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В Швеции проверят крупнейший пенсионный фонд из-за инвестиций в банки США - РИА Новости, 04.05.2023
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15:05 04.05.2023
https://ria.ru/20230504/fond-1869681189.html
В Швеции проверят крупнейший пенсионный фонд из-за инвестиций в банки США
В Швеции проверят крупнейший пенсионный фонд из-за инвестиций в банки США - РИА Новости, 04.05.2023
В Швеции проверят крупнейший пенсионный фонд из-за инвестиций в банки США
Финансовая инспекция Швеции начала расследование в отношении крупнейшего пенсионного фонда страны Alecta, понесшего миллиардные убытки от инвестирования в... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T15:05
2023-05-04T15:05
экономика
швеция
калифорния
first republic bank
сша
silicon valley bank
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МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Финансовая инспекция Швеции начала расследование в отношении крупнейшего пенсионного фонда страны Alecta, понесшего миллиардные убытки от инвестирования в американские банки, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на заявление ведомства. В марте в Alecta сообщили, что фонд ожидает полного списания своих инвестиций стоимостью 1,1 миллиарда долларов в Silicon Valley Bank (SVB) и Signature Bank. Тогда же Alecta продал все свои акции в испытывающем трудности американском банке First Republic Bank (941 миллион долларов). В апреле исполняющая обязанности гендиректора Alecta Катарина Торслунд признала факт "провальных инвестиций" в американские банки, в результате этих вложений фонд потерял около 2 миллиардов долларов. "Расследование касается управления рисками Alecta с акцентом на измерение инвестиционных рисков… Цель расследования – проверить, соблюдала ли Alecta внешние и внутренние правила в отношении инвестиций в Silicon Valley Bank, First Republic Bank и Signature Bank", - цитирует агентство заявление шведской Фининспекции. Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли входящий в двадцатку крупнейших коммерческих банков США Silicon Valley Bank. Это стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Кроме того, 8 марта было объявлено о закрытии крипто-ориентированного банка Silvergate, а 12 марта - аналогичного нью-йоркского Signature Bank.
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экономика, швеция, калифорния, first republic bank, сша, silicon valley bank
Экономика, Швеция, Калифорния, First Republic Bank, США, Silicon Valley Bank
В Швеции проверят крупнейший пенсионный фонд из-за инвестиций в банки США

В Швеции начали расследование против пенсионного фонда, инвестировавшего в банки США

© AP Photo / Peter MorganОтделение банка Silicon Valley
Отделение банка Silicon Valley - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© AP Photo / Peter Morgan
Отделение банка Silicon Valley. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Финансовая инспекция Швеции начала расследование в отношении крупнейшего пенсионного фонда страны Alecta, понесшего миллиардные убытки от инвестирования в американские банки, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на заявление ведомства.
В марте в Alecta сообщили, что фонд ожидает полного списания своих инвестиций стоимостью 1,1 миллиарда долларов в Silicon Valley Bank (SVB) и Signature Bank. Тогда же Alecta продал все свои акции в испытывающем трудности американском банке First Republic Bank (941 миллион долларов).
В апреле исполняющая обязанности гендиректора Alecta Катарина Торслунд признала факт "провальных инвестиций" в американские банки, в результате этих вложений фонд потерял около 2 миллиардов долларов.
"Расследование касается управления рисками Alecta с акцентом на измерение инвестиционных рисков… Цель расследования – проверить, соблюдала ли Alecta внешние и внутренние правила в отношении инвестиций в Silicon Valley Bank, First Republic Bank и Signature Bank", - цитирует агентство заявление шведской Фининспекции.
Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли входящий в двадцатку крупнейших коммерческих банков США Silicon Valley Bank. Это стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Кроме того, 8 марта было объявлено о закрытии крипто-ориентированного банка Silvergate, а 12 марта - аналогичного нью-йоркского Signature Bank.
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ЭкономикаШвецияКалифорнияFirst Republic BankСШАSilicon Valley Bank
 
 
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