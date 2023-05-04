https://ria.ru/20230504/konkurs-1869599153.html

Всероссийский конкурс военной фотожурналистики подвел первые итоги

Всероссийский конкурс военной фотожурналистики подвел первые итоги - РИА Новости, 04.05.2023

Всероссийский конкурс военной фотожурналистики подвел первые итоги

Оргкомитет Всероссийского конкурса военной фотожурналистики объявляет первые итоги приема заявок, завершившегося 27 апреля. В активе конкурса – порядка 1000... РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T11:09

2023-05-04T11:09

2023-05-04T12:41

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всероссийский конкурс военной фотожурналистики

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МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Оргкомитет Всероссийского конкурса военной фотожурналистики объявляет первые итоги приема заявок, завершившегося 27 апреля. В активе конкурса – порядка 1000 фоторабот журналистов российских СМИ из зоны проведения Специальной военной операции.География участников конкурса включает как города-миллионеры, так и малые города России, от Санкт-Петербурга до Хабаровска. Среди них - Белгород и Брянск, Донецк, Луганск, Екатеринбург, юг России – Краснодарский край, Крым и Севастополь, а также Приволжский округ, Приморский край, Татарстан и Якутия.Экспертное жюри конкурса, в состав которого вошли ведущие представители российского и международного медиасообщества и деятели культуры, приступит к работе в мае. Итоги работы жюри буду объявлены в июне на сайте конкурса. Церемония награждения победителей пройдет летом 2023 года. По итогам конкурса работы лауреатов будут представлены на масштабной фотовыставке и объединены в альбом.Организатором Всероссийского конкурса военной фотожурналистики выступает международная медиагруппа "Россия сегодня". Фотографии конкурса посвящены двум основным темам: воинскому долгу военнослужащих и добровольцев, а также монументальному труду волонтеров и всех мирных граждан, направленному на восстановление новых регионов России. Авторам предложено продемонстрировать свое мастерство в категориях "Одиночная фотография" и "Фотографическая серия".

https://ria.ru/20230503/ekspozitsii-1869175694.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Артем Смирнов

новости агентства, россия, сво, миа "россия сегодня", фотография