https://ria.ru/20230504/kitay-1869569201.html

За хакерскими атаками по всему миру стоит ЦРУ, заявили в Китае

За хакерскими атаками по всему миру стоит ЦРУ, заявили в Китае - РИА Новости, 04.05.2023

За хакерскими атаками по всему миру стоит ЦРУ, заявили в Китае

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США стоит за большим количеством хакерских атак и "цветных революций" по всему миру, говорится в докладе... РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T09:48

2023-05-04T09:48

2023-05-04T09:48

в мире

сша

украина

тайвань

wikileaks

центральное разведывательное управление (цру)

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ПЕКИН, 4 мая – РИА Новости. Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США стоит за большим количеством хакерских атак и "цветных революций" по всему миру, говорится в докладе Китайского национального центра экстренного реагирования на компьютерные вирусные атаки и компании "360", которая занимается безопасностью в интернете. "На протяжении долгого времени, ЦРУ тайно занималось организацией "мирных перемен" и "цветных революций", а также осуществляло шпионскую деятельность и занималось кражей информации", - говорится в докладе. Как утверждают авторы доклада, "Бархатная революция" в 80-е годы, грузинская "Революция роз" 2003 года, "Оранжевая революция" на Украине, "Тюльпановая революция" в Кыргызстане, "Арабская весна", вторая цветная революция на Украине, "Движение подсолнухов" на Тайване - все это и многое другое было признано международными организациями и экспертами как типичные случаи цветных революций, которыми руководили американские спецслужбы. Кроме того, указывается в докладе, спецслужбы США пытались организовать цветные революции в Белоруссии, Азербайджане, Ливане, Мьянме, Иране и так далее. "Согласно статистике, за последние несколько десятилетий ЦРУ свергло или пыталось свергнуть законные правительства более чем в 50 странах, вызвав в них беспорядки", - говорится в докладе. Отмечается, что в 2020 году компания "360" раскрыла хакерскую организацию APT, которая ранее не была известна. Как указывают авторы доклада, организация использовала для кибератак инструменты, схожие с теми, что фигурировали в бумагах Vault 7, опубликованных Wikileaks и указанные там как хакерские инструменты ЦРУ. Основными целями атак компании, которую китайские специалисты назвали APT-C-39, были важные информационные инфраструктуры различных стран, аэрокосмические, научно-исследовательские институты, нефтяные и нефтехимические компании, крупные интернет-компании и правительственные учреждения. Ее деятельность можно проследить до 2011 года, атаки продолжаются и по сей день.

https://ria.ru/20230426/moguschestvo-1867805942.html

https://ria.ru/20230424/travlya-1867297080.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, украина, тайвань, wikileaks, центральное разведывательное управление (цру)