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В Эстонии могут признать однополые браки - РИА Новости, 04.05.2023
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15:29 04.05.2023
https://ria.ru/20230504/estoniya-1869689405.html
В Эстонии могут признать однополые браки
В Эстонии могут признать однополые браки - РИА Новости, 04.05.2023
В Эстонии могут признать однополые браки
Министерство социальных дел Эстонии в четверг направило на междведомственное согласование законопроект, согласно которому в будущем в брак смогут вступить два... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T15:29
2023-05-04T15:29
в мире
эстония
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ХЕЛЬСИНКИ, 4 мая - РИА Новости. Министерство социальных дел Эстонии в четверг направило на междведомственное согласование законопроект, согласно которому в будущем в брак смогут вступить два совершеннолетних человека независимо от пола, сообщает пресс-служба министерства. "Разработанные поправки предусматривают в том числе внесение изменений в закон о семье. Если сейчас в нем сказано, что брак заключается между мужчиной и женщиной, то в будущем вступать в брак станут два физических лица, независимо от их пола", - говорится в сообщении. По словам министра Сигне Рийсало, принятие закона о совместном проживании в 2014 году стало важным шагом к обеспечению равных возможностей для всех жителей страны. Но полная реализация этого закона требовала принятия многочисленных прикладных актов и этот вопрос постоянно откладывался. "Теперь мы положим конец этой путанице, а также хотим ввести принцип брачного равенства, то есть разрешить двум взрослым людям вступать в брак независимо от их пола", - приводит пресс-служба слова Рийсало.
https://ria.ru/20230426/ukraina-1867839356.html
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в мире, эстония
В мире, Эстония
В Эстонии могут признать однополые браки

Эстонское министерство подготовило проект закона о признании однополых браков

© iStock.com / Yuliya StarikovaФлаги ЕС и Эстонии в Таллине
Флаги ЕС и Эстонии в Таллине - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© iStock.com / Yuliya Starikova
Флаги ЕС и Эстонии в Таллине . Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 4 мая - РИА Новости. Министерство социальных дел Эстонии в четверг направило на междведомственное согласование законопроект, согласно которому в будущем в брак смогут вступить два совершеннолетних человека независимо от пола, сообщает пресс-служба министерства.
"Разработанные поправки предусматривают в том числе внесение изменений в закон о семье. Если сейчас в нем сказано, что брак заключается между мужчиной и женщиной, то в будущем вступать в брак станут два физических лица, независимо от их пола", - говорится в сообщении.
По словам министра Сигне Рийсало, принятие закона о совместном проживании в 2014 году стало важным шагом к обеспечению равных возможностей для всех жителей страны. Но полная реализация этого закона требовала принятия многочисленных прикладных актов и этот вопрос постоянно откладывался. "Теперь мы положим конец этой путанице, а также хотим ввести принцип брачного равенства, то есть разрешить двум взрослым людям вступать в брак независимо от их пола", - приводит пресс-служба слова Рийсало.
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