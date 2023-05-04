https://ria.ru/20230504/konfiskatsiya-1869723044.html

В Петербурге у депутата Старикова конфисковали автомобиль

В Петербурге у депутата Старикова конфисковали автомобиль - РИА Новости, 04.05.2023

В Петербурге у депутата Старикова конфисковали автомобиль

Фрунзенский районный суд обратил в доход государства автомобиль муниципального депутата Алексея Старикова, так как народный избранник не смог доказать... РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T17:11

2023-05-04T17:11

2023-05-04T17:35

санкт-петербург

volkswagen group

volkswagen touareg

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мая - РИА Новости. Фрунзенский районный суд обратил в доход государства автомобиль муниципального депутата Алексея Старикова, так как народный избранник не смог доказать легальность своих расходов, сообщает в четверг объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. "Суд обратил в доход Российской Федерации транспортное средство Volkswagen Touareg, принадлежащее на праве собственности Старикову", - сообщает пресс-служба судов. В суд обратился прокурор, заявивший по итогам изучения расходов депутата муниципального совета "Балканский", его супруги и детей об "обстоятельствах, свидетельствующих о несоответствии их расходов по приобретению автотранспортного средства и квартиры их доходам". Прокурор просил в иске обратить в доход государства и квартиру, и машину Стариковых. "Суд, сделав расчет на пять листов, указал, что совокупный задекларированный доход Стариковых на 3 834 388 рублей 75 копеек меньше понесенных ими расходов", - сообщает пресс-служба. Депутат и его семья ссылались на то, что деньги "получены в дар и в долг от близких родственников", а остальные являются их сбережениями. В итоге суд счел доказанной законность происхождения 3 миллионов 32 тысяч из 3 миллионов 834 тысяч рублей.

https://realty.ria.ru/20230426/turkompleks-1867814155.html

https://ria.ru/20230120/safonov-1846290525.html

санкт-петербург

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

санкт-петербург, volkswagen group, volkswagen touareg, общество