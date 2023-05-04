https://ria.ru/20230504/kadyrov-1869792604.html
Кадыров прокомментировал атаку беспилотников на Кремль
Кадыров прокомментировал атаку беспилотников на Кремль - РИА Новости, 04.05.2023
Кадыров прокомментировал атаку беспилотников на Кремль
Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя ночную атаку беспилотников на кремлевскую резиденцию Владимира Путина, заявил, что эта провокация не будет менять... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T22:55
2023-05-04T22:55
2023-05-04T23:54
россия
рамзан кадыров
владимир путин
происшествия – радио sputnik
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ГРОЗНЫЙ, 4 мая — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя ночную атаку беспилотников на кремлевскую резиденцию Владимира Путина, заявил, что эта провокация не будет менять сценарий запланированного хода специальной военной операции. Он подчеркнул, что одной из целей России и ее союзников является восстановление непредвзятости и независимости мировых институтов справедливости. По словам главы Чечни, когда это случится, однополярность и марионеточность целых стран закончится, а затем наступит "полноценный спрос" с тех, кто организовывал и осуществлял провокации. Исходя из этого, недавняя попытка атаки на резиденцию главы государства не должна менять сценарий СВО, подчеркнул Кадыров.Глава Чечни назвал этот инцидент нападением на президента, государство и на весь народ России. Он отметил, что возмездие будет "хирургически и ювелирно точным". Кадыров также восхитился сдержанностью и мудростью Путина, который не поддался на "гнусную провокацию". "Пусть не сегодня, не завтра, но причастные к этой акции понесут справедливое, заслуженное наказание. А пока рано. Рано, потому что справедливость в мировом сообществе сегодня похоронена интересами страны-агрессора, единственной в своем роде в мире, которая годами прогибала под себя институты независимости, интересов и прав других стран", - подчеркнул глава региона.Ранее в пресс-службе Кремля рассказали, что в ночь на среду киевским режимом совершена попытка нанесения удара БПЛА по кремлевской резиденции Путина, два аппарата были выведены из строя. В результате пострадавших и материального ущерба нет.
https://ria.ru/20230504/kreml-1869700553.html
https://ria.ru/20230503/ataka-1869504117.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, рамзан кадыров, владимир путин, происшествия – радио sputnik
Россия, Рамзан Кадыров, Владимир Путин, Происшествия – Радио Sputnik
Кадыров прокомментировал атаку беспилотников на Кремль
Кадыров об атаке беспилотников на Кремль: провокация не будет менять сценарий спецоперации
ГРОЗНЫЙ, 4 мая — РИА Новости.
Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя
ночную атаку беспилотников на кремлевскую резиденцию Владимира Путина, заявил, что эта провокация не будет менять сценарий запланированного хода специальной военной операции.
Он подчеркнул, что одной из целей России и ее союзников является восстановление непредвзятости и независимости мировых институтов справедливости. По словам главы Чечни, когда это случится, однополярность и марионеточность целых стран закончится, а затем наступит "полноценный спрос" с тех, кто организовывал и осуществлял провокации. Исходя из этого, недавняя попытка атаки на резиденцию главы государства не должна менять сценарий СВО, подчеркнул Кадыров.
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Глава Чечни назвал этот инцидент нападением на президента, государство и на весь народ России. Он отметил, что возмездие будет "хирургически и ювелирно точным". Кадыров также восхитился сдержанностью и мудростью Путина, который не поддался на "гнусную провокацию".
"Пусть не сегодня, не завтра, но причастные к этой акции понесут справедливое, заслуженное наказание. А пока рано. Рано, потому что справедливость в мировом сообществе сегодня похоронена интересами страны-агрессора, единственной в своем роде в мире, которая годами прогибала под себя институты независимости, интересов и прав других стран", - подчеркнул глава региона.
Ранее в пресс-службе Кремля рассказали, что в ночь на среду киевским режимом совершена попытка нанесения удара БПЛА по кремлевской резиденции Путина
, два аппарата были выведены из строя. В результате пострадавших и материального ущерба нет.
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