https://ria.ru/20230504/intensivnost-1869555432.html

В Киеве заявили о высокой интенсивности ударов по городу

В Киеве заявили о высокой интенсивности ударов по городу - РИА Новости, 04.05.2023

В Киеве заявили о высокой интенсивности ударов по городу

Интенсивность ударов по Киеву в ночь на четверг стала самой высокой с начала текущего года, сообщил начальник городской военной администрации Сергей Попко. РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T08:32

2023-05-04T08:32

2023-05-04T08:32

специальная военная операция на украине

в мире

киев

украина

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Интенсивность ударов по Киеву в ночь на четверг стала самой высокой с начала текущего года, сообщил начальник городской военной администрации Сергей Попко. "Такой плотной интенсивности ударов наш город не ощущал с начала этого года", - приводит слова Попко в телеграм-канале городская администрация. Как отметил Попко, зафиксировано падение обломков в некоторых районах города, однако информации о повреждениях не приводится. Ранее воздушная тревога также была объявлена в Киеве, а также Киевской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях Украины. Затем издание "Страна.ua" сообщало о взрывах в Киеве и Одессе.

https://ria.ru/20230503/ataka-1869504117.html

киев

украина

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, киев, украина