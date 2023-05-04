https://ria.ru/20230504/granitsa-1869717060.html

Минск и Москва скорректировали меры охраны границы Союзного государства

Минск и Москва скорректировали меры охраны границы Союзного государства - РИА Новости, 04.05.2023

Минск и Москва скорректировали меры охраны границы Союзного государства

Погранведомства Белоруссии и России выработали меры по корректировке построения охраны границы Союзного государства с учетом существующих вызовов, сообщила... РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T16:56

2023-05-04T16:56

2023-05-04T17:09

союзное государство

белоруссия

минск

россия

дмитрий мезенцев

владимир кулишов

безопасность

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МИНСК, 4 мая – РИА Новости. Погранведомства Белоруссии и России выработали меры по корректировке построения охраны границы Союзного государства с учетом существующих вызовов, сообщила пресс-служба белорусского погранкомитета. Отмечается, что в Минске состоялось заседание коллегии пограничного комитета Союзного государства. Согласно сообщению пресс-службы, в заседании приняли участие руководители пограничных ведомств Белоруссии и Российской Федерации Анатолий Лаппо и Владимир Кулишов, государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, члены коллегии пограничного комитета Союзного государства, а также руководители структурных подразделений и эксперты пограничных ведомств Белоруссии и России. "В ходе заседания были рассмотрены вопросы относительно обстановки, складывающейся на внешней границе Союзного государства, а также выработан комплекс мер по корректировке построения охраны границы с учетом существующих вызовов и угроз пограничной безопасности", - говорится в сообщении на сайте ведомства. Там говорится, что на заседании рассмотрены результаты проведенной научной экспертизы концепции пограничной политики Союза Белоруссии и России, в рамках которой дана оценка положениям действующей концепции с учетом развития интеграционных процессов в Союзном государстве, а также произошедшие социально-политические и экономические изменения внутреннего и международного характера. "Участниками отдельно отмечена необходимость дальнейшего совершенствования пограничной политики, наращивание возможностей сторон по обеспечению пограничной безопасности на внешних границах Союзного государства", - подчеркивается в сообщении. "Под пристальным вниманием коллегии пограничного комитета находится вопрос, связанный с совершенствованием инфраструктуры государственной границы и технической оснащенностью подразделений границы. В этой связи в ходе заседания рассмотрен вопрос относительно освоения финансовых средств, выделенных в рамках программы Союзного государства "Развитие пограничной безопасности Союзного государства" на период 2023–2027 годов", - говорится в сообщении. Отмечается, что члены коллегии обсудили ход реализации плана по совершенствованию межведомственных нормативных правовых актов и постановлений коллегии пограничного комитета Союзного государства, продолжена работа по совершенствованию нормативной правовой базы в области пограничной безопасности. Согласно сообщению, "руководители делегаций отметили, что принятые решения носят сугубо практическую направленность и позволят повысить уровень взаимодействия органов пограничной службы Республики Беларусь и пограничных органов Федеральной службы безопасности Российской Федерации по пресечению правонарушений на внешней границе Союзного государства, а также будут способствовать эффективному использованию возможностей пограничных ведомств по решению возложенных на них задач".

https://ria.ru/20230407/kontseptsiya-1863731741.html

https://ria.ru/20230410/voyska-1864222667.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

белоруссия, минск, россия, дмитрий мезенцев, владимир кулишов, безопасность