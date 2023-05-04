Рейтинг@Mail.ru
Зеленский назвал получение F-16 сложным вопросом - РИА Новости, 04.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:32 04.05.2023
https://ria.ru/20230504/f-16-1869691132.html
Зеленский назвал получение F-16 сложным вопросом
Зеленский назвал получение F-16 сложным вопросом - РИА Новости, 04.05.2023
Зеленский назвал получение F-16 сложным вопросом
Владимир Зеленский заявил в Гааге, что получение Киевом истребителей F-16 от партнеров такой же сложный вопрос, как и вступление Украины в НАТО. РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T15:32
2023-05-04T15:32
специальная военная операция на украине
украина
владимир зеленский
нато
f-16
в мире
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/04/1869686237_0:144:3072:1871_1920x0_80_0_0_6acd2a0f4d5e8d4da7fa54ab773a1b2b.jpg
МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил в Гааге, что получение Киевом истребителей F-16 от партнеров такой же сложный вопрос, как и вступление Украины в НАТО. "Что касается F-16. Мы все можем долго об этом говорить, но мы понимаем, что F-16 начинается с обучения, и их могут предоставить страны, которые имеют такие площадки. Те, которые имеют на вооружении F-16. Но это такой сложный вопрос, такой же, как и консолидация стран относительно нашего будущего в Евросоюзе, нашего будущего в НАТО. Мы работаем над этим", - сказал Зеленский на пресс-конференции в Гааге. Накануне Владимир Зеленский заявил, что скоро украинские войска пойдут в наступление, надеется после этого получить самолеты. Ранее заместитель министра обороны США Колин Каль заявил, что США понадобится полтора года на поставку Киеву истребителей F-16 в случае, если такое решение будет принято администрацией. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что решение о предоставлении Киеву самолетов F-16 будет привязано к результатам украинского контрнаступления. Премьер Украины Денис Шмыгаль в начале апреля заявлял, что украинское контрнаступление может начаться летом. Позже он говорил, что оно начнется "в ближайшее время". Американские СМИ сообщали, что контрнаступление Украины якобы назначено на 30 апреля. Опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что верить противоречивым заявлениям Киева и Вашингтона нельзя: это может быть частью кампании по дезинформации. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230427/f-16-1868015839.html
https://ria.ru/20230209/piloty-1850712455.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/04/1869686237_34:0:2765:2048_1920x0_80_0_0_fee871e816989e3c5160050cb5c526a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, владимир зеленский, нато, f-16, в мире, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, Владимир Зеленский, НАТО, F-16, В мире, Ситуация в ДНР и ЛНР
Зеленский назвал получение F-16 сложным вопросом

Зеленский назвал получение F-16 таким же сложным вопросом, как и вступление Украины в НАТО

© AP Photo / Yves HermanПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Гааге, Нидерланды
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Гааге, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© AP Photo / Yves Herman
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Гааге, Нидерланды
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил в Гааге, что получение Киевом истребителей F-16 от партнеров такой же сложный вопрос, как и вступление Украины в НАТО.
"Что касается F-16. Мы все можем долго об этом говорить, но мы понимаем, что F-16 начинается с обучения, и их могут предоставить страны, которые имеют такие площадки. Те, которые имеют на вооружении F-16. Но это такой сложный вопрос, такой же, как и консолидация стран относительно нашего будущего в Евросоюзе, нашего будущего в НАТО. Мы работаем над этим", - сказал Зеленский на пресс-конференции в Гааге. Накануне Владимир Зеленский заявил, что скоро украинские войска пойдут в наступление, надеется после этого получить самолеты.
Американский истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
Раскрыта судьба истребителей F-16 на Украине
27 апреля, 04:57
Ранее заместитель министра обороны США Колин Каль заявил, что США понадобится полтора года на поставку Киеву истребителей F-16 в случае, если такое решение будет принято администрацией. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что решение о предоставлении Киеву самолетов F-16 будет привязано к результатам украинского контрнаступления.
Премьер Украины Денис Шмыгаль в начале апреля заявлял, что украинское контрнаступление может начаться летом. Позже он говорил, что оно начнется "в ближайшее время". Американские СМИ сообщали, что контрнаступление Украины якобы назначено на 30 апреля. Опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что верить противоречивым заявлениям Киева и Вашингтона нельзя: это может быть частью кампании по дезинформации.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Истребители Королевских ВВС Великобритании - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
ВВС Британии недовольны подготовкой пилотов Украины, сообщили СМИ
9 февраля, 07:37
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВладимир ЗеленскийНАТОF-16В миреСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала