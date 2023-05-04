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Всероссийский конкурс военной фотожурналистики подвел первые итоги - РИА Новости, 04.05.2023
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Всероссийский конкурс военной фотожурналистики
 
11:09 04.05.2023 (обновлено: 12:41 04.05.2023)
https://ria.ru/20230504/konkurs-1869599153.html
Всероссийский конкурс военной фотожурналистики подвел первые итоги
Всероссийский конкурс военной фотожурналистики подвел первые итоги - РИА Новости, 04.05.2023
Всероссийский конкурс военной фотожурналистики подвел первые итоги
Оргкомитет Всероссийского конкурса военной фотожурналистики объявляет первые итоги приема заявок, завершившегося 27 апреля. В активе конкурса – порядка 1000... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T11:09
2023-05-04T12:41
новости агентства
россия
сво
миа "россия сегодня"
фотография
всероссийский конкурс военной фотожурналистики
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МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Оргкомитет Всероссийского конкурса военной фотожурналистики объявляет первые итоги приема заявок, завершившегося 27 апреля. В активе конкурса – порядка 1000 фоторабот журналистов российских СМИ из зоны проведения Специальной военной операции.География участников конкурса включает как города-миллионеры, так и малые города России, от Санкт-Петербурга до Хабаровска. Среди них - Белгород и Брянск, Донецк, Луганск, Екатеринбург, юг России – Краснодарский край, Крым и Севастополь, а также Приволжский округ, Приморский край, Татарстан и Якутия.Экспертное жюри конкурса, в состав которого вошли ведущие представители российского и международного медиасообщества и деятели культуры, приступит к работе в мае. Итоги работы жюри буду объявлены в июне на сайте конкурса. Церемония награждения победителей пройдет летом 2023 года. По итогам конкурса работы лауреатов будут представлены на масштабной фотовыставке и объединены в альбом.Организатором Всероссийского конкурса военной фотожурналистики выступает международная медиагруппа "Россия сегодня". Фотографии конкурса посвящены двум основным темам: воинскому долгу военнослужащих и добровольцев, а также монументальному труду волонтеров и всех мирных граждан, направленному на восстановление новых регионов России. Авторам предложено продемонстрировать свое мастерство в категориях "Одиночная фотография" и "Фотографическая серия".
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россия
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2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
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РИА Новости
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96
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РИА Новости
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353
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новости агентства, россия, сво, миа "россия сегодня", фотография
Новости агентства, Россия, СВО, МИА "Россия сегодня", Фотография, Всероссийский конкурс военной фотожурналистики

Всероссийский конкурс военной фотожурналистики подвел первые итоги

© РИА НовостиВсероссийский конкурс военной фотожурналистики
Всероссийский конкурс военной фотожурналистики - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© РИА Новости
Всероссийский конкурс военной фотожурналистики
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Оргкомитет Всероссийского конкурса военной фотожурналистики объявляет первые итоги приема заявок, завершившегося 27 апреля. В активе конкурса – порядка 1000 фоторабот журналистов российских СМИ из зоны проведения Специальной военной операции.
География участников конкурса включает как города-миллионеры, так и малые города России, от Санкт-Петербурга до Хабаровска. Среди них - Белгород и Брянск, Донецк, Луганск, Екатеринбург, юг России – Краснодарский край, Крым и Севастополь, а также Приволжский округ, Приморский край, Татарстан и Якутия.
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3 мая, 11:00
Экспертное жюри конкурса, в состав которого вошли ведущие представители российского и международного медиасообщества и деятели культуры, приступит к работе в мае. Итоги работы жюри буду объявлены в июне на сайте конкурса. Церемония награждения победителей пройдет летом 2023 года. По итогам конкурса работы лауреатов будут представлены на масштабной фотовыставке и объединены в альбом.
Организатором Всероссийского конкурса военной фотожурналистики выступает международная медиагруппа "Россия сегодня". Фотографии конкурса посвящены двум основным темам: воинскому долгу военнослужащих и добровольцев, а также монументальному труду волонтеров и всех мирных граждан, направленному на восстановление новых регионов России. Авторам предложено продемонстрировать свое мастерство в категориях "Одиночная фотография" и "Фотографическая серия".
 
Всероссийский конкурс военной фотожурналистикиНовости агентстваРоссияСВОМИА "Россия сегодня"Фотография
 
 
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