https://ria.ru/20230504/gorlovka-1869664566.html

В Горловке при обстреле повреждена исправительная колония

В Горловке при обстреле повреждена исправительная колония - РИА Новости, 04.05.2023

В Горловке при обстреле повреждена исправительная колония

Исправительная колония получила повреждения в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T14:09

2023-05-04T14:09

2023-05-04T14:10

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецкая народная республика

донецк

иван приходько

сцкк

стирол

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ДОНЕЦК, 4 мая - РИА Новости. Исправительная колония получила повреждения в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. "В результате обстрела Никитовского района Горловки со стороны украинских неонацистов повреждена Мичуринская исправительная колония. Без пострадавших", - написал Приходько в своем телеграм-канале. Представительство ДНР в СЦКК ранее в четверг сообщало о пяти обстрелах Горловки со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20230504/obstrel-1869614514.html

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донецкая народная республика

донецк

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Варвара Скокшина

в мире, горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, сцкк, стирол