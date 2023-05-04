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В Киеве заявили о высокой интенсивности ударов по городу - РИА Новости, 04.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
08:32 04.05.2023
https://ria.ru/20230504/intensivnost-1869555432.html
В Киеве заявили о высокой интенсивности ударов по городу
В Киеве заявили о высокой интенсивности ударов по городу - РИА Новости, 04.05.2023
В Киеве заявили о высокой интенсивности ударов по городу
Интенсивность ударов по Киеву в ночь на четверг стала самой высокой с начала текущего года, сообщил начальник городской военной администрации Сергей Попко. РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T08:32
2023-05-04T08:32
специальная военная операция на украине
в мире
киев
украина
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Интенсивность ударов по Киеву в ночь на четверг стала самой высокой с начала текущего года, сообщил начальник городской военной администрации Сергей Попко. "Такой плотной интенсивности ударов наш город не ощущал с начала этого года", - приводит слова Попко в телеграм-канале городская администрация. Как отметил Попко, зафиксировано падение обломков в некоторых районах города, однако информации о повреждениях не приводится. Ранее воздушная тревога также была объявлена в Киеве, а также Киевской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях Украины. Затем издание "Страна.ua" сообщало о взрывах в Киеве и Одессе.
https://ria.ru/20230503/ataka-1869504117.html
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в мире, киев, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина
В Киеве заявили о высокой интенсивности ударов по городу

Власти: интенсивность ударов по Киеву в ночь на четверг стала самой высокой с начала года

© AP Photo / Felipe DanaНочной Киев
Ночной Киев - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© AP Photo / Felipe Dana
Ночной Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Интенсивность ударов по Киеву в ночь на четверг стала самой высокой с начала текущего года, сообщил начальник городской военной администрации Сергей Попко.
"Такой плотной интенсивности ударов наш город не ощущал с начала этого года", - приводит слова Попко в телеграм-канале городская администрация.
Как отметил Попко, зафиксировано падение обломков в некоторых районах города, однако информации о повреждениях не приводится.
Ранее воздушная тревога также была объявлена в Киеве, а также Киевской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях Украины. Затем издание "Страна.ua" сообщало о взрывах в Киеве и Одессе.
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