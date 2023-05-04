https://ria.ru/20230504/kino-1869609045.html

Иранский режиссер не сможет судействовать в Каннах из-за запрета на выезд

Иранский режиссер не сможет судействовать в Каннах из-за запрета на выезд - РИА Новости, 04.05.2023

Иранский режиссер не сможет судействовать в Каннах из-за запрета на выезд

Иранский режиссер Мохаммад Расулоф не сможет судействовать на Каннском фестивале из-за запрета покидать страну, пишет Deadline. РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T13:10

2023-05-04T13:10

2023-05-04T13:14

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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Иранский режиссер Мохаммад Расулоф не сможет судействовать на Каннском фестивале из-за запрета покидать страну, пишет Deadline. Постановщик подтвердил, утверждается в публикации, что он не смог принять приглашение от организаторов смотра после того, как ему запретили выезд из Ирана. Расулофу предлагалось поучаствовать в работе жюри программы "Особый взгляд". По словам режиссера, уточняется в статье, "не было дано объяснений отклонения запроса о поездке". Сообщения об ограничении на выезд Расулофа появились после того, как на прошлой неделе его друг и коллега Джафар Панахи уехал из Ирана. При этом его адвокат опроверг слухи, что постановщик покинул страну навсегда. Deadline указывает: в июле прошлого года Расулофа арестовали. Задержание было связано с петицией, призывающей силы безопасности быть сдержаннее по отношению к протестующим. После семи месяцев заключения режиссера временно выпустили в феврале по медицинским показаниям. В 2022-м организаторы Каннского фестиваля выступили за освобождение Расулофа и призвали другие смотры, кинотеатры и артистов присоединиться к ним. В обращении, опубликованном на сайте смотра в июле, говорится, что режиссера приговорили к году тюрьмы. А после освобождения ему запрещалось два года выезжать из страны и участвовать в общественной и политической деятельности. "Особый взгляд" — параллельная программа в Каннах, где показывают новаторские фильмы. Несколько картин Расулофа были представлены в этой секции и получили призы. Это ленты "Прощай", "Рукописи не горят", "Неподкупный". В 2023 году Каннский кинофестиваль пройдет с 16 по 27 мая.

https://ria.ru/20230504/kino-1869585018.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, каннский кинофестиваль, знаменитости