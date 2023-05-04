https://ria.ru/20230504/intensivnost-1869555432.html
В Киеве заявили о высокой интенсивности ударов по городу
В Киеве заявили о высокой интенсивности ударов по городу - РИА Новости, 04.05.2023
В Киеве заявили о высокой интенсивности ударов по городу
Интенсивность ударов по Киеву в ночь на четверг стала самой высокой с начала текущего года, сообщил начальник городской военной администрации Сергей Попко. РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T08:32
2023-05-04T08:32
2023-05-04T08:32
специальная военная операция на украине
в мире
киев
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/02/1842798015_0:171:3072:1899_1920x0_80_0_0_8be611b5c24d6b1df6e9d3e617a4c061.jpg
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Интенсивность ударов по Киеву в ночь на четверг стала самой высокой с начала текущего года, сообщил начальник городской военной администрации Сергей Попко. "Такой плотной интенсивности ударов наш город не ощущал с начала этого года", - приводит слова Попко в телеграм-канале городская администрация. Как отметил Попко, зафиксировано падение обломков в некоторых районах города, однако информации о повреждениях не приводится. Ранее воздушная тревога также была объявлена в Киеве, а также Киевской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях Украины. Затем издание "Страна.ua" сообщало о взрывах в Киеве и Одессе.
https://ria.ru/20230503/ataka-1869504117.html
киев
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/02/1842798015_654:235:3072:2048_1920x0_80_0_0_82252486e227a676028d1f981fc6be9e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина
В Киеве заявили о высокой интенсивности ударов по городу
Власти: интенсивность ударов по Киеву в ночь на четверг стала самой высокой с начала года
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Интенсивность ударов по Киеву в ночь на четверг стала самой высокой с начала текущего года, сообщил начальник городской военной администрации Сергей Попко.
"Такой плотной интенсивности ударов наш город не ощущал с начала этого года", - приводит слова Попко в телеграм-канале городская администрация.
Как отметил Попко, зафиксировано падение обломков в некоторых районах города, однако информации о повреждениях не приводится.
Ранее воздушная тревога также была объявлена в Киеве, а также Киевской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях Украины
. Затем издание "Страна.ua" сообщало о взрывах в Киеве и Одессе
.
"Рубиновые линии": Украина атаковала Кремль