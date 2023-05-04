https://ria.ru/20230504/kino-1869585018.html
Бри Ларсон и Пол Дано вошли в состав жюри Каннского кинофестиваля
Бри Ларсон и Пол Дано вошли в состав жюри Каннского кинофестиваля - РИА Новости, 04.05.2023
Бри Ларсон и Пол Дано вошли в состав жюри Каннского кинофестиваля
Каннский кинофестиваль объявил состав жюри, сообщается на сайте смотра. РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T11:29
2023-05-04T11:29
2023-05-04T11:29
культура
новости культуры
кино и сериалы
каннский кинофестиваль
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/09/1727615166_0:113:3026:1815_1920x0_80_0_0_4b85f9704939e185ab92512ba4d84fd4.jpg
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Каннский кинофестиваль объявил состав жюри, сообщается на сайте смотра. В него вошли деятели киноиндустрии и литературы. В том числе звезда фильмов Marvel Бри Ларсон. Фанаты голливудской супергероики знают ее по роли Кэрол Дэнверс в "Капитане Марвел". Участвовать в выборе победителей будет и Пол Дано, номинант на премии "Золотой глобус", "Эмми", BAFTA. Он снимался в проектах "Нефть" Пола Томаса Андерсона, "Пленницы" Дени Вильнева, "Молодость" Паоло Соррентино, "Фабельманы" Стивена Спилберга. Сыграл главного антагониста в "Бэтмене" с Робертом Паттинсоном. Оценивать конкурсантов будет и режиссер Джулия Дюкурно. В 2021 году она получила Золотую пальмовую ветвь за фильм "Титан".Также в составе жюри марокканский режиссер Марьям Тузани, французский актер Дени Меноше, британо-замбийский сценарист и постановщик Рунгано Ньони, афганский писатель Атик Рахими, аргентинский режиссер и сценарист Дамиан Шифрон.28 февраля председателем жюри был назначен шведский режиссер и сценарист Рубен Эстлунд. Две его ленты получили главную награду в Каннах. Золотые пальмовые ветви достались сатирическим комедиям "Квадрат" и "Треугольник печали". Последняя — триумфатор смотра в 2022 году. Каннский кинофестиваль в 2023-м пройдет с 16 по 27 мая.
https://ria.ru/20230503/znamenitosti-1869448747.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/09/1727615166_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_a35348e4ea97e37a10fd3be721111e85.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, каннский кинофестиваль
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Каннский кинофестиваль
Бри Ларсон и Пол Дано вошли в состав жюри Каннского кинофестиваля
Актеры Бри Ларсон и Пол Дано вошли в состав жюри 76-го Каннского кинофестиваля
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости.
Каннский кинофестиваль объявил состав жюри, сообщается
на сайте смотра.
В него вошли деятели киноиндустрии и литературы. В том числе звезда фильмов Marvel Бри Ларсон. Фанаты голливудской супергероики знают ее по роли Кэрол Дэнверс в "Капитане Марвел".
Участвовать в выборе победителей будет и Пол Дано, номинант на премии "Золотой глобус", "Эмми", BAFTA. Он снимался в проектах "Нефть" Пола Томаса Андерсона, "Пленницы" Дени Вильнева, "Молодость" Паоло Соррентино, "Фабельманы" Стивена Спилберга. Сыграл главного антагониста в "Бэтмене" с Робертом Паттинсоном.
Оценивать конкурсантов будет и режиссер Джулия Дюкурно. В 2021 году она получила Золотую пальмовую ветвь за фильм "Титан".
Также в составе жюри марокканский режиссер Марьям Тузани, французский актер Дени Меноше, британо-замбийский сценарист и постановщик Рунгано Ньони, афганский писатель Атик Рахими, аргентинский режиссер и сценарист Дамиан Шифрон.
28 февраля председателем жюри был назначен шведский режиссер и сценарист Рубен Эстлунд. Две его ленты получили главную награду в Каннах. Золотые пальмовые ветви достались сатирическим комедиям "Квадрат" и "Треугольник печали". Последняя — триумфатор смотра в 2022 году.
Каннский кинофестиваль в 2023-м пройдет с 16 по 27 мая.
Майклу Дугласу вручат почетную награду на Каннском кинофестивале