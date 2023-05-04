https://ria.ru/20230504/evrosoyuz-1869658458.html
Либералы хотят отобрать у стран ЕС право на внешнюю политику, заявил Орбан
Либералы хотят отобрать у стран ЕС право на внешнюю политику, заявил Орбан - РИА Новости, 04.05.2023
Либералы хотят отобрать у стран ЕС право на внешнюю политику, заявил Орбан
Представители либерального движения хотят лишить государства — члены ЕС права на внешнеполитические решения, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T13:50
2023-05-04T13:50
2023-05-04T14:40
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БУДАПЕШТ, 4 мая — РИА Новости. Представители либерального движения хотят лишить государства — члены ЕС права на внешнеполитические решения, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.Прогрессивные силы всегда проводили имперскую политику: оказывали дипломатическое давление на нации, чтобы они поддерживали миграцию, гендерную пропаганду, релятивизацию семьи и сексуализацию детей, отметил глава венгерского правительства."Кто не готов на это, тот враг, и ему объявляют либеральную фетву", — пояснил Орбан.Премьер-министр указал, что "так называемая прогрессивная внешняя политика всегда втягивает нас в войну". При этом в Европе и Америке нации продолжают подвергаться нападкам со стороны "вируса, разработанного в либерально-прогрессивных лабораториях".Орбан обратил внимание, что Запад постепенно теряет позиции в экономике и демографии, оставаясь конкурентоспособным только в размере военной мощи, что в будущем приведет к военным конфликтам.
https://ria.ru/20230418/evroparlament-1866133572.html
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в мире, венгрия, будапешт, виктор орбан, евросоюз, европа
В мире, Венгрия, Будапешт, Виктор Орбан, Евросоюз, Европа
Либералы хотят отобрать у стран ЕС право на внешнюю политику, заявил Орбан
Премьер Венгрии Орбан: либералы хотят отобрать у стран ЕС право на внешнюю политику
БУДАПЕШТ, 4 мая — РИА Новости. Представители либерального движения хотят лишить государства — члены ЕС права на внешнеполитические решения, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
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"Новейшая имперская цель внешней политики прогрессивных — отобрать у стран — членов Евросоюза право на собственную внешнюю политику. Их надо остановить. В ближайшие месяцы по этому поводу будет самая большая битва в Брюсселе", — сказал он на Конференции консервативных политических действий в Будапеште.
Прогрессивные силы всегда проводили имперскую политику: оказывали дипломатическое давление на нации, чтобы они поддерживали миграцию, гендерную пропаганду, релятивизацию семьи и сексуализацию детей, отметил глава венгерского правительства.
"Кто не готов на это, тот враг, и ему объявляют либеральную фетву", — пояснил Орбан.
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Премьер-министр указал, что "так называемая прогрессивная внешняя политика всегда втягивает нас в войну". При этом в Европе
и Америке нации продолжают подвергаться нападкам со стороны "вируса, разработанного в либерально-прогрессивных лабораториях".
«
"Я повидал уже несколько таких цветных революций. Начиналось с заявлений о свободе, продолжалось либеральным прогрессивным перевоспитанием и улучшением человека, а в конце были хаос, неразбериха и оставленный странам позор", — сказал он.
Орбан обратил внимание, что Запад постепенно теряет позиции в экономике и демографии, оставаясь конкурентоспособным только в размере военной мощи, что в будущем приведет к военным конфликтам.
Орбан опасается новых военных конфликтов из-за потерь позиций Западом