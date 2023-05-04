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Киев хочет с помощью F-16 "восстановить продовольственную справедливость" - РИА Новости, 04.05.2023
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16:42 04.05.2023 (обновлено: 17:10 04.05.2023)
https://ria.ru/20230504/f-16-1869709929.html
Киев хочет с помощью F-16 "восстановить продовольственную справедливость"
Киев хочет с помощью F-16 "восстановить продовольственную справедливость" - РИА Новости, 04.05.2023
Киев хочет с помощью F-16 "восстановить продовольственную справедливость"
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призывает передать Киеву истребители F-16, чтобы не подпускать российские корабли и самолеты к зерновому коридору в Черном... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T16:42
2023-05-04T17:10
украина
россия
киев
дмитрий кулеба
сергей лавров
владимир путин
f-16
оон
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призывает передать Киеву истребители F-16, чтобы не подпускать российские корабли и самолеты к зерновому коридору в Черном море. Ранее заместитель министра обороны США Колин Каль заявил, что США понадобится полтора года на поставку Киеву истребителей F-16 в случае, если такое решение будет принято администрацией. Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. С 18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней - до 18 мая, Украина настаивает, что сделка продлена на 120 дней. Черноморская зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия-ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230502/f-16-1869148166.html
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украина, россия, киев, дмитрий кулеба, сергей лавров, владимир путин, f-16, оон, нато
Украина, Россия, Киев, Дмитрий Кулеба, Сергей Лавров, Владимир Путин, F-16, ООН, НАТО
Киев хочет с помощью F-16 "восстановить продовольственную справедливость"

Кулеба: Украине нужны F-16, чтобы не подпускать Россию к зерновому коридору в Черном море

© Flickr / DVIDSHUBИстребители F-16 Fighting Falcon Королевских ВВС Дании
Истребители F-16 Fighting Falcon Королевских ВВС Дании - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© Flickr / DVIDSHUB
Истребители F-16 Fighting Falcon Королевских ВВС Дании. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призывает передать Киеву истребители F-16, чтобы не подпускать российские корабли и самолеты к зерновому коридору в Черном море.
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"Предоставление Украине F-16 также поможет восстановить глобальную продовольственную безопасность. Имея эскадрилью оборудованных F-16, Украина сможет удерживать российские корабли и самолеты вдали от зернового коридора в Черном море, таким образом обеспечив путь для бесперебойного прохода судов с зерном", - написал Кулеба в Twitter.
Ранее заместитель министра обороны США Колин Каль заявил, что США понадобится полтора года на поставку Киеву истребителей F-16 в случае, если такое решение будет принято администрацией.
Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. С 18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней - до 18 мая, Украина настаивает, что сделка продлена на 120 дней.
Истребители ВВС США F-16 - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
Кулеба считает, что передача F-16 будет зависеть от итогов контрнаступления
2 мая, 13:43
Черноморская зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия-ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Американский истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
Раскрыта судьба истребителей F-16 на Украине
27 апреля, 04:57
 
УкраинаРоссияКиевДмитрий КулебаСергей ЛавровВладимир ПутинF-16ООННАТО
 
 
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