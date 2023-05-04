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В Петербурге у депутата Старикова конфисковали автомобиль - РИА Новости, 04.05.2023
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17:11 04.05.2023 (обновлено: 17:35 04.05.2023)
https://ria.ru/20230504/konfiskatsiya-1869723044.html
В Петербурге у депутата Старикова конфисковали автомобиль
В Петербурге у депутата Старикова конфисковали автомобиль - РИА Новости, 04.05.2023
В Петербурге у депутата Старикова конфисковали автомобиль
Фрунзенский районный суд обратил в доход государства автомобиль муниципального депутата Алексея Старикова, так как народный избранник не смог доказать... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T17:11
2023-05-04T17:35
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мая - РИА Новости. Фрунзенский районный суд обратил в доход государства автомобиль муниципального депутата Алексея Старикова, так как народный избранник не смог доказать легальность своих расходов, сообщает в четверг объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. "Суд обратил в доход Российской Федерации транспортное средство Volkswagen Touareg, принадлежащее на праве собственности Старикову", - сообщает пресс-служба судов. В суд обратился прокурор, заявивший по итогам изучения расходов депутата муниципального совета "Балканский", его супруги и детей об "обстоятельствах, свидетельствующих о несоответствии их расходов по приобретению автотранспортного средства и квартиры их доходам". Прокурор просил в иске обратить в доход государства и квартиру, и машину Стариковых. "Суд, сделав расчет на пять листов, указал, что совокупный задекларированный доход Стариковых на 3 834 388 рублей 75 копеек меньше понесенных ими расходов", - сообщает пресс-служба. Депутат и его семья ссылались на то, что деньги "получены в дар и в долг от близких родственников", а остальные являются их сбережениями. В итоге суд счел доказанной законность происхождения 3 миллионов 32 тысяч из 3 миллионов 834 тысяч рублей.
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санкт-петербург, volkswagen group, volkswagen touareg, общество
Санкт-Петербург, Volkswagen Group, Volkswagen Touareg, Общество
В Петербурге у депутата Старикова конфисковали автомобиль

В Петербурге у депутата Старикова конфисковали автомобиль как купленный на серые доходы

© Фото : VolkswagenАвтомобиль Volkswagen Touareg Wolfsburg Edition
Автомобиль Volkswagen Touareg Wolfsburg Edition - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© Фото : Volkswagen
Автомобиль Volkswagen Touareg Wolfsburg Edition. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мая - РИА Новости. Фрунзенский районный суд обратил в доход государства автомобиль муниципального депутата Алексея Старикова, так как народный избранник не смог доказать легальность своих расходов, сообщает в четверг объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
"Суд обратил в доход Российской Федерации транспортное средство Volkswagen Touareg, принадлежащее на праве собственности Старикову", - сообщает пресс-служба судов.
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В суд обратился прокурор, заявивший по итогам изучения расходов депутата муниципального совета "Балканский", его супруги и детей об "обстоятельствах, свидетельствующих о несоответствии их расходов по приобретению автотранспортного средства и квартиры их доходам". Прокурор просил в иске обратить в доход государства и квартиру, и машину Стариковых.
"Суд, сделав расчет на пять листов, указал, что совокупный задекларированный доход Стариковых на 3 834 388 рублей 75 копеек меньше понесенных ими расходов", - сообщает пресс-служба.
Депутат и его семья ссылались на то, что деньги "получены в дар и в долг от близких родственников", а остальные являются их сбережениями. В итоге суд счел доказанной законность происхождения 3 миллионов 32 тысяч из 3 миллионов 834 тысяч рублей.
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