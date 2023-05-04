https://ria.ru/20230504/kherson-1869576592.html

В Херсонской области пресекают попытки ВСУ активизироваться

В Херсонской области пресекают попытки ВСУ активизироваться - РИА Новости, 04.05.2023

В Херсонской области пресекают попытки ВСУ активизироваться

Попытки украинских войск активизироваться в Херсонской области пресекаются, артиллерия громит противника в местах скопления и при перемещениях, сообщил врио... РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T10:11

2023-05-04T10:11

2023-05-04T10:11

специальная военная операция на украине

безопасность

херсонская область

россия

владимир сальдо

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости. Попытки украинских войск активизироваться в Херсонской области пресекаются, артиллерия громит противника в местах скопления и при перемещениях, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо. Как сообщил РИА Новости ранее в четверг начальник пресс-центра группировки "Днепр" Алексей Рулев, российские военные сорвали попытку ВСУ атаковать населенные пункты Херсонской области с помощью дронов. По его словам, накануне силы противовоздушной обороны уничтожили четыре вражеских беспилотника, направленные "украинскими нацистами на мирные населенные пункты". Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.

https://ria.ru/20230428/kontrnastuplenie-1868441041.html

https://ria.ru/20230228/bitva-1854750088.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, херсонская область , россия, владимир сальдо, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр