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"Худший кошмар Байдена". В США раскрыли сценарий катастрофы на Украине
"Худший кошмар Байдена". В США раскрыли сценарий катастрофы на Украине - РИА Новости, 04.05.2023
"Худший кошмар Байдена". В США раскрыли сценарий катастрофы на Украине
Перерастание боевых действий на Украине в прямую конфронтацию России и НАТО будет крайне нежелательным сценарием для президента США Джо Байдена, считает... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T15:39
2023-05-04T15:39
2023-05-04T15:54
политика
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Перерастание боевых действий на Украине в прямую конфронтацию России и НАТО будет крайне нежелательным сценарием для президента США Джо Байдена, считает обозреватель 19FortyFive Харрисон Касс.По словам автора, вмешательство Североатлантического альянса в военные действия не оправдает человеческих жертв и финансовых ресурсов, вложенных в такое предприятие.Касс посоветовал Вашингтону не брать на себя такой риск и не провоцировать ядерную войну с Россией, которая обернется катастрофой для всего мира.
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политика, россия, украина, сша, джо байден, нато
Политика, Россия, Украина, США, Джо Байден, НАТО
"Худший кошмар Байдена". В США раскрыли сценарий катастрофы на Украине
Колумнист 19FortyFive Касс назвал худшим кошмаром Байдена войну США с Россией на Украине