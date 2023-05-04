https://ria.ru/20230504/istrebiteli-1869684395.html

Нидерланды прорабатывают варианты поставки Украине истребителей F-16

Нидерланды прорабатывают варианты поставки Украине истребителей F-16 - РИА Новости, 04.05.2023

Нидерланды прорабатывают варианты поставки Украине истребителей F-16

Нидерланды прорабатывают с партнерами варианты поставки Украине истребителей F-16, табу в этом вопросе нет, сообщил в четверг премьер-министр страны Марк Рютте. РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T15:12

2023-05-04T15:12

2023-05-04T15:18

украина

нидерланды

f-16

в мире

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ПАРИЖ, 4 мая - РИА Новости. Нидерланды прорабатывают с партнерами варианты поставки Украине истребителей F-16, табу в этом вопросе нет, сообщил в четверг премьер-министр страны Марк Рютте."Что касается истребителей F-16, табу в этом вопросе для нас нет. Мы прорабатываем варианты с такими партнерами, как Бельгия и Дания, чтобы завершить дебаты по поставке (Украине - ред.) F-16", - заявил Рютте на совместной пресс-конференции с премьером Бельгии Александером де Кроо и Владимиром Зеленским в Гааге.Трансляцию мероприятия ведет Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).Зеленский в среду вечером прибыл с визитом в Нидерланды.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230504/ukraina-1869684897.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, нидерланды, f-16, в мире