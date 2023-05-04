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Американский журналист не поверил в причастность России к атаке на Кремль - РИА Новости, 04.05.2023
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03:44 04.05.2023 (обновлено: 05:36 04.05.2023)
https://ria.ru/20230504/kreml-1869543698.html
Американский журналист не поверил в причастность России к атаке на Кремль
Американский журналист не поверил в причастность России к атаке на Кремль - РИА Новости, 04.05.2023
Американский журналист не поверил в причастность России к атаке на Кремль
Американский журналист Гленн Гринвальд, сотрудничавший с разоблачителем американских спецслужб Эдвардом Сноуденом, скептически отнесся к версии о причастности... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T03:44
2023-05-04T05:36
москва
россия
киев
гленн гринвальд
эдвард сноуден
владимир путин
совет национальной безопасности и обороны украины
мвд украины
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ВАШИНГТОН, 4 мая - РИА Новости. Американский журналист Гленн Гринвальд, сотрудничавший с разоблачителем американских спецслужб Эдвардом Сноуденом, скептически отнесся к версии о причастности России к атаке на Кремль.Ранее в пресс-службе Кремля рассказали, что в ночь на 3 мая киевский режим попытался нанести удары беспилотниками по кремлевской резиденции Владимира Путина, два аппарата были выведены из строя. В результате пострадавших и материального ущерба нет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже сообщил РИА Новости, что главы государства в этот момент в Кремле не было."Западная пресса ранее распространяла смехотворное утверждение, что Россия взорвала свой собственный трубопровод. Теперь они предполагают, что Кремль мог сам себя атаковать", - написал Гринвальд в Twitter.Он приложил к публикации скриншот с сообщением газеты Wall Street Journal, в котором утверждается, что Кремль якобы мог сам быть ответственен за этот инцидент. Заявления о возможных атаках беспилотников по целям в Москве не раз звучали из Киева и с Запада. Секретарь СНБО Данилов в марте опубликовал фото севшего в 1987 году на Красную площадь самолета немецкого пилота Матиаса Руста и сопроводил ее подписью о "рое украинских" БПЛА.Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов в апреле заявлял, что украинские дроны долетают до Москвы и дальше. Советник главы МВД Украины Антон Геращенко опубликовал видео 2015 года с летающего над Кремлем БПЛА, заявив, что у Кремля есть "все шансы оказаться в зоне поражения".Об угрозах ударов также писала Washington Post, ссылаясь на попавшие в сеть секретные документы. Газета указывала, что Буданов планировал нанести удары по Москве и Новороссийску 24 февраля этого года, но Вашингтон якобы попросил их отложить.
https://ria.ru/20230504/bespilotniki-1869537343.html
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москва, россия, киев, гленн гринвальд, эдвард сноуден, владимир путин, совет национальной безопасности и обороны украины, мвд украины, в мире
Москва, Россия, Киев, Гленн Гринвальд, Эдвард Сноуден, Владимир Путин, Совет национальной безопасности и обороны Украины, МВД Украины, В мире
Американский журналист не поверил в причастность России к атаке на Кремль

Американский журналист Гринвальд не поверил в версию о участии России в атаке на Кремль

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкКупол Сената и Сенатская башня Московского Кремля
Купол Сената и Сенатская башня Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Купол Сената и Сенатская башня Московского Кремля. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 мая - РИА Новости. Американский журналист Гленн Гринвальд, сотрудничавший с разоблачителем американских спецслужб Эдвардом Сноуденом, скептически отнесся к версии о причастности России к атаке на Кремль.
Ранее в пресс-службе Кремля рассказали, что в ночь на 3 мая киевский режим попытался нанести удары беспилотниками по кремлевской резиденции Владимира Путина, два аппарата были выведены из строя. В результате пострадавших и материального ущерба нет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже сообщил РИА Новости, что главы государства в этот момент в Кремле не было.
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"Западная пресса ранее распространяла смехотворное утверждение, что Россия взорвала свой собственный трубопровод. Теперь они предполагают, что Кремль мог сам себя атаковать", - написал Гринвальд в Twitter.
Он приложил к публикации скриншот с сообщением газеты Wall Street Journal, в котором утверждается, что Кремль якобы мог сам быть ответственен за этот инцидент.
Заявления о возможных атаках беспилотников по целям в Москве не раз звучали из Киева и с Запада. Секретарь СНБО Данилов в марте опубликовал фото севшего в 1987 году на Красную площадь самолета немецкого пилота Матиаса Руста и сопроводил ее подписью о "рое украинских" БПЛА.
Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов в апреле заявлял, что украинские дроны долетают до Москвы и дальше. Советник главы МВД Украины Антон Геращенко опубликовал видео 2015 года с летающего над Кремлем БПЛА, заявив, что у Кремля есть "все шансы оказаться в зоне поражения".
Об угрозах ударов также писала Washington Post, ссылаясь на попавшие в сеть секретные документы. Газета указывала, что Буданов планировал нанести удары по Москве и Новороссийску 24 февраля этого года, но Вашингтон якобы попросил их отложить.
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