атаковать Кремль
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости.
Нет сомнений, что за попыткой теракта против Кремля стоит киевский режим, заявил
МИД РФ, решительно осудив подобные попытки.
"Решительно осуждаем попытки террористических актов, совершенные ночью 3 мая против Московского Кремля с помощью беспилотных летательных аппаратов. Нет сомнений в том, что за ними стоит киевский режим, который давно и осознанно поддерживает и использует террористические методы против объектов гражданской инфраструктуры и мирного населения", - говорится в заявлении МИД, опубликованном на его сайте.
"Рубиновые линии": Украина атаковала Кремль
МИД напомнил о подрыве Крымского моста 8 октября 2022 года, ударах по невоенным объектам в Брянской, Белгородской и Ростовской областях
, многочисленных диверсиях. "Теперь Москва
. Террористическая и диверсионная деятельность ВСУ
беспрецедентно набирает обороты", - отметили в министерстве. Там добавили, что тяжесть данного преступления усугубляется тем, что Московский Кремль является резиденцией главы российского государства.
"Особый цинизм действий неонацистской украинской власти состоит в том, что попытка покушения на Президента России была совершена накануне Дня Победы и Парада 9 Мая, на котором будут присутствовать ветераны Великой Отечественной войны, проливавшие кровь в борьбе с нацизмом и фашизмом, в том числе на территории Украины", - добавили в МИД.
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В дипведомстве отметили, что мировое сообщество должно осудить преступную выходку киевского режима. "Считаем, что мировое сообщество и международные организации, которые работают без двойных стандартов на основе международного права, должны осудить новую преступную выходку киевского режима", - заявили в ведомстве.
В МИД уверены, что все виновные в атаке беспилотников на Кремль будут найдены. "Как известно, Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту действий, направленных на устрашение населения, причинение ущерба и гибели людей в целях воздействия на принятие решений органами власти. Уверены, что все виновные будут найдены. Их ждет суровое и неотвратимое наказание", - заявили в МИД России.
"Подтверждаем, что российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры на вопиющие попытки террористических актов. Россия ответит в соответствии с оценками той угрозы, которую Киев
создал для руководства нашей страны", - подчеркнуло дипломатическое ведомство.
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