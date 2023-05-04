https://ria.ru/20230504/f-16-1869691132.html

Зеленский назвал получение F-16 сложным вопросом

Зеленский назвал получение F-16 сложным вопросом - РИА Новости, 04.05.2023

Зеленский назвал получение F-16 сложным вопросом

Владимир Зеленский заявил в Гааге, что получение Киевом истребителей F-16 от партнеров такой же сложный вопрос, как и вступление Украины в НАТО. РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T15:32

2023-05-04T15:32

2023-05-04T15:32

специальная военная операция на украине

украина

владимир зеленский

нато

f-16

в мире

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил в Гааге, что получение Киевом истребителей F-16 от партнеров такой же сложный вопрос, как и вступление Украины в НАТО. "Что касается F-16. Мы все можем долго об этом говорить, но мы понимаем, что F-16 начинается с обучения, и их могут предоставить страны, которые имеют такие площадки. Те, которые имеют на вооружении F-16. Но это такой сложный вопрос, такой же, как и консолидация стран относительно нашего будущего в Евросоюзе, нашего будущего в НАТО. Мы работаем над этим", - сказал Зеленский на пресс-конференции в Гааге. Накануне Владимир Зеленский заявил, что скоро украинские войска пойдут в наступление, надеется после этого получить самолеты. Ранее заместитель министра обороны США Колин Каль заявил, что США понадобится полтора года на поставку Киеву истребителей F-16 в случае, если такое решение будет принято администрацией. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что решение о предоставлении Киеву самолетов F-16 будет привязано к результатам украинского контрнаступления. Премьер Украины Денис Шмыгаль в начале апреля заявлял, что украинское контрнаступление может начаться летом. Позже он говорил, что оно начнется "в ближайшее время". Американские СМИ сообщали, что контрнаступление Украины якобы назначено на 30 апреля. Опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что верить противоречивым заявлениям Киева и Вашингтона нельзя: это может быть частью кампании по дезинформации. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230427/f-16-1868015839.html

https://ria.ru/20230209/piloty-1850712455.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, владимир зеленский, нато, f-16, в мире, ситуация в днр и лнр