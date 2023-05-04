Рейтинг@Mail.ru
Эксперты рассказали, сколько стоят путевки в Грецию в июне - РИА Новости, 04.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
17:16 04.05.2023
https://ria.ru/20230504/gretsiya-1869720105.html
Эксперты рассказали, сколько стоят путевки в Грецию в июне
Эксперты рассказали, сколько стоят путевки в Грецию в июне - РИА Новости, 04.05.2023
Эксперты рассказали, сколько стоят путевки в Грецию в июне
Туроператоры отмечают рост интереса к отдыху в Греции и рассказывают, сколько стоят путевки на курорты страны в июне, сообщает АТОР. РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T17:16
2023-05-04T17:16
туризм
туризм
новости - туризм
греция
крит (остров)
родос
ассоциация туроператоров россии (атор)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/18/1747000763_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9ef876a13f8cc93afc841b83c800b10f.jpg
МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Туроператоры отмечают рост интереса к отдыху в Греции и рассказывают, сколько стоят путевки на курорты страны в июне, сообщает АТОР.Более половины туристов выбирают размещение в пятизвездочных отелях, рассказывают участники рынка. При этом из-за долгих перелетов со стыковками почти нет бронирований на неделю. Основной спрос – на туры на 11 и 15 ночей.Россиянам для визита в Грецию нужен шенген. В среднем время рассмотрения документов – пять-семь дней. Отказов нет, говорят туроператоры.В начале июня неделя на Крите стоит от 124 тысяч рублей на двоих. Проживание – в гостинице категории три звезды с завтраками.На Родосе в "четверке" можно отдохнуть вдвоем как минимум за 148 тысяч рублей. Отпуск в люксовой в "пятерке" на Халкидиках значительно дороже – от 318 тысяч рублей на двоих.
https://ria.ru/20210827/rodos-1747002537.html
греция
крит (остров)
родос
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Мария Селиванова
Мария Селиванова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/18/1747000763_343:0:1783:1080_1920x0_80_0_0_36d577809e0c64fa392dbc7559062b57.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, новости - туризм, греция, крит (остров), родос, ассоциация туроператоров россии (атор)
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Греция, Крит (остров), Родос, Ассоциация туроператоров России (АТОР)
Эксперты рассказали, сколько стоят путевки в Грецию в июне

АТОР: минимальная стоимость путевки в Грецию на июнь – 124 тысячи рублей на двоих

© Pixabay / steel902 Остров Родос
Остров Родос - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© Pixabay / steel902
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Туроператоры отмечают рост интереса к отдыху в Греции и рассказывают, сколько стоят путевки на курорты страны в июне, сообщает АТОР.
Более половины туристов выбирают размещение в пятизвездочных отелях, рассказывают участники рынка. При этом из-за долгих перелетов со стыковками почти нет бронирований на неделю. Основной спрос – на туры на 11 и 15 ночей.
Россиянам для визита в Грецию нужен шенген. В среднем время рассмотрения документов – пять-семь дней. Отказов нет, говорят туроператоры.
В начале июня неделя на Крите стоит от 124 тысяч рублей на двоих. Проживание – в гостинице категории три звезды с завтраками.
На Родосе в "четверке" можно отдохнуть вдвоем как минимум за 148 тысяч рублей. Отпуск в люксовой в "пятерке" на Халкидиках значительно дороже – от 318 тысяч рублей на двоих.
Женщина на набережной в Греции - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
Остров, где целуются два моря. Прогулки по Родосу
27 августа 2021, 08:00
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмГрецияКрит (остров)РодосАссоциация туроператоров России (АТОР)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала