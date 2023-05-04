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"Худший кошмар Байдена". В США раскрыли сценарий катастрофы на Украине - РИА Новости, 04.05.2023
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15:39 04.05.2023 (обновлено: 15:54 04.05.2023)
https://ria.ru/20230504/koshmar-1869694025.html
"Худший кошмар Байдена". В США раскрыли сценарий катастрофы на Украине
"Худший кошмар Байдена". В США раскрыли сценарий катастрофы на Украине - РИА Новости, 04.05.2023
"Худший кошмар Байдена". В США раскрыли сценарий катастрофы на Украине
Перерастание боевых действий на Украине в прямую конфронтацию России и НАТО будет крайне нежелательным сценарием для президента США Джо Байдена, считает... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T15:39
2023-05-04T15:54
политика
россия
украина
сша
джо байден
нато
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Перерастание боевых действий на Украине в прямую конфронтацию России и НАТО будет крайне нежелательным сценарием для президента США Джо Байдена, считает обозреватель 19FortyFive Харрисон Касс.По словам автора, вмешательство Североатлантического альянса в военные действия не оправдает человеческих жертв и финансовых ресурсов, вложенных в такое предприятие.Касс посоветовал Вашингтону не брать на себя такой риск и не провоцировать ядерную войну с Россией, которая обернется катастрофой для всего мира.
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политика, россия, украина, сша, джо байден, нато
Политика, Россия, Украина, США, Джо Байден, НАТО
"Худший кошмар Байдена". В США раскрыли сценарий катастрофы на Украине

Колумнист 19FortyFive Касс назвал худшим кошмаром Байдена войну США с Россией на Украине

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Перерастание боевых действий на Украине в прямую конфронтацию России и НАТО будет крайне нежелательным сценарием для президента США Джо Байдена, считает обозреватель 19FortyFive Харрисон Касс.
«
"Конфликт таит в себе потенциал для более масштабного и серьезного пожара. Особенно с учетом связей Украины с Западом и Америкой. Третья мировая война с Россией — худший кошмар Байдена", — отметил он.
По словам автора, вмешательство Североатлантического альянса в военные действия не оправдает человеческих жертв и финансовых ресурсов, вложенных в такое предприятие.
Касс посоветовал Вашингтону не брать на себя такой риск и не провоцировать ядерную войну с Россией, которая обернется катастрофой для всего мира.
Ракеты Калибр, выпущенные с корабля ВМФ России по инфраструктуре украинской армии. Кадр из видео
"Серия мощных ударов". В США заявили о переломе в конфликте на Украине
3 мая, 16:04
 
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