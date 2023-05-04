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СМИ: Индия больше не настаивает на использовании рупии в торговле с Россией
СМИ: Индия больше не настаивает на использовании рупии в торговле с Россией - РИА Новости, 04.05.2023
СМИ: Индия больше не настаивает на использовании рупии в торговле с Россией
Индия и России приостановили переговоры о двусторонней торговле в рупиях, передает агентство Рейтер со ссылкой на двух индийских правительственных чиновников и... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T14:03
2023-05-04T14:03
2023-05-04T18:54
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Индия и России приостановили переговоры о двусторонней торговле в рупиях, передает агентство Рейтер со ссылкой на двух индийских правительственных чиновников и "источник, непосредственно знакомый с вопросом". По его словам, Нью-Дели сделал все возможное, пытаясь реализовать оплату в своей национальной валюте, но потерпел неудачу.Источники агентства указали, что месяцы переговоров не убедили Россию использовать рупию. Они добавили, что Москва хочет получать оплату в юанях или других валютах. Другой чиновник сказал, что обе страны начали искать альтернативы после того, как механизм расчетов в рупиях не сработал, но не сообщил подробностей. Собеседники также подчеркнули, что торговля с Россией продолжается, несмотря на международные санкции и проблемы с платежами. Один из правительственных чиновников рассказал, что часть платежей производится в дирхамах и некоторых других валютах, но большинство — по-прежнему в долларах. При этом для расчетов используют разные способы, в том числе проводя их через третьи страны.
https://ria.ru/20230127/torgovlya-1847792068.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, индия, россия, экономика
В мире, Индия, Россия, Экономика
СМИ: Индия больше не настаивает на использовании рупии в торговле с Россией
Reuters: Россия и Индия приостановили работу над механизмом по расчетам в рупиях
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости.
Индия и России приостановили переговоры о двусторонней торговле в рупиях, передает агентство Рейтер
со ссылкой на двух индийских правительственных чиновников и "источник, непосредственно знакомый с вопросом".
«
"Мы не хотим больше настаивать на расчетах в рупиях, этот механизм просто не работает", — сказал один из собеседников.
По его словам, Нью-Дели сделал все возможное, пытаясь реализовать оплату в своей национальной валюте, но потерпел неудачу.
Источники агентства указали, что месяцы переговоров не убедили Россию использовать рупию. Они добавили, что Москва хочет получать оплату в юанях или других валютах.
Другой чиновник сказал, что обе страны начали искать альтернативы после того, как механизм расчетов в рупиях не сработал, но не сообщил подробностей.
Собеседники также подчеркнули, что торговля с Россией продолжается, несмотря на международные санкции и проблемы с платежами.
Один из правительственных чиновников рассказал, что часть платежей производится в дирхамах и некоторых других валютах, но большинство — по-прежнему в долларах. При этом для расчетов используют разные способы, в том числе проводя их через третьи страны.
Россия и Индия фиксируют рекордный рост взаимной торговли