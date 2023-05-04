https://ria.ru/20230504/gps-1869752849.html

В центре Москвы произошел сбой в работе GPS

В центре Москвы произошел сбой в работе GPS - РИА Новости, 04.05.2023

В центре Москвы произошел сбой в работе GPS

Проблемы с GPS и отображением данных произошли у некоторых приложений внутри Садового кольца в Москве, проверил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T18:38

2023-05-04T18:38

2023-05-04T23:22

общество

москва

технологии

gps

россия

происшествия

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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Проблемы с GPS и отображением данных произошли у некоторых приложений внутри Садового кольца в Москве, проверил корреспондент РИА Новости.Информацию также подтвердили в сервисе "Ситидрайв"."В области внутри Садового кольца наблюдаются проблемы с GPS — у пользователей возникают сложности с началом аренды в этой зоне, так как машины могут неправильно отображаться на карте. Мы советуем до 9 мая включительно выбирать другие маршруты при планировании поездок", — говорится в сообщении компании. Проблемы с навигацией внутри Садового кольца появились сегодня и в приложении "Яндекс Навигатор", убедился корреспондент РИА Новости. В компании уточнили, что такие сложности, как правило, связаны со сбоями в работе GPS. Там отметили, что подобные проблемы возникают во всех сервисах и устройствах, которые используют геолокацию — от навигационных приложений до фитнес-браслетов. "С большой уверенностью можно сказать, что случаи неверного геопозиционирования существуют вне инфраструктуры интернет-сервисов", — отметили в "Яндексе". В сервисе кикшеринга Whoosh сообщили, что в городе есть несколько мест, где выявили незначительную погрешность в отображении данных. Также в этих локациях пользователям сложно начать или завершить поездку. При этом в сервисе отметили, что эта проблема не носит массовый характер. В компании заверили, что усилили работу службы поддержки и помогают разбираться с возникшими трудностями.

https://ria.ru/20230310/antenny-1857015615.html

https://ria.ru/20221227/gps-1841777019.html

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2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, москва, технологии, gps, россия, происшествия