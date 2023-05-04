https://ria.ru/20230504/himars-1869579774.html

Украинские войска обстреляли Алчевск в ЛНР из HIMARS

Украинские войска обстреляли Алчевск в ЛНР из HIMARS - РИА Новости, 04.05.2023

Украинские войска обстреляли Алчевск в ЛНР из HIMARS

Украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по Алчевску, уточнило представительство ЛНР в совместном центре контроля и координации вопросов, связанных РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T10:18

2023-05-04T10:18

2023-05-04T10:18

специальная военная операция на украине

алчевск

луганская народная республика

украина

сцкк

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1e/1786366728_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_69e6a4e67a294c8f177888040ec1c5ef.jpg

ЛУГАНСК, 4 мая - РИА Новости. Украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по Алчевску, уточнило представительство ЛНР в совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Ранее в представительстве республики сообщили, что украинские войска ранним утром обстреляли Брянку в ЛНР из РСЗО HIMARS, выпустив четыре ракеты. Позднее представительство отредактировало пост в своем Telegram-канале, убрав упоминание о Брянке. "Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 04.04 по населенному пункту Алчевск (ЛНР) с применением РСЗО HIMARS (две ракеты)", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230504/naemnik-1869552039.html

алчевск

луганская народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

алчевск, луганская народная республика, украина, сцкк, происшествия