https://ria.ru/20230504/gretsiya-1869720105.html

Эксперты рассказали, сколько стоят путевки в Грецию в июне

Эксперты рассказали, сколько стоят путевки в Грецию в июне - РИА Новости, 04.05.2023

Эксперты рассказали, сколько стоят путевки в Грецию в июне

Туроператоры отмечают рост интереса к отдыху в Греции и рассказывают, сколько стоят путевки на курорты страны в июне, сообщает АТОР. РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T17:16

2023-05-04T17:16

2023-05-04T17:16

туризм

туризм

новости - туризм

греция

крит (остров)

родос

ассоциация туроператоров россии (атор)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/18/1747000763_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9ef876a13f8cc93afc841b83c800b10f.jpg

МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Туроператоры отмечают рост интереса к отдыху в Греции и рассказывают, сколько стоят путевки на курорты страны в июне, сообщает АТОР.Более половины туристов выбирают размещение в пятизвездочных отелях, рассказывают участники рынка. При этом из-за долгих перелетов со стыковками почти нет бронирований на неделю. Основной спрос – на туры на 11 и 15 ночей.Россиянам для визита в Грецию нужен шенген. В среднем время рассмотрения документов – пять-семь дней. Отказов нет, говорят туроператоры.В начале июня неделя на Крите стоит от 124 тысяч рублей на двоих. Проживание – в гостинице категории три звезды с завтраками.На Родосе в "четверке" можно отдохнуть вдвоем как минимум за 148 тысяч рублей. Отпуск в люксовой в "пятерке" на Халкидиках значительно дороже – от 318 тысяч рублей на двоих.

https://ria.ru/20210827/rodos-1747002537.html

греция

крит (остров)

родос

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Мария Селиванова

Мария Селиванова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, греция, крит (остров), родос, ассоциация туроператоров россии (атор)