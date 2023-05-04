https://ria.ru/20230504/kosmonavty-1869544662.html

Российские космонавты перенесли шлюзовую камеру на модуль "Наука"

Российские космонавты перенесли шлюзовую камеру на модуль "Наука" - РИА Новости, 04.05.2023

Российские космонавты перенесли шлюзовую камеру на модуль "Наука"

Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин во время работы в открытом космосе перенесли и установили на модуле "Наука" шлюзовую камеру, которая... РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T04:19

2023-05-04T04:19

2023-05-04T04:19

роскосмос

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МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин во время работы в открытом космосе перенесли и установили на модуле "Наука" шлюзовую камеру, которая понадобится в будущем для проведения научных экспериментов, трансляцию выхода ведет "Роскосмос". Космонавты работают за бортом Международной космической станции уже несколько часов. Выходной люк модуля "Поиск" был открыт на пять минут раньше плана - в 23.00 мск. После выхода из люка Прокопьев с Петелиным направились к модулю "Рассвет". На нем шлюзовая камера находилась с момента запуска и пристыковки этого модуля к МКС в мае 2010 года. Они расстыковали кабели связи камеры с модулем и сняли чехол экранно-вакуумной теплоизоляции с ее стыковочного агрегата. Затем космонавты демонтировали защитную крышку с пассивного устройства фиксации УФП-4 и кожух с его мишени на шлюзовой камере, а также раскрыли замки крепления камеры к модулю "Рассвет". Шлюзовую камеру перенесли на Многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ, находится в составе МКС с 2021 года) "Наука" с помощью европейского дистанционного манипулятора ERA, которым изнутри станции управлял третий российский космонавт Андрей Федяев. Пристыковать шлюзовую камеру удалось только с третьей попытки. Первый раз в автоматическом режиме она подошла к модулю в таком положении, что их стыковочные поверхности не были выровнены друг относительно друга. Во второй раз у космонавтов также не получилось штатно пристыковать камеру. Манипулятор ERA был переведён в режим податливости (то есть космонавты могли перемещать его вручную), и только в таком состоянии стыковочные плоскости шлюзовой камеры и "Науки" удалось совместить. Теперь Прокопьеву с Петелиным, которые наблюдали за этим процессом, предстоит подключить кабели между шлюзовой камерой и модулем "Наука". Планируется, что всего продолжительность работы в открытом космосе составит 6 часов 22 минуты. Ранее Прокопьев сообщил, что с помощью шлюзовой камеры космонавты смогут не выходя из МКС размещать в открытом космосе оборудование для научных экспериментов. Из нее будет выдвигаться специальный транспортер, с которого оборудование можно будет захватить манипулятором ERA и установить на Средстве крепления крупногабаритных объектов (СККО). СККО Прокопьев с Петелиным установили на "Науке" 17 ноября 2022 года.

https://ria.ru/20230503/skafandr-1869501254.html

https://ria.ru/20230504/kosmos-1869543049.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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