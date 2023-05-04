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Депутат Бородай: провал контрнаступления ВСУ не закончит спецоперацию - РИА Новости, 04.05.2023
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12:41 04.05.2023
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Депутат Бородай: провал контрнаступления ВСУ не закончит спецоперацию
Депутат Бородай: провал контрнаступления ВСУ не закончит спецоперацию - РИА Новости, 04.05.2023
Депутат Бородай: провал контрнаступления ВСУ не закончит спецоперацию
Провал контрнаступления украинских сил не приведет к завершению специальной военной операции, заявил депутат Госдумы, лидер "Союза добровольцев Донбасса"... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T12:41
2023-05-04T12:41
в мире
россия
александр бородай
владимир путин
госдума рф
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Провал контрнаступления украинских сил не приведет к завершению специальной военной операции, заявил депутат Госдумы, лидер "Союза добровольцев Донбасса" Александр Бородай "Парламентской газете".Парламентарий подчеркнул, что рассчитывает, что российские войска сумеют остановить контрнаступление и обескровить противника.Он добавил, что сейчас цели спецоперации, поставленные президентом России Владимиром Путиным, пока не достигнуты.
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в мире, россия, александр бородай, владимир путин, госдума рф
В мире, Россия, Александр Бородай, Владимир Путин, Госдума РФ
Депутат Бородай: провал контрнаступления ВСУ не закончит спецоперацию

Депутат Госдумы Бородай: неудача контрнаступления Украины не приведет к окончанию СВО

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкГлава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай на пресс-конференции, посвященной презентации проекта "Помни Донбасс", в Москве. 21 сентября 2018
Глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай на пресс-конференции, посвященной презентации проекта Помни Донбасс, в Москве. 21 сентября 2018 - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай на пресс-конференции, посвященной презентации проекта "Помни Донбасс", в Москве. 21 сентября 2018. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Провал контрнаступления украинских сил не приведет к завершению специальной военной операции, заявил депутат Госдумы, лидер "Союза добровольцев Донбасса" Александр Бородай "Парламентской газете".
Парламентарий подчеркнул, что рассчитывает, что российские войска сумеют остановить контрнаступление и обескровить противника.
«
"Это может быть важным этапом в развитии специальной военной операции. Если ситуация развернется для нас удачно, то противник может оказаться очень существенно обескровлен или даже потерять контроль над войсками. Но это не значит, что СВО закончится", — поделился Бородай.
Он добавил, что сейчас цели спецоперации, поставленные президентом России Владимиром Путиным, пока не достигнуты.
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