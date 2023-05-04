https://ria.ru/20230504/istyazanie-1869716793.html
В Сочи глава секты получил 3,5 года колонии за истязание детей
В Сочи глава секты получил 3,5 года колонии за истязание детей - РИА Новости, 04.05.2023
В Сочи глава секты получил 3,5 года колонии за истязание детей
Адлерский районный суд в Сочи назначил 3 года и 6 месяцев колонии общего режима главе религиозного объединения, который истязал детей в качестве воспитательных... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T16:56
2023-05-04T16:56
2023-05-04T16:56
происшествия
сочи
краснодарский край
абхазия
россия
дети
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СОЧИ, 4 мая - РИА Новости. Адлерский районный суд в Сочи назначил 3 года и 6 месяцев колонии общего режима главе религиозного объединения, который истязал детей в качестве воспитательных мер, сообщила объединённая пресс-служба судов Краснодарского края. Судом установлено, что в 2008 году Владимир Хоружий организовал религиозное объединение на территории Абхазии и назвал его "Страна Души". В секту вовлекалось неопределённое количество человек, включая детей. Более 30 приверженцев учения постоянно проживали с Хоружим в доме села Даранда. По данным суда, в качестве воспитательных мер Хоружий применял собственную психолого-педагогическую тактику, которая базировалась на религиозном течении "Кришнаизма" (Вайшнавизма). За непослушание глава секты систематически бил подопечных USB-кабелем, ремнем, стеблем растения, заставлял отжиматься на холоде, лишал сладкого, запрещал смотреть фильмы. Деятельность религиозного объединения пресекли в 2021 году. "Адлерским районным судом оглашен приговор в отношении Владимира Хоружего, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 239, п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание с применением пытки…)", - говорится в сообщении. Суд признал Хоружего виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев в колонии общего режима, добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230411/zaderzhanie-1864401715.html
https://ria.ru/20230228/istyazaniya-1854798076.html
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происшествия, сочи, краснодарский край, абхазия, россия, дети
Происшествия, Сочи, Краснодарский край, Абхазия, Россия, Дети
В Сочи глава секты получил 3,5 года колонии за истязание детей
В Сочи глава секты "Страна Души" Хоружий получил 3,5 года колонии за истязание детей
СОЧИ, 4 мая - РИА Новости.
Адлерский районный суд в Сочи назначил 3 года и 6 месяцев колонии общего режима главе религиозного объединения, который истязал детей в качестве воспитательных мер, сообщила
объединённая пресс-служба судов Краснодарского края.
Судом установлено, что в 2008 году Владимир Хоружий организовал религиозное объединение на территории Абхазии
и назвал его "Страна Души". В секту вовлекалось неопределённое количество человек, включая детей. Более 30 приверженцев учения постоянно проживали с Хоружим в доме села Даранда.
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По данным суда, в качестве воспитательных мер Хоружий применял собственную психолого-педагогическую тактику, которая базировалась на религиозном течении "Кришнаизма" (Вайшнавизма). За непослушание глава секты систематически бил подопечных USB-кабелем, ремнем, стеблем растения, заставлял отжиматься на холоде, лишал сладкого, запрещал смотреть фильмы. Деятельность религиозного объединения пресекли в 2021 году.
"Адлерским районным судом оглашен приговор в отношении Владимира Хоружего, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 239, п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание с применением пытки…)", - говорится в сообщении.
Суд признал Хоружего виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев в колонии общего режима, добавили в пресс-службе.
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