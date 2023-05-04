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"Худший кошмар Байдена". В США раскрыли сценарий катастрофы на Украине

"Худший кошмар Байдена". В США раскрыли сценарий катастрофы на Украине - РИА Новости, 04.05.2023

"Худший кошмар Байдена". В США раскрыли сценарий катастрофы на Украине

Перерастание боевых действий на Украине в прямую конфронтацию России и НАТО будет крайне нежелательным сценарием для президента США Джо Байдена, считает... РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T15:39

2023-05-04T15:39

2023-05-04T15:54

политика

россия

украина

сша

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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Перерастание боевых действий на Украине в прямую конфронтацию России и НАТО будет крайне нежелательным сценарием для президента США Джо Байдена, считает обозреватель 19FortyFive Харрисон Касс.По словам автора, вмешательство Североатлантического альянса в военные действия не оправдает человеческих жертв и финансовых ресурсов, вложенных в такое предприятие.Касс посоветовал Вашингтону не брать на себя такой риск и не провоцировать ядерную войну с Россией, которая обернется катастрофой для всего мира.

https://ria.ru/20230503/perelom-1869439625.html

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политика, россия, украина, сша, джо байден, нато