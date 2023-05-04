https://ria.ru/20230504/fond-1869681189.html

В Швеции проверят крупнейший пенсионный фонд из-за инвестиций в банки США

В Швеции проверят крупнейший пенсионный фонд из-за инвестиций в банки США - РИА Новости, 04.05.2023

В Швеции проверят крупнейший пенсионный фонд из-за инвестиций в банки США

Финансовая инспекция Швеции начала расследование в отношении крупнейшего пенсионного фонда страны Alecta, понесшего миллиардные убытки от инвестирования в... РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T15:05

2023-05-04T15:05

2023-05-04T15:05

экономика

швеция

калифорния

first republic bank

сша

silicon valley bank

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0c/1857396442_0:394:2730:1930_1920x0_80_0_0_cd4ecfd8d184c6e94106a896756e8a3e.jpg

МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Финансовая инспекция Швеции начала расследование в отношении крупнейшего пенсионного фонда страны Alecta, понесшего миллиардные убытки от инвестирования в американские банки, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на заявление ведомства. В марте в Alecta сообщили, что фонд ожидает полного списания своих инвестиций стоимостью 1,1 миллиарда долларов в Silicon Valley Bank (SVB) и Signature Bank. Тогда же Alecta продал все свои акции в испытывающем трудности американском банке First Republic Bank (941 миллион долларов). В апреле исполняющая обязанности гендиректора Alecta Катарина Торслунд признала факт "провальных инвестиций" в американские банки, в результате этих вложений фонд потерял около 2 миллиардов долларов. "Расследование касается управления рисками Alecta с акцентом на измерение инвестиционных рисков… Цель расследования – проверить, соблюдала ли Alecta внешние и внутренние правила в отношении инвестиций в Silicon Valley Bank, First Republic Bank и Signature Bank", - цитирует агентство заявление шведской Фининспекции. Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли входящий в двадцатку крупнейших коммерческих банков США Silicon Valley Bank. Это стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Кроме того, 8 марта было объявлено о закрытии крипто-ориентированного банка Silvergate, а 12 марта - аналогичного нью-йоркского Signature Bank.

https://ria.ru/20230501/banki-1869008598.html

швеция

калифорния

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, швеция, калифорния, first republic bank, сша, silicon valley bank