https://ria.ru/20230504/evrosoyuz-1869658458.html

Либералы хотят отобрать у стран ЕС право на внешнюю политику, заявил Орбан

Либералы хотят отобрать у стран ЕС право на внешнюю политику, заявил Орбан - РИА Новости, 04.05.2023

Либералы хотят отобрать у стран ЕС право на внешнюю политику, заявил Орбан

Представители либерального движения хотят лишить государства — члены ЕС права на внешнеполитические решения, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T13:50

2023-05-04T13:50

2023-05-04T14:40

в мире

венгрия

будапешт

виктор орбан

евросоюз

европа

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БУДАПЕШТ, 4 мая — РИА Новости. Представители либерального движения хотят лишить государства — члены ЕС права на внешнеполитические решения, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.Прогрессивные силы всегда проводили имперскую политику: оказывали дипломатическое давление на нации, чтобы они поддерживали миграцию, гендерную пропаганду, релятивизацию семьи и сексуализацию детей, отметил глава венгерского правительства."Кто не готов на это, тот враг, и ему объявляют либеральную фетву", — пояснил Орбан.Премьер-министр указал, что "так называемая прогрессивная внешняя политика всегда втягивает нас в войну". При этом в Европе и Америке нации продолжают подвергаться нападкам со стороны "вируса, разработанного в либерально-прогрессивных лабораториях".Орбан обратил внимание, что Запад постепенно теряет позиции в экономике и демографии, оставаясь конкурентоспособным только в размере военной мощи, что в будущем приведет к военным конфликтам.

https://ria.ru/20230418/evroparlament-1866133572.html

https://ria.ru/20230504/zapad-1869638590.html

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Дарья Буймова

в мире, венгрия, будапешт, виктор орбан, евросоюз, европа