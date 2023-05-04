https://ria.ru/20230504/kon-1869666707.html
Конь сбежал с церемонии открытия кафе в Ростове-на-Дону
Конь сбежал с церемонии открытия кафе в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 04.05.2023
Конь сбежал с церемонии открытия кафе в Ростове-на-Дону
Один из коней сбежал во время акции в честь открытия грузинского бистро в центре Ростова-на-Дону, ускакав по разделительной полосе дороги, организаторам его... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T14:18
2023-05-04T14:18
2023-05-04T14:18
ростов-на-дону
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 мая – РИА Новости, Юлия Насулина. Один из коней сбежал во время акции в честь открытия грузинского бистро в центре Ростова-на-Дону, ускакав по разделительной полосе дороги, организаторам его удалось найти и вернуть, рассказал РИА Новости представитель кафе. По его словам, в честь открытия заведения была запущена акция, во время которой джигиты ездили на конях в папахах и бурках по центру Ростова-на-Дону и фотографировались со всеми желающими. "Город у нас большой, много отвлекающих моментов для животных. Один конь сбежал… Ускакал ровно по разделительной полосе по Ворошиловскому в сторону кольца Нагибина", - рассказал собеседник агентства. Спустя примерно 20 минут заводчику удалось поймать коня и вернуть обратно. Во время побега никто не пострадал. "Специально коня никто не отпускал", - подчеркнул представитель кафе.
https://ria.ru/20230214/loshadi-1851937755.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростов-на-дону, происшествия
Ростов-на-Дону, Происшествия
Конь сбежал с церемонии открытия кафе в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону конь сбежал во время акции в честь открытия грузинского бистро
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 мая – РИА Новости, Юлия Насулина. Один из коней сбежал во время акции в честь открытия грузинского бистро в центре Ростова-на-Дону, ускакав по разделительной полосе дороги, организаторам его удалось найти и вернуть, рассказал РИА Новости представитель кафе.
По его словам, в честь открытия заведения была запущена акция, во время которой джигиты ездили на конях в папахах и бурках по центру Ростова-на-Дону и фотографировались со всеми желающими.
"Город у нас большой, много отвлекающих моментов для животных. Один конь сбежал… Ускакал ровно по разделительной полосе по Ворошиловскому в сторону кольца Нагибина", - рассказал собеседник агентства.
Спустя примерно 20 минут заводчику удалось поймать коня и вернуть обратно. Во время побега никто не пострадал. "Специально коня никто не отпускал", - подчеркнул представитель кафе.
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