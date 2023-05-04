https://ria.ru/20230504/himars-1869782891.html

Польша будет участвовать в производстве артиллерийской системы HIMARS

Польша будет участвовать в производстве артиллерийской системы HIMARS - РИА Новости, 04.05.2023

Польша будет участвовать в производстве артиллерийской системы HIMARS

Польский оборонно-промышленный комплекс будет участвовать в производстве американской артиллерийской системы HIMARS, сообщил вице-премьер, министр национальной... РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T20:50

2023-05-04T20:50

2023-05-04T20:50

польша

сша

мариуш блащак

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bae systems

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ВАРШАВА, 4 мая – РИА Новости. Польский оборонно-промышленный комплекс будет участвовать в производстве американской артиллерийской системы HIMARS, сообщил вице-премьер, министр национальной обороны страны Мариуш Блащак на брифинге во время посещения завода концерна Lockheed Martin в США. По его словам, вопрос совместного производства HIMARS он обсудил с руководством Lockheed Martin. "После переговоров с правлением Lockheed Martin я услышал заверения о готовности сотрудничать с польским оборонно-промышленным комплексом, о готовности к тому, чтобы укреплять польскую оборонную промышленность, что выгодно также и для США, потому что создаст возможность увеличить объемы производства, если говорить о HIMARS", - сказал Блащак. Как отметил польский министр обороны, уже в текущем году в Польше появится "центр HIMARS", который станет "хабом по обслуживанию и производству HIMARS не только для нужд Польши, но и европейских стран". Также Блащак сообщил о ведении переговоров о возможности производства в Польше противотанковых ракетных комплексов Javelin и выразил заинтересованность в приобретении ракет для HIMARS с дальностью полета до 500 километров. В 2019 году Польша за 414 миллионов долларов купила 20 систем HIMARS с 18 боевыми пусковыми установками и двумя учебными. По словам Блащака, первые экземпляры поступят в текущем году. В феврале этого года Польша заявила о желании купить еще 500 таких систем, и правительство США положительно отреагировало на польский запрос, согласившись продать 484 пусковые установки, в том числе 18 на американских машинах, а остальные установить на польских грузовиках. Также в феврале стало известно, что Конгресс США выразил согласие на продаже Польше почти 500 HIMARS. Максимальная стоимость заказа – 10 миллиардов долларов. Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.

https://ria.ru/20230321/garnizon-1859516245.html

https://ria.ru/20230320/polsha-1859164272.html

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польша, сша, мариуш блащак, lockheed martin , bae systems, в мире