Депутат Бородай: провал контрнаступления ВСУ не закончит спецоперацию
Депутат Госдумы Бородай: неудача контрнаступления Украины не приведет к окончанию СВО
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкГлава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай на пресс-конференции, посвященной презентации проекта "Помни Донбасс", в Москве. 21 сентября 2018
Глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай на пресс-конференции, посвященной презентации проекта "Помни Донбасс", в Москве. 21 сентября 2018. Архивное фото
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Провал контрнаступления украинских сил не приведет к завершению специальной военной операции, заявил депутат Госдумы, лидер "Союза добровольцев Донбасса" Александр Бородай "Парламентской газете".
Парламентарий подчеркнул, что рассчитывает, что российские войска сумеют остановить контрнаступление и обескровить противника.
«
"Это может быть важным этапом в развитии специальной военной операции. Если ситуация развернется для нас удачно, то противник может оказаться очень существенно обескровлен или даже потерять контроль над войсками. Но это не значит, что СВО закончится", — поделился Бородай.
Он добавил, что сейчас цели спецоперации, поставленные президентом России Владимиром Путиным, пока не достигнуты.