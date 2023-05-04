https://ria.ru/20230504/kreml-1869543698.html

Американский журналист не поверил в причастность России к атаке на Кремль

Американский журналист не поверил в причастность России к атаке на Кремль - РИА Новости, 04.05.2023

Американский журналист не поверил в причастность России к атаке на Кремль

Американский журналист Гленн Гринвальд, сотрудничавший с разоблачителем американских спецслужб Эдвардом Сноуденом, скептически отнесся к версии о причастности... РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T03:44

2023-05-04T03:44

2023-05-04T05:36

москва

россия

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гленн гринвальд

эдвард сноуден

владимир путин

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ВАШИНГТОН, 4 мая - РИА Новости. Американский журналист Гленн Гринвальд, сотрудничавший с разоблачителем американских спецслужб Эдвардом Сноуденом, скептически отнесся к версии о причастности России к атаке на Кремль.Ранее в пресс-службе Кремля рассказали, что в ночь на 3 мая киевский режим попытался нанести удары беспилотниками по кремлевской резиденции Владимира Путина, два аппарата были выведены из строя. В результате пострадавших и материального ущерба нет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже сообщил РИА Новости, что главы государства в этот момент в Кремле не было."Западная пресса ранее распространяла смехотворное утверждение, что Россия взорвала свой собственный трубопровод. Теперь они предполагают, что Кремль мог сам себя атаковать", - написал Гринвальд в Twitter.Он приложил к публикации скриншот с сообщением газеты Wall Street Journal, в котором утверждается, что Кремль якобы мог сам быть ответственен за этот инцидент. Заявления о возможных атаках беспилотников по целям в Москве не раз звучали из Киева и с Запада. Секретарь СНБО Данилов в марте опубликовал фото севшего в 1987 году на Красную площадь самолета немецкого пилота Матиаса Руста и сопроводил ее подписью о "рое украинских" БПЛА.Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов в апреле заявлял, что украинские дроны долетают до Москвы и дальше. Советник главы МВД Украины Антон Геращенко опубликовал видео 2015 года с летающего над Кремлем БПЛА, заявив, что у Кремля есть "все шансы оказаться в зоне поражения".Об угрозах ударов также писала Washington Post, ссылаясь на попавшие в сеть секретные документы. Газета указывала, что Буданов планировал нанести удары по Москве и Новороссийску 24 февраля этого года, но Вашингтон якобы попросил их отложить.

https://ria.ru/20230504/bespilotniki-1869537343.html

https://ria.ru/20230504/bpla-1869534606.html

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