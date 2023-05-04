https://ria.ru/20230504/kosmonavty-1869548592.html
Российские космонавты вернулись на МКС после семи часов в открытом космосе
Российские космонавты вернулись на МКС после семи часов в открытом космосе - РИА Новости, 04.05.2023
Российские космонавты вернулись на МКС после семи часов в открытом космосе
Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин вернулись на борт Международной космической станции после боле чем семи часов работы в открытом... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T06:20
2023-05-04T06:20
2023-05-04T06:20
роскосмос
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МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин вернулись на борт Международной космической станции после боле чем семи часов работы в открытом космосе, сообщил в четверг "Роскосмос". Выход начался на пять минут раньше плана, космонавты открыли выходной люк модуля "Поиск" в 23.00 мск. Прокопьев с Петелиным добрались до модуля "Рассвет" и подготовили к переносу шлюзовую камеру, которая находилась на нём с момента запуска и пристыковки этого модуля к МКС в мае 2010 года. Космонавты расстыковали кабели связи камеры с модулем и сняли чехол экранно-вакуумной теплоизоляции с её стыковочного агрегата, демонтировали защитную крышку с пассивного устройства фиксации УФП-4 и кожух с его мишени на шлюзовой камере, а также раскрыли замки крепления камеры к модулю "Рассвет". Перенос шлюзовой камеры на Многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ, в составе МКС с 2021 года) "Наука" с помощью европейского дистанционного манипулятора ERA, которым изнутри станции управлял третий российский космонавт Андрей Федяев. Прокопьев с Петелиным сначала просто наблюдали за этим процессом, однако на финальном этапе им пришлось вмешаться. Манипулятор подвёл камеру к модулю так, что стыковочные поверхности оказались не параллельны друг другу. ERA перевели в режим податливости, и космонавты вручную расположили камеру так, чтобы она могла пристыковаться к модулю. После этого Прокопьев с Петелиным подключили кабели между шлюзовой камерой и "Наукой". Перед тем как вернуться внутрь станции космонавты выкинули укладку с более чем 50 килограммами инвентаря, который больше не понадобится в работе МКС, в том числе с демонтированной экранно-вакуумной теплоизоляцией. Укладку оттолкнули в открытый космос. Согласно первоначальному плану, продолжительность работы в открытом космосе должна была составить 6 часов 22 минуты. Работа по переносу шлюзовой камеры была запланирована на 26 апреля, однако была перенесена в связи с необходимость более детально проработать задачи. До этого Прокопьев с Петелиным выходили в открытый космос 19 апреля, тогда они перенесли на "Науку" радиационный теплообменник, который также необходим для проведения научных экспериментов. Первый совместный выход Прокопьев с Петелиным, прибывшие на станцию 21 сентября 2022 года, провели 17 ноября. Следующий был запланирован на 25 ноября, но его перенесли из-за замечаний к работе системы охлаждения одного из скафандров, а в дальнейшем и вовсе отложили на несколько месяцев из-за разгерметизации системы терморегулирования корабля "Союз МС-22" до тех пор, пока на замену не прибыл новый корабль. Ранее Прокопьев сообщил, что с помощью шлюзовой камеры космонавты смогут, не выходя из МКС размещать в открытом космосе оборудование для научных экспериментов. Из неё будет выдвигаться специальный транспортёр, с которого оборудование можно будет захватить манипулятором ERA и установить на Средстве крепления крупногабаритных объектов (СККО). СККО Прокопьев с Петелиным установили на "Науке" 17 ноября 2022 года.
https://ria.ru/20230504/kosmonavty-1869544662.html
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роскосмос
Российские космонавты вернулись на МКС после семи часов в открытом космосе
Космонавты Прокопьев и Петелин вернулись на МКС после семи часов в открытом космосе
МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин вернулись на борт Международной космической станции после боле чем семи часов работы в открытом космосе, сообщил в четверг "Роскосмос".
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"Выходной люк закрыт! Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин провели за бортом МКС 7 часов 11 минут", - говорится в сообщении.
Выход начался на пять минут раньше плана, космонавты открыли выходной люк модуля "Поиск" в 23.00 мск. Прокопьев с Петелиным добрались до модуля "Рассвет" и подготовили к переносу шлюзовую камеру, которая находилась на нём с момента запуска и пристыковки этого модуля к МКС в мае 2010 года.
Космонавты расстыковали кабели связи камеры с модулем и сняли чехол экранно-вакуумной теплоизоляции с её стыковочного агрегата, демонтировали защитную крышку с пассивного устройства фиксации УФП-4 и кожух с его мишени на шлюзовой камере, а также раскрыли замки крепления камеры к модулю "Рассвет".
Перенос шлюзовой камеры на Многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ, в составе МКС с 2021 года) "Наука" с помощью европейского дистанционного манипулятора ERA, которым изнутри станции управлял третий российский космонавт Андрей Федяев.
Прокопьев с Петелиным сначала просто наблюдали за этим процессом, однако на финальном этапе им пришлось вмешаться. Манипулятор подвёл камеру к модулю так, что стыковочные поверхности оказались не параллельны друг другу. ERA перевели в режим податливости, и космонавты вручную расположили камеру так, чтобы она могла пристыковаться к модулю. После этого Прокопьев с Петелиным подключили кабели между шлюзовой камерой и "Наукой".
Перед тем как вернуться внутрь станции космонавты выкинули укладку с более чем 50 килограммами инвентаря, который больше не понадобится в работе МКС, в том числе с демонтированной экранно-вакуумной теплоизоляцией. Укладку оттолкнули в открытый космос.
Российские космонавты перенесли шлюзовую камеру на модуль "Наука"
Согласно первоначальному плану, продолжительность работы в открытом космосе должна была составить 6 часов 22 минуты.
Работа по переносу шлюзовой камеры была запланирована на 26 апреля, однако была перенесена в связи с необходимость более детально проработать задачи. До этого Прокопьев с Петелиным выходили в открытый космос 19 апреля, тогда они перенесли на "Науку" радиационный теплообменник, который также необходим для проведения научных экспериментов.
Первый совместный выход Прокопьев с Петелиным, прибывшие на станцию 21 сентября 2022 года, провели 17 ноября. Следующий был запланирован на 25 ноября, но его перенесли из-за замечаний к работе системы охлаждения одного из скафандров, а в дальнейшем и вовсе отложили на несколько месяцев из-за разгерметизации системы терморегулирования корабля "Союз МС-22" до тех пор, пока на замену не прибыл новый корабль.
Ранее Прокопьев сообщил, что с помощью шлюзовой камеры космонавты смогут, не выходя из МКС размещать в открытом космосе оборудование для научных экспериментов. Из неё будет выдвигаться специальный транспортёр, с которого оборудование можно будет захватить манипулятором ERA и установить на Средстве крепления крупногабаритных объектов (СККО). СККО Прокопьев с Петелиным установили на "Науке" 17 ноября 2022 года.
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