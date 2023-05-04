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Украинские войска обстреляли Алчевск в ЛНР из HIMARS
Украинские войска обстреляли Алчевск в ЛНР из HIMARS - РИА Новости, 04.05.2023
Украинские войска обстреляли Алчевск в ЛНР из HIMARS
Украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по Алчевску, уточнило представительство ЛНР в совместном центре контроля и координации вопросов, связанных РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T10:18
2023-05-04T10:18
2023-05-04T10:18
специальная военная операция на украине
алчевск
луганская народная республика
украина
сцкк
происшествия
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ЛУГАНСК, 4 мая - РИА Новости. Украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по Алчевску, уточнило представительство ЛНР в совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Ранее в представительстве республики сообщили, что украинские войска ранним утром обстреляли Брянку в ЛНР из РСЗО HIMARS, выпустив четыре ракеты. Позднее представительство отредактировало пост в своем Telegram-канале, убрав упоминание о Брянке. "Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 04.04 по населенному пункту Алчевск (ЛНР) с применением РСЗО HIMARS (две ракеты)", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230504/naemnik-1869552039.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алчевск, луганская народная республика, украина, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Алчевск, Луганская Народная Республика, Украина, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли Алчевск в ЛНР из HIMARS
Украинские войска выпустили две ракеты HIMARS по Алчевску в ЛНР