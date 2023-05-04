В Швеции проверят крупнейший пенсионный фонд из-за инвестиций в банки США
В Швеции начали расследование против пенсионного фонда, инвестировавшего в банки США
© AP Photo / Peter MorganОтделение банка Silicon Valley
© AP Photo / Peter Morgan
Отделение банка Silicon Valley. Архивное фото
МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Финансовая инспекция Швеции начала расследование в отношении крупнейшего пенсионного фонда страны Alecta, понесшего миллиардные убытки от инвестирования в американские банки, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на заявление ведомства.
В марте в Alecta сообщили, что фонд ожидает полного списания своих инвестиций стоимостью 1,1 миллиарда долларов в Silicon Valley Bank (SVB) и Signature Bank. Тогда же Alecta продал все свои акции в испытывающем трудности американском банке First Republic Bank (941 миллион долларов).
В апреле исполняющая обязанности гендиректора Alecta Катарина Торслунд признала факт "провальных инвестиций" в американские банки, в результате этих вложений фонд потерял около 2 миллиардов долларов.
"Расследование касается управления рисками Alecta с акцентом на измерение инвестиционных рисков… Цель расследования – проверить, соблюдала ли Alecta внешние и внутренние правила в отношении инвестиций в Silicon Valley Bank, First Republic Bank и Signature Bank", - цитирует агентство заявление шведской Фининспекции.
Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли входящий в двадцатку крупнейших коммерческих банков США Silicon Valley Bank. Это стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Кроме того, 8 марта было объявлено о закрытии крипто-ориентированного банка Silvergate, а 12 марта - аналогичного нью-йоркского Signature Bank.