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Эксперты рассказали, сколько стоят путевки в Грецию в июне
Эксперты рассказали, сколько стоят путевки в Грецию в июне - РИА Новости, 04.05.2023
Эксперты рассказали, сколько стоят путевки в Грецию в июне
Туроператоры отмечают рост интереса к отдыху в Греции и рассказывают, сколько стоят путевки на курорты страны в июне, сообщает АТОР. РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T17:16
2023-05-04T17:16
2023-05-04T17:16
туризм
туризм
новости - туризм
греция
крит (остров)
родос
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МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Туроператоры отмечают рост интереса к отдыху в Греции и рассказывают, сколько стоят путевки на курорты страны в июне, сообщает АТОР.Более половины туристов выбирают размещение в пятизвездочных отелях, рассказывают участники рынка. При этом из-за долгих перелетов со стыковками почти нет бронирований на неделю. Основной спрос – на туры на 11 и 15 ночей.Россиянам для визита в Грецию нужен шенген. В среднем время рассмотрения документов – пять-семь дней. Отказов нет, говорят туроператоры.В начале июня неделя на Крите стоит от 124 тысяч рублей на двоих. Проживание – в гостинице категории три звезды с завтраками.На Родосе в "четверке" можно отдохнуть вдвоем как минимум за 148 тысяч рублей. Отпуск в люксовой в "пятерке" на Халкидиках значительно дороже – от 318 тысяч рублей на двоих.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Греция, Крит (остров), Родос, Ассоциация туроператоров России (АТОР)
Эксперты рассказали, сколько стоят путевки в Грецию в июне
АТОР: минимальная стоимость путевки в Грецию на июнь – 124 тысячи рублей на двоих