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За хакерскими атаками по всему миру стоит ЦРУ, заявили в Китае - РИА Новости, 04.05.2023
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09:48 04.05.2023
https://ria.ru/20230504/kitay-1869569201.html
За хакерскими атаками по всему миру стоит ЦРУ, заявили в Китае
За хакерскими атаками по всему миру стоит ЦРУ, заявили в Китае - РИА Новости, 04.05.2023
За хакерскими атаками по всему миру стоит ЦРУ, заявили в Китае
Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США стоит за большим количеством хакерских атак и "цветных революций" по всему миру, говорится в докладе... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T09:48
2023-05-04T09:48
в мире
сша
украина
тайвань
wikileaks
центральное разведывательное управление (цру)
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ПЕКИН, 4 мая – РИА Новости. Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США стоит за большим количеством хакерских атак и "цветных революций" по всему миру, говорится в докладе Китайского национального центра экстренного реагирования на компьютерные вирусные атаки и компании "360", которая занимается безопасностью в интернете. "На протяжении долгого времени, ЦРУ тайно занималось организацией "мирных перемен" и "цветных революций", а также осуществляло шпионскую деятельность и занималось кражей информации", - говорится в докладе. Как утверждают авторы доклада, "Бархатная революция" в 80-е годы, грузинская "Революция роз" 2003 года, "Оранжевая революция" на Украине, "Тюльпановая революция" в Кыргызстане, "Арабская весна", вторая цветная революция на Украине, "Движение подсолнухов" на Тайване - все это и многое другое было признано международными организациями и экспертами как типичные случаи цветных революций, которыми руководили американские спецслужбы. Кроме того, указывается в докладе, спецслужбы США пытались организовать цветные революции в Белоруссии, Азербайджане, Ливане, Мьянме, Иране и так далее. "Согласно статистике, за последние несколько десятилетий ЦРУ свергло или пыталось свергнуть законные правительства более чем в 50 странах, вызвав в них беспорядки", - говорится в докладе. Отмечается, что в 2020 году компания "360" раскрыла хакерскую организацию APT, которая ранее не была известна. Как указывают авторы доклада, организация использовала для кибератак инструменты, схожие с теми, что фигурировали в бумагах Vault 7, опубликованных Wikileaks и указанные там как хакерские инструменты ЦРУ. Основными целями атак компании, которую китайские специалисты назвали APT-C-39, были важные информационные инфраструктуры различных стран, аэрокосмические, научно-исследовательские институты, нефтяные и нефтехимические компании, крупные интернет-компании и правительственные учреждения. Ее деятельность можно проследить до 2011 года, атаки продолжаются и по сей день.
https://ria.ru/20230426/moguschestvo-1867805942.html
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в мире, сша, украина, тайвань, wikileaks, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, США, Украина, Тайвань, WikiLeaks, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
За хакерскими атаками по всему миру стоит ЦРУ, заявили в Китае

В Китае заявили, что за хакерскими атаками и цветными революциями по всему миру стоит ЦРУ

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкРайон Гуомао в Пекине
Район Гуомао в Пекине - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Район Гуомао в Пекине. Архивное фото
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ПЕКИН, 4 мая – РИА Новости. Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США стоит за большим количеством хакерских атак и "цветных революций" по всему миру, говорится в докладе Китайского национального центра экстренного реагирования на компьютерные вирусные атаки и компании "360", которая занимается безопасностью в интернете.
"На протяжении долгого времени, ЦРУ тайно занималось организацией "мирных перемен" и "цветных революций", а также осуществляло шпионскую деятельность и занималось кражей информации", - говорится в докладе.
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Как утверждают авторы доклада, "Бархатная революция" в 80-е годы, грузинская "Революция роз" 2003 года, "Оранжевая революция" на Украине, "Тюльпановая революция" в Кыргызстане, "Арабская весна", вторая цветная революция на Украине, "Движение подсолнухов" на Тайване - все это и многое другое было признано международными организациями и экспертами как типичные случаи цветных революций, которыми руководили американские спецслужбы.
Кроме того, указывается в докладе, спецслужбы США пытались организовать цветные революции в Белоруссии, Азербайджане, Ливане, Мьянме, Иране и так далее.
"Согласно статистике, за последние несколько десятилетий ЦРУ свергло или пыталось свергнуть законные правительства более чем в 50 странах, вызвав в них беспорядки", - говорится в докладе.
Отмечается, что в 2020 году компания "360" раскрыла хакерскую организацию APT, которая ранее не была известна. Как указывают авторы доклада, организация использовала для кибератак инструменты, схожие с теми, что фигурировали в бумагах Vault 7, опубликованных Wikileaks и указанные там как хакерские инструменты ЦРУ.
Основными целями атак компании, которую китайские специалисты назвали APT-C-39, были важные информационные инфраструктуры различных стран, аэрокосмические, научно-исследовательские институты, нефтяные и нефтехимические компании, крупные интернет-компании и правительственные учреждения. Ее деятельность можно проследить до 2011 года, атаки продолжаются и по сей день.
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