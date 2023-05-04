https://ria.ru/20230504/granitsa-1869717060.html
Минск и Москва скорректировали меры охраны границы Союзного государства
Минск и Москва скорректировали меры охраны границы Союзного государства - РИА Новости, 04.05.2023
Минск и Москва скорректировали меры охраны границы Союзного государства
Погранведомства Белоруссии и России выработали меры по корректировке построения охраны границы Союзного государства с учетом существующих вызовов, сообщила... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T16:56
2023-05-04T16:56
2023-05-04T17:09
союзное государство
белоруссия
минск
россия
дмитрий мезенцев
владимир кулишов
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0b/1864577035_0:0:3137:1766_1920x0_80_0_0_ba8b3e4d344c80c4885b5a95e73676f7.jpg
МИНСК, 4 мая – РИА Новости. Погранведомства Белоруссии и России выработали меры по корректировке построения охраны границы Союзного государства с учетом существующих вызовов, сообщила пресс-служба белорусского погранкомитета. Отмечается, что в Минске состоялось заседание коллегии пограничного комитета Союзного государства. Согласно сообщению пресс-службы, в заседании приняли участие руководители пограничных ведомств Белоруссии и Российской Федерации Анатолий Лаппо и Владимир Кулишов, государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, члены коллегии пограничного комитета Союзного государства, а также руководители структурных подразделений и эксперты пограничных ведомств Белоруссии и России. "В ходе заседания были рассмотрены вопросы относительно обстановки, складывающейся на внешней границе Союзного государства, а также выработан комплекс мер по корректировке построения охраны границы с учетом существующих вызовов и угроз пограничной безопасности", - говорится в сообщении на сайте ведомства. Там говорится, что на заседании рассмотрены результаты проведенной научной экспертизы концепции пограничной политики Союза Белоруссии и России, в рамках которой дана оценка положениям действующей концепции с учетом развития интеграционных процессов в Союзном государстве, а также произошедшие социально-политические и экономические изменения внутреннего и международного характера. "Участниками отдельно отмечена необходимость дальнейшего совершенствования пограничной политики, наращивание возможностей сторон по обеспечению пограничной безопасности на внешних границах Союзного государства", - подчеркивается в сообщении. "Под пристальным вниманием коллегии пограничного комитета находится вопрос, связанный с совершенствованием инфраструктуры государственной границы и технической оснащенностью подразделений границы. В этой связи в ходе заседания рассмотрен вопрос относительно освоения финансовых средств, выделенных в рамках программы Союзного государства "Развитие пограничной безопасности Союзного государства" на период 2023–2027 годов", - говорится в сообщении. Отмечается, что члены коллегии обсудили ход реализации плана по совершенствованию межведомственных нормативных правовых актов и постановлений коллегии пограничного комитета Союзного государства, продолжена работа по совершенствованию нормативной правовой базы в области пограничной безопасности. Согласно сообщению, "руководители делегаций отметили, что принятые решения носят сугубо практическую направленность и позволят повысить уровень взаимодействия органов пограничной службы Республики Беларусь и пограничных органов Федеральной службы безопасности Российской Федерации по пресечению правонарушений на внешней границе Союзного государства, а также будут способствовать эффективному использованию возможностей пограничных ведомств по решению возложенных на них задач".
https://ria.ru/20230407/kontseptsiya-1863731741.html
https://ria.ru/20230410/voyska-1864222667.html
белоруссия
минск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0b/1864577035_212:0:2941:2047_1920x0_80_0_0_c61ee8725260b52e2219a8a5bcfea377.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, минск, россия, дмитрий мезенцев, владимир кулишов, безопасность
Союзное государство, Белоруссия, Минск, Россия, Дмитрий Мезенцев, Владимир Кулишов, Безопасность
Минск и Москва скорректировали меры охраны границы Союзного государства
Минск и Москва выработали меры по корректировке охраны границы Союзного государства
МИНСК, 4 мая – РИА Новости.
Погранведомства Белоруссии и России выработали меры по корректировке построения охраны границы Союзного государства с учетом существующих вызовов, сообщила
пресс-служба белорусского погранкомитета.
Отмечается, что в Минске состоялось заседание коллегии пограничного комитета Союзного государства. Согласно сообщению пресс-службы, в заседании приняли участие руководители пограничных ведомств Белоруссии и Российской Федерации Анатолий Лаппо и Владимир Кулишов
, государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев
, члены коллегии пограничного комитета Союзного государства, а также руководители структурных подразделений и эксперты пограничных ведомств Белоруссии и России.
Концепцию безопасности Союзного государства подготовят в сжатые сроки
"В ходе заседания были рассмотрены вопросы относительно обстановки, складывающейся на внешней границе Союзного государства, а также выработан комплекс мер по корректировке построения охраны границы с учетом существующих вызовов и угроз пограничной безопасности", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Там говорится, что на заседании рассмотрены результаты проведенной научной экспертизы концепции пограничной политики Союза Белоруссии и России, в рамках которой дана оценка положениям действующей концепции с учетом развития интеграционных процессов в Союзном государстве, а также произошедшие социально-политические и экономические изменения внутреннего и международного характера. "Участниками отдельно отмечена необходимость дальнейшего совершенствования пограничной политики, наращивание возможностей сторон по обеспечению пограничной безопасности на внешних границах Союзного государства", - подчеркивается в сообщении.
"Под пристальным вниманием коллегии пограничного комитета находится вопрос, связанный с совершенствованием инфраструктуры государственной границы и технической оснащенностью подразделений границы. В этой связи в ходе заседания рассмотрен вопрос относительно освоения финансовых средств, выделенных в рамках программы Союзного государства "Развитие пограничной безопасности Союзного государства" на период 2023–2027 годов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что члены коллегии обсудили ход реализации плана по совершенствованию межведомственных нормативных правовых актов и постановлений коллегии пограничного комитета Союзного государства, продолжена работа по совершенствованию нормативной правовой базы в области пограничной безопасности.
Согласно сообщению, "руководители делегаций отметили, что принятые решения носят сугубо практическую направленность и позволят повысить уровень взаимодействия органов пограничной службы Республики Беларусь и пограничных органов Федеральной службы безопасности Российской Федерации по пресечению правонарушений на внешней границе Союзного государства, а также будут способствовать эффективному использованию возможностей пограничных ведомств по решению возложенных на них задач".
Шойгу обсудил с Лукашенко слаживание группировки войск Союзного государства