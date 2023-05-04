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В Херсонской области пресекают попытки ВСУ активизироваться - РИА Новости, 04.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:11 04.05.2023
https://ria.ru/20230504/kherson-1869576592.html
В Херсонской области пресекают попытки ВСУ активизироваться
В Херсонской области пресекают попытки ВСУ активизироваться - РИА Новости, 04.05.2023
В Херсонской области пресекают попытки ВСУ активизироваться
Попытки украинских войск активизироваться в Херсонской области пресекаются, артиллерия громит противника в местах скопления и при перемещениях, сообщил врио... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T10:11
2023-05-04T10:11
специальная военная операция на украине
безопасность
херсонская область
россия
владимир сальдо
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости. Попытки украинских войск активизироваться в Херсонской области пресекаются, артиллерия громит противника в местах скопления и при перемещениях, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо. Как сообщил РИА Новости ранее в четверг начальник пресс-центра группировки "Днепр" Алексей Рулев, российские военные сорвали попытку ВСУ атаковать населенные пункты Херсонской области с помощью дронов. По его словам, накануне силы противовоздушной обороны уничтожили четыре вражеских беспилотника, направленные "украинскими нацистами на мирные населенные пункты". Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
https://ria.ru/20230428/kontrnastuplenie-1868441041.html
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безопасность, херсонская область , россия, владимир сальдо, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Херсонская область , Россия, Владимир Сальдо, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Херсонской области пресекают попытки ВСУ активизироваться

Сальдо: российская артиллерия громит ВСУ при попытке активизироваться в Херсонской области

© РИА Новости / Иван Родионов | Перейти в медиабанкРабота артиллеристов на Херсонском направлении
Работа артиллеристов на Херсонском направлении - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© РИА Новости / Иван Родионов
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Работа артиллеристов на Херсонском направлении. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости. Попытки украинских войск активизироваться в Херсонской области пресекаются, артиллерия громит противника в местах скопления и при перемещениях, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.
Как сообщил РИА Новости ранее в четверг начальник пресс-центра группировки "Днепр" Алексей Рулев, российские военные сорвали попытку ВСУ атаковать населенные пункты Херсонской области с помощью дронов.
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Сальдо считает, что попытка ВСУ наступать через Херсон не будет успешной
28 апреля, 13:27
«
"Наши военные жестко пресекают все попытки противника активизироваться в Херсонской области. Артиллерия громит врага в местах скопления и при перемещениях. Пусть только сунутся — будут кормить рыб на дне Днепра или гнить в полях и плавнях. Мы готовы", - написал Сальдо в своем телеграм-канале.
По его словам, накануне силы противовоздушной обороны уничтожили четыре вражеских беспилотника, направленные "украинскими нацистами на мирные населенные пункты".
Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХерсонская областьРоссияВладимир СальдоУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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