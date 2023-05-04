https://ria.ru/20230504/istyazanie-1869716793.html

В Сочи глава секты получил 3,5 года колонии за истязание детей

В Сочи глава секты получил 3,5 года колонии за истязание детей - РИА Новости, 04.05.2023

В Сочи глава секты получил 3,5 года колонии за истязание детей

Адлерский районный суд в Сочи назначил 3 года и 6 месяцев колонии общего режима главе религиозного объединения, который истязал детей в качестве воспитательных... РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T16:56

2023-05-04T16:56

2023-05-04T16:56

происшествия

сочи

краснодарский край

абхазия

россия

дети

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787268319_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_738d697d3ecd81762058c4bbeb3bacdd.jpg

СОЧИ, 4 мая - РИА Новости. Адлерский районный суд в Сочи назначил 3 года и 6 месяцев колонии общего режима главе религиозного объединения, который истязал детей в качестве воспитательных мер, сообщила объединённая пресс-служба судов Краснодарского края. Судом установлено, что в 2008 году Владимир Хоружий организовал религиозное объединение на территории Абхазии и назвал его "Страна Души". В секту вовлекалось неопределённое количество человек, включая детей. Более 30 приверженцев учения постоянно проживали с Хоружим в доме села Даранда. По данным суда, в качестве воспитательных мер Хоружий применял собственную психолого-педагогическую тактику, которая базировалась на религиозном течении "Кришнаизма" (Вайшнавизма). За непослушание глава секты систематически бил подопечных USB-кабелем, ремнем, стеблем растения, заставлял отжиматься на холоде, лишал сладкого, запрещал смотреть фильмы. Деятельность религиозного объединения пресекли в 2021 году. "Адлерским районным судом оглашен приговор в отношении Владимира Хоружего, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 239, п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание с применением пытки…)", - говорится в сообщении. Суд признал Хоружего виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев в колонии общего режима, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230411/zaderzhanie-1864401715.html

https://ria.ru/20230228/istyazaniya-1854798076.html

сочи

краснодарский край

абхазия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, сочи, краснодарский край, абхазия, россия, дети