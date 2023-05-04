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Украинские войска обстреляли Алчевск в ЛНР из HIMARS - РИА Новости, 04.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:18 04.05.2023
https://ria.ru/20230504/himars-1869579774.html
Украинские войска обстреляли Алчевск в ЛНР из HIMARS
Украинские войска обстреляли Алчевск в ЛНР из HIMARS - РИА Новости, 04.05.2023
Украинские войска обстреляли Алчевск в ЛНР из HIMARS
Украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по Алчевску, уточнило представительство ЛНР в совместном центре контроля и координации вопросов, связанных РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T10:18
2023-05-04T10:18
специальная военная операция на украине
алчевск
луганская народная республика
украина
сцкк
происшествия
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ЛУГАНСК, 4 мая - РИА Новости. Украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по Алчевску, уточнило представительство ЛНР в совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Ранее в представительстве республики сообщили, что украинские войска ранним утром обстреляли Брянку в ЛНР из РСЗО HIMARS, выпустив четыре ракеты. Позднее представительство отредактировало пост в своем Telegram-канале, убрав упоминание о Брянке. "Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 04.04 по населенному пункту Алчевск (ЛНР) с применением РСЗО HIMARS (две ракеты)", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230504/naemnik-1869552039.html
алчевск
луганская народная республика
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алчевск, луганская народная республика, украина, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Алчевск, Луганская Народная Республика, Украина, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли Алчевск в ЛНР из HIMARS

Украинские войска выпустили две ракеты HIMARS по Алчевску в ЛНР

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Последствия обстрела. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 4 мая - РИА Новости. Украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по Алчевску, уточнило представительство ЛНР в совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Ранее в представительстве республики сообщили, что украинские войска ранним утром обстреляли Брянку в ЛНР из РСЗО HIMARS, выпустив четыре ракеты.
Позднее представительство отредактировало пост в своем Telegram-канале, убрав упоминание о Брянке.
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 04.04 по населенному пункту Алчевск (ЛНР) с применением РСЗО HIMARS (две ракеты)", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеАлчевскЛуганская Народная РеспубликаУкраинаСЦККПроисшествия
 
 
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