За хакерскими атаками по всему миру стоит ЦРУ, заявили в Китае
В Китае заявили, что за хакерскими атаками и цветными революциями по всему миру стоит ЦРУ
Район Гуомао в Пекине. Архивное фото
ПЕКИН, 4 мая – РИА Новости. Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США стоит за большим количеством хакерских атак и "цветных революций" по всему миру, говорится в докладе Китайского национального центра экстренного реагирования на компьютерные вирусные атаки и компании "360", которая занимается безопасностью в интернете.
"На протяжении долгого времени, ЦРУ тайно занималось организацией "мирных перемен" и "цветных революций", а также осуществляло шпионскую деятельность и занималось кражей информации", - говорится в докладе.
Как утверждают авторы доклада, "Бархатная революция" в 80-е годы, грузинская "Революция роз" 2003 года, "Оранжевая революция" на Украине, "Тюльпановая революция" в Кыргызстане, "Арабская весна", вторая цветная революция на Украине, "Движение подсолнухов" на Тайване - все это и многое другое было признано международными организациями и экспертами как типичные случаи цветных революций, которыми руководили американские спецслужбы.
Кроме того, указывается в докладе, спецслужбы США пытались организовать цветные революции в Белоруссии, Азербайджане, Ливане, Мьянме, Иране и так далее.
"Согласно статистике, за последние несколько десятилетий ЦРУ свергло или пыталось свергнуть законные правительства более чем в 50 странах, вызвав в них беспорядки", - говорится в докладе.
Отмечается, что в 2020 году компания "360" раскрыла хакерскую организацию APT, которая ранее не была известна. Как указывают авторы доклада, организация использовала для кибератак инструменты, схожие с теми, что фигурировали в бумагах Vault 7, опубликованных Wikileaks и указанные там как хакерские инструменты ЦРУ.
Основными целями атак компании, которую китайские специалисты назвали APT-C-39, были важные информационные инфраструктуры различных стран, аэрокосмические, научно-исследовательские институты, нефтяные и нефтехимические компании, крупные интернет-компании и правительственные учреждения. Ее деятельность можно проследить до 2011 года, атаки продолжаются и по сей день.