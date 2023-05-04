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Иранский режиссер не сможет судействовать в Каннах из-за запрета на выезд - РИА Новости, 04.05.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
13:10 04.05.2023 (обновлено: 13:14 04.05.2023)
https://ria.ru/20230504/kino-1869609045.html
Иранский режиссер не сможет судействовать в Каннах из-за запрета на выезд
Иранский режиссер не сможет судействовать в Каннах из-за запрета на выезд - РИА Новости, 04.05.2023
Иранский режиссер не сможет судействовать в Каннах из-за запрета на выезд
Иранский режиссер Мохаммад Расулоф не сможет судействовать на Каннском фестивале из-за запрета покидать страну, пишет Deadline. РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T13:10
2023-05-04T13:14
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Иранский режиссер Мохаммад Расулоф не сможет судействовать на Каннском фестивале из-за запрета покидать страну, пишет Deadline. Постановщик подтвердил, утверждается в публикации, что он не смог принять приглашение от организаторов смотра после того, как ему запретили выезд из Ирана. Расулофу предлагалось поучаствовать в работе жюри программы "Особый взгляд". По словам режиссера, уточняется в статье, "не было дано объяснений отклонения запроса о поездке". Сообщения об ограничении на выезд Расулофа появились после того, как на прошлой неделе его друг и коллега Джафар Панахи уехал из Ирана. При этом его адвокат опроверг слухи, что постановщик покинул страну навсегда. Deadline указывает: в июле прошлого года Расулофа арестовали. Задержание было связано с петицией, призывающей силы безопасности быть сдержаннее по отношению к протестующим. После семи месяцев заключения режиссера временно выпустили в феврале по медицинским показаниям. В 2022-м организаторы Каннского фестиваля выступили за освобождение Расулофа и призвали другие смотры, кинотеатры и артистов присоединиться к ним. В обращении, опубликованном на сайте смотра в июле, говорится, что режиссера приговорили к году тюрьмы. А после освобождения ему запрещалось два года выезжать из страны и участвовать в общественной и политической деятельности. "Особый взгляд" — параллельная программа в Каннах, где показывают новаторские фильмы. Несколько картин Расулофа были представлены в этой секции и получили призы. Это ленты "Прощай", "Рукописи не горят", "Неподкупный". В 2023 году Каннский кинофестиваль пройдет с 16 по 27 мая.
https://ria.ru/20230504/kino-1869585018.html
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новости культуры, кино и сериалы, каннский кинофестиваль, знаменитости
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Каннский кинофестиваль, Знаменитости
Иранский режиссер не сможет судействовать в Каннах из-за запрета на выезд

Иранский режиссер Расулоф не сможет судействовать в Каннах из-за запрета покидать страну

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкРежиссер, сценарист Мохаммад Расулоф
Режиссер, сценарист Мохаммад Расулоф - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Режиссер, сценарист Мохаммад Расулоф. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Иранский режиссер Мохаммад Расулоф не сможет судействовать на Каннском фестивале из-за запрета покидать страну, пишет Deadline.
Постановщик подтвердил, утверждается в публикации, что он не смог принять приглашение от организаторов смотра после того, как ему запретили выезд из Ирана. Расулофу предлагалось поучаствовать в работе жюри программы "Особый взгляд". По словам режиссера, уточняется в статье, "не было дано объяснений отклонения запроса о поездке".
Сообщения об ограничении на выезд Расулофа появились после того, как на прошлой неделе его друг и коллега Джафар Панахи уехал из Ирана. При этом его адвокат опроверг слухи, что постановщик покинул страну навсегда.
Deadline указывает: в июле прошлого года Расулофа арестовали. Задержание было связано с петицией, призывающей силы безопасности быть сдержаннее по отношению к протестующим. После семи месяцев заключения режиссера временно выпустили в феврале по медицинским показаниям.
В 2022-м организаторы Каннского фестиваля выступили за освобождение Расулофа и призвали другие смотры, кинотеатры и артистов присоединиться к ним. В обращении, опубликованном на сайте смотра в июле, говорится, что режиссера приговорили к году тюрьмы. А после освобождения ему запрещалось два года выезжать из страны и участвовать в общественной и политической деятельности.
"Особый взгляд" — параллельная программа в Каннах, где показывают новаторские фильмы. Несколько картин Расулофа были представлены в этой секции и получили призы. Это ленты "Прощай", "Рукописи не горят", "Неподкупный".
В 2023 году Каннский кинофестиваль пройдет с 16 по 27 мая.
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