https://ria.ru/20230504/henkel-1869600927.html

Henkel продал российские активы

Henkel продал российские активы - РИА Новости, 04.05.2023

Henkel продал российские активы

Немецкий концерн Henkel AG, один из ведущих мировых производителей бытовой и промышленной химии, продал свои активы в России, сообщила компания. РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T11:18

2023-05-04T11:18

2023-05-04T12:16

экономика

россия

henkel

санкции в отношении россии

augment investments

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БЕРЛИН, 4 мая — РИА Новости. Немецкий концерн Henkel AG, один из ведущих мировых производителей бытовой и промышленной химии, продал свои активы в России, сообщила компания."Выход из бизнеса в России завершен", — говорится на сайте концерна. Сумма сделки составила 54 миллиарда рублей, транзакция уже совершена.В конце апреля Henkel сообщил, что заключил соглашение о продаже бизнеса в России с консорциумом местных инвесторов. Представитель концерна сообщал, что, несмотря на сделку, компания понесет потери от продажи бизнеса.В состав консорциума, который теперь владеет российскими активами Henkel, вошли компании Augment Investments, Kismet Capital Group и Elbrus Services. По словам директора компании Марко Свобода, Henkel AG включил в один из пунктов соглашения о продаже бизнеса в России обратный выкуп активов.Весной прошлого года Henkel объявил о выходе из бизнеса в стране. В начале года "Henkel Россия" начала вести деятельность как самостоятельная компания Lab Industries. В финансовой отчетности за 2022 год компания указывала, что планирует завершить продажу российских активов в первом квартале 2023 года.Группа компаний Henkel — один из крупнейших европейских химических концернов, производящих бытовую химию, косметические и строительные товары. В числе брендов компании — клей "Момент", чистящие средства "Пемолюкс", Persil, "Пемос", Losk, "Ласка", Vernel; косметические средства и средства гигиены Fa, Taft, Shamtu, Schwarzkopf, Syoss; средства отделки Ceresit, Metylan и другие.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, henkel , санкции в отношении россии, augment investments, fa