https://ria.ru/20230504/kino-1869585018.html

Бри Ларсон и Пол Дано вошли в состав жюри Каннского кинофестиваля

Бри Ларсон и Пол Дано вошли в состав жюри Каннского кинофестиваля - РИА Новости, 04.05.2023

Бри Ларсон и Пол Дано вошли в состав жюри Каннского кинофестиваля

Каннский кинофестиваль объявил состав жюри, сообщается на сайте смотра. РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T11:29

2023-05-04T11:29

2023-05-04T11:29

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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Каннский кинофестиваль объявил состав жюри, сообщается на сайте смотра. В него вошли деятели киноиндустрии и литературы. В том числе звезда фильмов Marvel Бри Ларсон. Фанаты голливудской супергероики знают ее по роли Кэрол Дэнверс в "Капитане Марвел". Участвовать в выборе победителей будет и Пол Дано, номинант на премии "Золотой глобус", "Эмми", BAFTA. Он снимался в проектах "Нефть" Пола Томаса Андерсона, "Пленницы" Дени Вильнева, "Молодость" Паоло Соррентино, "Фабельманы" Стивена Спилберга. Сыграл главного антагониста в "Бэтмене" с Робертом Паттинсоном. Оценивать конкурсантов будет и режиссер Джулия Дюкурно. В 2021 году она получила Золотую пальмовую ветвь за фильм "Титан".Также в составе жюри марокканский режиссер Марьям Тузани, французский актер Дени Меноше, британо-замбийский сценарист и постановщик Рунгано Ньони, афганский писатель Атик Рахими, аргентинский режиссер и сценарист Дамиан Шифрон.28 февраля председателем жюри был назначен шведский режиссер и сценарист Рубен Эстлунд. Две его ленты получили главную награду в Каннах. Золотые пальмовые ветви достались сатирическим комедиям "Квадрат" и "Треугольник печали". Последняя — триумфатор смотра в 2022 году. Каннский кинофестиваль в 2023-м пройдет с 16 по 27 мая.

https://ria.ru/20230503/znamenitosti-1869448747.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, каннский кинофестиваль