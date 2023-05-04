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В Горловке при обстреле повреждена исправительная колония - РИА Новости, 04.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:09 04.05.2023 (обновлено: 14:10 04.05.2023)
https://ria.ru/20230504/gorlovka-1869664566.html
В Горловке при обстреле повреждена исправительная колония
В Горловке при обстреле повреждена исправительная колония - РИА Новости, 04.05.2023
В Горловке при обстреле повреждена исправительная колония
Исправительная колония получила повреждения в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T14:09
2023-05-04T14:10
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
донецк
иван приходько
сцкк
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ДОНЕЦК, 4 мая - РИА Новости. Исправительная колония получила повреждения в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. "В результате обстрела Никитовского района Горловки со стороны украинских неонацистов повреждена Мичуринская исправительная колония. Без пострадавших", - написал Приходько в своем телеграм-канале. Представительство ДНР в СЦКК ранее в четверг сообщало о пяти обстрелах Горловки со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20230504/obstrel-1869614514.html
горловка
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в мире, горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, сцкк, стирол
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Иван Приходько, СЦКК, Стирол
В Горловке при обстреле повреждена исправительная колония

В Горловке исправительная колония повреждена при обстреле со стороны украинских войск

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 4 мая - РИА Новости. Исправительная колония получила повреждения в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько.
"В результате обстрела Никитовского района Горловки со стороны украинских неонацистов повреждена Мичуринская исправительная колония. Без пострадавших", - написал Приходько в своем телеграм-канале.
Представительство ДНР в СЦКК ранее в четверг сообщало о пяти обстрелах Горловки со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаДонецкая Народная РеспубликаДонецкИван ПриходькоСЦККСтирол
 
 
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