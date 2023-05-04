https://ria.ru/20230504/kadyrov-1869792604.html

Кадыров прокомментировал атаку беспилотников на Кремль

Кадыров прокомментировал атаку беспилотников на Кремль - РИА Новости, 04.05.2023

Кадыров прокомментировал атаку беспилотников на Кремль

Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя ночную атаку беспилотников на кремлевскую резиденцию Владимира Путина, заявил, что эта провокация не будет менять... РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T22:55

2023-05-04T22:55

2023-05-04T23:54

россия

рамзан кадыров

владимир путин

происшествия – радио sputnik

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ГРОЗНЫЙ, 4 мая — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя ночную атаку беспилотников на кремлевскую резиденцию Владимира Путина, заявил, что эта провокация не будет менять сценарий запланированного хода специальной военной операции. Он подчеркнул, что одной из целей России и ее союзников является восстановление непредвзятости и независимости мировых институтов справедливости. По словам главы Чечни, когда это случится, однополярность и марионеточность целых стран закончится, а затем наступит "полноценный спрос" с тех, кто организовывал и осуществлял провокации. Исходя из этого, недавняя попытка атаки на резиденцию главы государства не должна менять сценарий СВО, подчеркнул Кадыров.Глава Чечни назвал этот инцидент нападением на президента, государство и на весь народ России. Он отметил, что возмездие будет "хирургически и ювелирно точным". Кадыров также восхитился сдержанностью и мудростью Путина, который не поддался на "гнусную провокацию". "Пусть не сегодня, не завтра, но причастные к этой акции понесут справедливое, заслуженное наказание. А пока рано. Рано, потому что справедливость в мировом сообществе сегодня похоронена интересами страны-агрессора, единственной в своем роде в мире, которая годами прогибала под себя институты независимости, интересов и прав других стран", - подчеркнул глава региона.Ранее в пресс-службе Кремля рассказали, что в ночь на среду киевским режимом совершена попытка нанесения удара БПЛА по кремлевской резиденции Путина, два аппарата были выведены из строя. В результате пострадавших и материального ущерба нет.

https://ria.ru/20230504/kreml-1869700553.html

https://ria.ru/20230503/ataka-1869504117.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, рамзан кадыров, владимир путин, происшествия – радио sputnik