https://ria.ru/20230504/kherson-1869576592.html
В Херсонской области пресекают попытки ВСУ активизироваться
В Херсонской области пресекают попытки ВСУ активизироваться - РИА Новости, 04.05.2023
В Херсонской области пресекают попытки ВСУ активизироваться
Попытки украинских войск активизироваться в Херсонской области пресекаются, артиллерия громит противника в местах скопления и при перемещениях, сообщил врио... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T10:11
2023-05-04T10:11
2023-05-04T10:11
специальная военная операция на украине
безопасность
херсонская область
россия
владимир сальдо
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости. Попытки украинских войск активизироваться в Херсонской области пресекаются, артиллерия громит противника в местах скопления и при перемещениях, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо. Как сообщил РИА Новости ранее в четверг начальник пресс-центра группировки "Днепр" Алексей Рулев, российские военные сорвали попытку ВСУ атаковать населенные пункты Херсонской области с помощью дронов. По его словам, накануне силы противовоздушной обороны уничтожили четыре вражеских беспилотника, направленные "украинскими нацистами на мирные населенные пункты". Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
https://ria.ru/20230428/kontrnastuplenie-1868441041.html
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РИА Новости
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В Херсонской области пресекают попытки ВСУ активизироваться
Сальдо: российская артиллерия громит ВСУ при попытке активизироваться в Херсонской области