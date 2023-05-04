https://ria.ru/20230504/kontslager-1869554015.html
Бывшая узница концлагеря рассказала об экспериментах нацистов над детьми
Бывшая узница концлагеря рассказала об экспериментах нацистов над детьми - РИА Новости, 04.05.2023
Бывшая узница концлагеря рассказала об экспериментах нацистов над детьми
Нацистские врачи в концлагере "Норд" в Кенигсберге в годы Великой Отечественной войны проводили бесчеловечные эксперименты над детьми, в частности, подвергали... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T08:13
2023-05-04T08:13
2023-05-04T09:22
общество
кенигсберг
калининград
ссср
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Нацистские врачи в концлагере "Норд" в Кенигсберге в годы Великой Отечественной войны проводили бесчеловечные эксперименты над детьми, в частности, подвергали их рентгеновскому облучению, рассказала РИА Новости бывшая малолетняя узница этого лагеря Любовь Платонова. Она родилась в лагере "Норд" в мае 1944 года, но гитлеровцы отняли ее у пленной матери и поместили в детский блок. "Там систематически над детьми проводились эксперименты. То, что я знаю точно, - что нас, детей, облучали рентгеном, это документально известно", - сказала Платонова. В полгода она перенесла черную оспу. "Настолько это заболевание было тяжелым, что две военнопленных медсестры, они были москвичками, которые ухаживали за малыми детками из семей военнопленных, маме и отцу сказали: "Ваша девочка умрет", - добавляет Платонова. По ее словам, она выжила просто чудом, потому что, по статистике, в нацистских лагерях погибали 9 из 10 детей. "Нас спасла советская армия… Эсэсовцы-врачи сбежали из детского блока до наступления наших войск", - отметила собеседница агентства. "Когда мама меня привезла домой, к бабушке, то бабушка много лет не могла прийти в себя от того ужаса, который она увидела. Она говорила, что "увидела уголек, обтянутый кожей", - вспоминает Платонова. В годы Второй мировой войны на территории Восточной Пруссии находилось без малого полсотни нацистских лагерей (в том числе лагерей для военнопленных), из них 17 - в самом Кенигсберге (ныне Калининград), в том числе лагерь "Норд", где содержались 2 тысячи человек. Кенигсберг был полностью освобожден Красной армией 9 апреля 1945 года в ходе стратегической Кенигсбергской операции. По окончании войны, 17 октября 1945 года, следуя решениям Ялтинской и Потсдамской конференций, Кенигсберг с прилегающими землями был включен в состав СССР. В апреле 1946 года президиум Верховного Совета СССР принял указ "Об образовании Кенигсбергской области в составе РСФСР", 4 июля ее административный центр был переименован в Калининград, а область - в Калининградскую.
https://ria.ru/20230419/okkupanty-1866458518.html
https://ria.ru/20220714/kontslager-1802467298.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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общество, кенигсберг, калининград, ссср
Общество, Кенигсберг, Калининград, СССР
Бывшая узница концлагеря рассказала об экспериментах нацистов над детьми
Бывшая узница лагеря Кенигсберга: нацисты ради экспериментов подвергали детей радиации
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Нацистские врачи в концлагере "Норд" в Кенигсберге в годы Великой Отечественной войны проводили бесчеловечные эксперименты над детьми, в частности, подвергали их рентгеновскому облучению, рассказала РИА Новости бывшая малолетняя узница этого лагеря Любовь Платонова.
Она родилась в лагере "Норд" в мае 1944 года, но гитлеровцы отняли ее у пленной матери и поместили в детский блок.
"Там систематически над детьми проводились эксперименты. То, что я знаю точно, - что нас, детей, облучали рентгеном, это документально известно", - сказала Платонова.
В полгода она перенесла черную оспу. "Настолько это заболевание было тяжелым, что две военнопленных медсестры, они были москвичками, которые ухаживали за малыми детками из семей военнопленных, маме и отцу сказали: "Ваша девочка умрет", - добавляет Платонова.
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По ее словам, она выжила просто чудом, потому что, по статистике, в нацистских лагерях погибали 9 из 10 детей. "Нас спасла советская армия… Эсэсовцы-врачи сбежали из детского блока до наступления наших войск", - отметила собеседница агентства.
"Когда мама меня привезла домой, к бабушке, то бабушка много лет не могла прийти в себя от того ужаса, который она увидела. Она говорила, что "увидела уголек, обтянутый кожей", - вспоминает Платонова.
В годы Второй мировой войны на территории Восточной Пруссии находилось без малого полсотни нацистских лагерей (в том числе лагерей для военнопленных), из них 17 - в самом Кенигсберге (ныне Калининград
), в том числе лагерь "Норд", где содержались 2 тысячи человек.
Кенигсберг был полностью освобожден Красной армией 9 апреля 1945 года в ходе стратегической Кенигсбергской операции. По окончании войны, 17 октября 1945 года, следуя решениям Ялтинской и Потсдамской конференций, Кенигсберг с прилегающими землями был включен в состав СССР
. В апреле 1946 года президиум Верховного Совета СССР принял указ "Об образовании Кенигсбергской области в составе РСФСР", 4 июля ее административный центр был переименован в Калининград, а область - в Калининградскую.
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