https://ria.ru/20230504/estoniya-1869689405.html

В Эстонии могут признать однополые браки

В Эстонии могут признать однополые браки - РИА Новости, 04.05.2023

В Эстонии могут признать однополые браки

Министерство социальных дел Эстонии в четверг направило на междведомственное согласование законопроект, согласно которому в будущем в брак смогут вступить два... РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T15:29

2023-05-04T15:29

2023-05-04T15:29

в мире

эстония

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ХЕЛЬСИНКИ, 4 мая - РИА Новости. Министерство социальных дел Эстонии в четверг направило на междведомственное согласование законопроект, согласно которому в будущем в брак смогут вступить два совершеннолетних человека независимо от пола, сообщает пресс-служба министерства. "Разработанные поправки предусматривают в том числе внесение изменений в закон о семье. Если сейчас в нем сказано, что брак заключается между мужчиной и женщиной, то в будущем вступать в брак станут два физических лица, независимо от их пола", - говорится в сообщении. По словам министра Сигне Рийсало, принятие закона о совместном проживании в 2014 году стало важным шагом к обеспечению равных возможностей для всех жителей страны. Но полная реализация этого закона требовала принятия многочисленных прикладных актов и этот вопрос постоянно откладывался. "Теперь мы положим конец этой путанице, а также хотим ввести принцип брачного равенства, то есть разрешить двум взрослым людям вступать в брак независимо от их пола", - приводит пресс-служба слова Рийсало.

https://ria.ru/20230426/ukraina-1867839356.html

эстония

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, эстония