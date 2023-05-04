https://ria.ru/20230504/indiya-1869662139.html

СМИ: Индия больше не настаивает на использовании рупии в торговле с Россией

СМИ: Индия больше не настаивает на использовании рупии в торговле с Россией - РИА Новости, 04.05.2023

СМИ: Индия больше не настаивает на использовании рупии в торговле с Россией

Индия и России приостановили переговоры о двусторонней торговле в рупиях, передает агентство Рейтер со ссылкой на двух индийских правительственных чиновников и... РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T14:03

2023-05-04T14:03

2023-05-04T18:54

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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Индия и России приостановили переговоры о двусторонней торговле в рупиях, передает агентство Рейтер со ссылкой на двух индийских правительственных чиновников и "источник, непосредственно знакомый с вопросом". По его словам, Нью-Дели сделал все возможное, пытаясь реализовать оплату в своей национальной валюте, но потерпел неудачу.Источники агентства указали, что месяцы переговоров не убедили Россию использовать рупию. Они добавили, что Москва хочет получать оплату в юанях или других валютах. Другой чиновник сказал, что обе страны начали искать альтернативы после того, как механизм расчетов в рупиях не сработал, но не сообщил подробностей. Собеседники также подчеркнули, что торговля с Россией продолжается, несмотря на международные санкции и проблемы с платежами. Один из правительственных чиновников рассказал, что часть платежей производится в дирхамах и некоторых других валютах, но большинство — по-прежнему в долларах. При этом для расчетов используют разные способы, в том числе проводя их через третьи страны.

https://ria.ru/20230127/torgovlya-1847792068.html

индия

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, индия, россия, экономика