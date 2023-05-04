Названы самые живописные небольшие города России
Эксперты назвали города России с самыми живописными видами
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Эксперты Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ, специалисты по брендингу территорий и менеджменту в туризме, представили города России, где можно насладиться живописными видами "как с открытки", сообщает пресс-служба ВШБ.
Гороховец: ожившая русская сказка
Небольшой город во Владимирской области расположен на холмистом берегу реки Клязьмы. По одной из версий, его название могло бы переводиться как "деревня, дремлющая в снегах".
Гороховец удивляет обилием деревянных ярких домиков с кружевными наличниками. Этим произведениям прикладного искусства, кстати, более ста лет! В Доме народного творчества и ремесел можно увидеть и фигурную резьбу по дереву, и лоскутное шитье и тонкие кружева.
Дом Ершова в Гороховце.
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Дом Ершова в Гороховце.
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Еще Гороховец называют столицей каменных палат — в городе сохранилось большое количество таких построек допетровской Руси. Из белого камня выполнены монастыри Свято-Троицкий Никольский и Свято-Знаменский XVII века, которые украшают берега Клязьмы. Именно оттуда открывается сказочный вид на город.
Торжок: шитая золотом история
Торжок — один из старейших городов России, расположенный в Тверской области на берегах одного из притоков Волги, реки Тверца. Сильное впечатление на туристов производит архитектурный ансамбль Новоторжского Борисоглебского монастыря. Стены были заложены еще при Ярославе Мудром.
Тверецкая набережная, которая недавно была полностью отреставрирована, переносит в купеческую атмосферу XIX века. Открыточные фото с набережной — визитная карточка города.
© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкЦерковь Илии Пророка в городе Торжок Тверской области.
Церковь Илии Пророка в городе Торжок Тверской области.
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© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиГород Торжок.
Город Торжок.
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
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Церковь Илии Пророка в городе Торжок Тверской области.
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Город Торжок.
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
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Торжок славился вышивальщицами: именно они украшали тонкой золотой нитью одежды русских царей, митрополитов и императоров. В Музее золотого шитья при фабрике "Торжокские золотошвеи" можно восхититься искусными работами мастериц прошлого, а также посетить мастер-класс.
Плес: станьте частью великих картин
Живописность небольшого городка Ивановской области увековечил на своих полотнах Исаак Левитан. Однажды, проплывая мимо на пароходе, художник был настолько заворожен видом деревянной церквушки на берегу, что прервал свое путешествие и остался в Плесе на месяц, а потом еще трижды приезжал на лето.
Можно сделать селфи в левитанских пейзажах, а затем сравнить с картинами в Третьяковке — насколько изменился ландшафт. Говорят, что Плес сохранился практически таким же, каким видел его художник почти полтора века назад — малоэтажным, разноцветным и деревянным.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкВид на дом-музей Исаака Левитана в городе Плес. Архивное фото
Вид на дом-музей Исаака Левитана в городе Плес. Архивное фото
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Деревянные наличники на окнах дома в Плёсе.
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Вид на дом-музей Исаака Левитана в городе Плес. Архивное фото
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Деревянные наличники на окнах дома в Плёсе.
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Гора Левитана — самая высокая точка города – подарит лучшие снимки панорамы.
Некоторое время назад Плес активно реставрировался в рамках проекта "Потаенная Россия": специалисты восстановили традиционные домики "в три окошка". Можно побродить по улочкам и представить себя героями фильмов "Два капитана" и "Золотой теленок", часть сцен из которых снимали в Плесе.
Светлогорск: город марципановых замков
Светлогорск — жемчужина на берегу Балтийского моря. Раньше тут была прусская деревушка под названием Раушен. В XIX веке у европейской знати появилось новое увлечение в виде купаний на морских курортах.
После Второй мировой войны Раушен вошел в состав СССР и был переименован в Светлогорск. Город одновременно является садом и морским курортом. Благодаря прусскому прошлому Светлогорск унаследовал уникальную для России архитектуру – здания с элементами фахверка, неоготики, остроконечными крышами и красной черепицей.
© Depositphotos.com / gl0ckВодонапорная башня в Светлогорске
Водонапорная башня в Светлогорске
© Depositphotos.com / gl0ck
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© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПрогулка вдоль набережной. Побережье Балтийского моря, город Светлогорск.
Прогулка вдоль набережной. Побережье Балтийского моря, город Светлогорск.
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© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкОтдыхающие на берегу Балтийского моря в районе города Светлогорска. Вид с верхней точки.
Отдыхающие на берегу Балтийского моря в районе города Светлогорска. Вид с верхней точки.
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Водонапорная башня в Светлогорске
© Depositphotos.com / gl0ck
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Прогулка вдоль набережной. Побережье Балтийского моря, город Светлогорск.
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Отдыхающие на берегу Балтийского моря в районе города Светлогорска. Вид с верхней точки.
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Город идеален для вдохновляющих прогулок: на набережной можно представить себя аристократами XIX века, а если взять в качестве аксессуара кружевной зонтик — погружение будет полным.
После набережной можно пройтись по главной площади и прогуляться в Лиственничном парке среди изящных скульптур и цветочных клумб, а также полюбоваться на усадьбы Светлогорска.
Еще одно интересное место для любителей красивых кадров и исторического наследия — Озеро Тихое, которое более 800 лет назад создали рыцари Тевтонского ордена.