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В центре Москвы произошел сбой в работе GPS - РИА Новости, 04.05.2023
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18:38 04.05.2023 (обновлено: 23:22 04.05.2023)
https://ria.ru/20230504/gps-1869752849.html
В центре Москвы произошел сбой в работе GPS
В центре Москвы произошел сбой в работе GPS - РИА Новости, 04.05.2023
В центре Москвы произошел сбой в работе GPS
Проблемы с GPS и отображением данных произошли у некоторых приложений внутри Садового кольца в Москве, проверил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T18:38
2023-05-04T23:22
общество
москва
технологии
gps
россия
происшествия
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Проблемы с GPS и отображением данных произошли у некоторых приложений внутри Садового кольца в Москве, проверил корреспондент РИА Новости.Информацию также подтвердили в сервисе "Ситидрайв"."В области внутри Садового кольца наблюдаются проблемы с GPS — у пользователей возникают сложности с началом аренды в этой зоне, так как машины могут неправильно отображаться на карте. Мы советуем до 9 мая включительно выбирать другие маршруты при планировании поездок", — говорится в сообщении компании. Проблемы с навигацией внутри Садового кольца появились сегодня и в приложении "Яндекс Навигатор", убедился корреспондент РИА Новости. В компании уточнили, что такие сложности, как правило, связаны со сбоями в работе GPS. Там отметили, что подобные проблемы возникают во всех сервисах и устройствах, которые используют геолокацию — от навигационных приложений до фитнес-браслетов. "С большой уверенностью можно сказать, что случаи неверного геопозиционирования существуют вне инфраструктуры интернет-сервисов", — отметили в "Яндексе". В сервисе кикшеринга Whoosh сообщили, что в городе есть несколько мест, где выявили незначительную погрешность в отображении данных. Также в этих локациях пользователям сложно начать или завершить поездку. При этом в сервисе отметили, что эта проблема не носит массовый характер. В компании заверили, что усилили работу службы поддержки и помогают разбираться с возникшими трудностями.
https://ria.ru/20230310/antenny-1857015615.html
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общество, москва, технологии, gps, россия, происшествия
Общество, Москва, Технологии, GPS, Россия, Происшествия
В центре Москвы произошел сбой в работе GPS

Сбой в работе GPS произошел в некоторых приложениях внутри Садового кольца в Москве

© Pixabay / Pixabay License/PexelsСмартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© Pixabay / Pixabay License/Pexels
Смартфон. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Проблемы с GPS и отображением данных произошли у некоторых приложений внутри Садового кольца в Москве, проверил корреспондент РИА Новости.
Информацию также подтвердили в сервисе "Ситидрайв".
"В области внутри Садового кольца наблюдаются проблемы с GPS — у пользователей возникают сложности с началом аренды в этой зоне, так как машины могут неправильно отображаться на карте. Мы советуем до 9 мая включительно выбирать другие маршруты при планировании поездок", — говорится в сообщении компании.
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Проблемы с навигацией внутри Садового кольца появились сегодня и в приложении "Яндекс Навигатор", убедился корреспондент РИА Новости. В компании уточнили, что такие сложности, как правило, связаны со сбоями в работе GPS. Там отметили, что подобные проблемы возникают во всех сервисах и устройствах, которые используют геолокацию — от навигационных приложений до фитнес-браслетов.
"С большой уверенностью можно сказать, что случаи неверного геопозиционирования существуют вне инфраструктуры интернет-сервисов", — отметили в "Яндексе".
В сервисе кикшеринга Whoosh сообщили, что в городе есть несколько мест, где выявили незначительную погрешность в отображении данных. Также в этих локациях пользователям сложно начать или завершить поездку. При этом в сервисе отметили, что эта проблема не носит массовый характер. В компании заверили, что усилили работу службы поддержки и помогают разбираться с возникшими трудностями.
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