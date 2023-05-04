https://ria.ru/20230504/goroda-1869447439.html

Названы самые живописные небольшие города России

Названы самые живописные небольшие города России - РИА Новости, 04.05.2023

Названы самые живописные небольшие города России

Эксперты Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ, специалисты по брендингу территорий и менеджменту в туризме, представили города России, где можно насладиться живописными РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T03:37

2023-05-04T03:37

2023-05-04T03:37

туризм

туризм

новости - туризм

туристы

плес

светлогорск

исаак левитан

высшая школа экономики (вшэ)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1b/1594792824_0:54:1280:774_1920x0_80_0_0_e0a95cfcad6b2f4a63fd055122595bf3.jpg

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Эксперты Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ, специалисты по брендингу территорий и менеджменту в туризме, представили города России, где можно насладиться живописными видами "как с открытки", сообщает пресс-служба ВШБ.Гороховец: ожившая русская сказкаНебольшой город во Владимирской области расположен на холмистом берегу реки Клязьмы. По одной из версий, его название могло бы переводиться как "деревня, дремлющая в снегах".Гороховец удивляет обилием деревянных ярких домиков с кружевными наличниками. Этим произведениям прикладного искусства, кстати, более ста лет! В Доме народного творчества и ремесел можно увидеть и фигурную резьбу по дереву, и лоскутное шитье и тонкие кружева.Еще Гороховец называют столицей каменных палат — в городе сохранилось большое количество таких построек допетровской Руси. Из белого камня выполнены монастыри Свято-Троицкий Никольский и Свято-Знаменский XVII века, которые украшают берега Клязьмы. Именно оттуда открывается сказочный вид на город.Торжок: шитая золотом историяТоржок — один из старейших городов России, расположенный в Тверской области на берегах одного из притоков Волги, реки Тверца. Сильное впечатление на туристов производит архитектурный ансамбль Новоторжского Борисоглебского монастыря. Стены были заложены еще при Ярославе Мудром.Тверецкая набережная, которая недавно была полностью отреставрирована, переносит в купеческую атмосферу XIX века. Открыточные фото с набережной — визитная карточка города.Торжок славился вышивальщицами: именно они украшали тонкой золотой нитью одежды русских царей, митрополитов и императоров. В Музее золотого шитья при фабрике "Торжокские золотошвеи" можно восхититься искусными работами мастериц прошлого, а также посетить мастер-класс. Плес: станьте частью великих картинЖивописность небольшого городка Ивановской области увековечил на своих полотнах Исаак Левитан. Однажды, проплывая мимо на пароходе, художник был настолько заворожен видом деревянной церквушки на берегу, что прервал свое путешествие и остался в Плесе на месяц, а потом еще трижды приезжал на лето.Можно сделать селфи в левитанских пейзажах, а затем сравнить с картинами в Третьяковке — насколько изменился ландшафт. Говорят, что Плес сохранился практически таким же, каким видел его художник почти полтора века назад — малоэтажным, разноцветным и деревянным.Гора Левитана — самая высокая точка города – подарит лучшие снимки панорамы.Некоторое время назад Плес активно реставрировался в рамках проекта "Потаенная Россия": специалисты восстановили традиционные домики "в три окошка". Можно побродить по улочкам и представить себя героями фильмов "Два капитана" и "Золотой теленок", часть сцен из которых снимали в Плесе.Светлогорск: город марципановых замковСветлогорск — жемчужина на берегу Балтийского моря. Раньше тут была прусская деревушка под названием Раушен. В XIX веке у европейской знати появилось новое увлечение в виде купаний на морских курортах. После Второй мировой войны Раушен вошел в состав СССР и был переименован в Светлогорск. Город одновременно является садом и морским курортом. Благодаря прусскому прошлому Светлогорск унаследовал уникальную для России архитектуру – здания с элементами фахверка, неоготики, остроконечными крышами и красной черепицей.Город идеален для вдохновляющих прогулок: на набережной можно представить себя аристократами XIX века, а если взять в качестве аксессуара кружевной зонтик — погружение будет полным.После набережной можно пройтись по главной площади и прогуляться в Лиственничном парке среди изящных скульптур и цветочных клумб, а также полюбоваться на усадьбы Светлогорска.Еще одно интересное место для любителей красивых кадров и исторического наследия — Озеро Тихое, которое более 800 лет назад создали рыцари Тевтонского ордена.

https://ria.ru/20230503/turist-1869271041.html

плес

светлогорск

гороховец

торжок

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Лана Баева

Лана Баева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, новости - туризм, туристы, плес , светлогорск, исаак левитан, высшая школа экономики (вшэ), гороховец, торжок, куда поехать в выходные, отдых в россии