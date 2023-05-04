https://ria.ru/20230504/inflyatsiya-1869760082.html

В России инфляция в годовом выражении замедлилась до 2,42 процента

В России инфляция в годовом выражении замедлилась до 2,42 процента - РИА Новости, 04.05.2023

В России инфляция в годовом выражении замедлилась до 2,42 процента

Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 2,42% на 2 мая с 2,55% на 24 апреля, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T19:13

2023-05-04T19:13

2023-05-04T19:13

экономика

цены на нефть

россия

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 2,42% на 2 мая с 2,55% на 24 апреля, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". "За период с 25 апреля по 2 мая 2023 года (8 дней) цены выросли на 0,19%. Год к году инфляция продолжила снижаться – до 2,42% год к году", - говорится в документе. Это минимальное значение инфляции с февраля 2020 года (тогда она составила 2,3%). Как пишет Минэкономразвития, за период с 25 апреля по 2 мая в секторе продовольственных товаров рост цен замедлился до 0,06% при удешевлении плодоовощной продукции и замедлении роста цен на остальные продовольственные товары. "В секторе непродовольственных товаров рост цен ускорился до 0,39% за счет удорожания отечественных легковых автомобилей, сезонного роста цен на строительные материалы, а также возобновления роста цен на электро- и бытовые приборы", - продолжают авторы документа. Что касается сектора услуг, то на фоне роста цен на авиабилеты и услуг санаториев зафиксировано повышение цен - на 0,16%. В апреле Минэкономразвития улучшило прогноз по инфляции в 2023 году до 5,3% с 5,5%. Что касается внутригодовой динамики, то министерство ждет, что в июне она будет на уровне 3,6% в годовом выражении, в сентябре ускорится до 4,7%, а в декабре до 5,3%. В 2024-2026 годах инфляция будет находиться на уровне 4%. Банк России прогнозирует инфляцию в текущем году на уровне 4,5-6,5%.

https://ria.ru/20230406/kurs-1863500008.html

https://ria.ru/20230504/ekonomika-1869694238.html

https://ria.ru/20230408/inflyatsiya-1863919948.html

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экономика, цены на нефть, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)