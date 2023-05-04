https://ria.ru/20230504/ekspotsentr-1869725867.html
Вялкин: выставки "Экспоцентра" стимулируют рост производственной кооперации
Вялкин: выставки "Экспоцентра" стимулируют рост производственной кооперации - РИА Новости, 04.05.2023
Вялкин: выставки "Экспоцентра" стимулируют рост производственной кооперации
Конгрессно-выставочная деятельность дает рост производственной кооперации, которая в условиях санкционного давления является важным фактором стабильной... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T17:28
2023-05-04T17:28
2023-05-04T18:08
новости компаний - экономика
экспоцентр
россия
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Москва, 4 мая- РИА Новости. Конгрессно-выставочная деятельность дает рост производственной кооперации, которая в условиях санкционного давления является важным фактором стабильной экономики в России, сообщил генеральный директор АО "Экспоцентр"", председатель комитета Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ по выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности Алексей Вялкин на заседании комитета.Темой выездного заседания комитета ТПП, которое прошло в четверг в Кисловодске, стала роль конгрессно-выставочной деятельности в развитии межрегиональной кооперации отечественных производителей."В современных условиях производственная кооперация становится особенно актуальной для России. В связи с введением санкций, российские предприятия столкнулись с необходимостью поиска новых партнеров и логистических цепочек. В этом контексте отраслевые выставки и конгрессы становятся важным инструментом для установления новых связей и развития межрегиональной производственной кооперации", - отметил Вялкин.По его словам, отраслевые выставки "Экспоцентра" расширяют формат взаимодействия участников от В2В к В2G и В2I (Investment).Что касается межрегиональной кооперации, в прошлом году было организовано 168 коллективных региональных экспозиций, а прошедшая в феврале текущего года выставка "Продэкспо" побила своеобразный рекорд - компании из 48 российских регионов представляли свою продукцию на коллективных стендах, добавил Вялкин.Экономика впечатленийВ свою очередь, вице-президент ТПП Максим Фатеев отметил, что количество выставок, проходящих при поддержке ТПП, и число их участников с каждым годом возрастают.Он подчеркнул, что одним из приоритетных направлений деятельности ТПП РФ до 2025 года стала работа с субъектами РФ и территориальными палатами в области развития конгрессно-выставочной и ярмарочной деятельности в рамках региональной специализированной инфраструктуры."Если оценить долю услуг конгрессно-выставочной и ярмарочной деятельности, предоставляемых ТПП в последнее время, то эта услуга занимает твердое третье, минимум, четвертое место в общем объеме и остается одним из важнейших направлений работы в системе ТПП России", - сказал он.Выставки дают старт развитию бизнесаТакже участники заседания обсудили роль поддержки конгрессно-выставочных мероприятий со стороны органов власти, профильных ведомств, что позволяет решить многие накопившиеся проблемы.Так, по итогам визита на выставку "Металлообработка – 2021" премьер-министра РФ Михаила Мишустина были предложены меры по снижению налогового бремени для малых и средних предприятий, а также предусмотрены льготы на лизинг и кредитование для компаний, занимающихся модернизацией производства и внедрением инновационных технологий."Это стало демонстрацией активного взаимодействия государства и бизнес-сообщества в поиске новых возможностей для кооперации и развития отечественной промышленности", - подчеркнул Вялкин.Биржа субконтрактов – перспективная форма работыОтдельное внимание комиссия уделила перспективной форме работы - бирже субконтрактов, которая представляет собой специализированные площадки, где заказчики и производители могут встретиться и заключить контракты на изготовление и поставку деталей, узлов и комплектующих по техническому заданию заказчика.В свою очередь, гендиректор "Экспоцентра" отметил, что в прошлом году биржа субконтрактов была организована в рамках выставки "Металлообработка". В мероприятии приняли участие компании из 30 регионов России, заказчики и исполнители провели порядка 150 переговоров.От стартапа до господдержкиПодводя итоги заседания комитета ТПП РФ, его участники отметили, что развитие производственной кооперации в современной России требует комплексного подхода и активного участия всех заинтересованных сторон - государства, бизнеса и общества. Выставочная деятельность является одним из ключевых инструментов в достижении этих целей.В рамках этой деятельности необходимо активное взаимодействие с отраслевыми ассоциациями и профессиональными сообществами, развитие цифровых инструментов и платформ, а также создание на выставочных пространствах специализированных зон, посвященных конкретным отраслям или видам кооперации. Это поможет участникам выставок лучше ориентироваться и быстрее находить партнеров для сотрудничества, считают участники заседания.
https://sn.ria.ru/20230330/promyshlennost-1861819853.html
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новости компаний - экономика, экспоцентр, россия
Новости компаний - Экономика, Экспоцентр, Россия
Москва, 4 мая- РИА Новости. Конгрессно-выставочная деятельность дает рост производственной кооперации, которая в условиях санкционного давления является важным фактором стабильной экономики в России, сообщил генеральный директор АО "Экспоцентр"", председатель комитета Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ по выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности Алексей Вялкин на заседании комитета.
Темой выездного заседания комитета ТПП, которое прошло в четверг в Кисловодске
, стала роль конгрессно-выставочной деятельности в развитии межрегиональной кооперации отечественных производителей.
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"В современных условиях производственная кооперация становится особенно актуальной для России. В связи с введением санкций, российские предприятия столкнулись с необходимостью поиска новых партнеров и логистических цепочек. В этом контексте отраслевые выставки и конгрессы становятся важным инструментом для установления новых связей и развития межрегиональной производственной кооперации", - отметил Вялкин.
По его словам, отраслевые выставки "Экспоцентра" расширяют формат взаимодействия участников от В2В к В2G и В2I (Investment).
Что касается межрегиональной кооперации, в прошлом году было организовано 168 коллективных региональных экспозиций, а прошедшая в феврале текущего года выставка "Продэкспо" побила своеобразный рекорд - компании из 48 российских регионов представляли свою продукцию на коллективных стендах, добавил Вялкин.
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В свою очередь, вице-президент ТПП Максим Фатеев отметил, что количество выставок, проходящих при поддержке ТПП, и число их участников с каждым годом возрастают.
«
"Для нас важно, с какими впечатлениями выходят с выставки ее посетители и участники. Экономика впечатлений – это системная часть нашей отрасли, один из драйверов Торгово-промышленных палат", - сказал Фатеев.
Он подчеркнул, что одним из приоритетных направлений деятельности ТПП РФ до 2025 года стала работа с субъектами РФ и территориальными палатами в области развития конгрессно-выставочной и ярмарочной деятельности в рамках региональной специализированной инфраструктуры.
"Если оценить долю услуг конгрессно-выставочной и ярмарочной деятельности, предоставляемых ТПП в последнее время, то эта услуга занимает твердое третье, минимум, четвертое место в общем объеме и остается одним из важнейших направлений работы в системе ТПП России", - сказал он.
Выставки дают старт развитию бизнеса
Также участники заседания обсудили роль поддержки конгрессно-выставочных мероприятий со стороны органов власти, профильных ведомств, что позволяет решить многие накопившиеся проблемы.
Так, по итогам визита на выставку "Металлообработка – 2021" премьер-министра РФ Михаила Мишустина
были предложены меры по снижению налогового бремени для малых и средних предприятий, а также предусмотрены льготы на лизинг и кредитование для компаний, занимающихся модернизацией производства и внедрением инновационных технологий.
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"Это стало демонстрацией активного взаимодействия государства и бизнес-сообщества в поиске новых возможностей для кооперации и развития отечественной промышленности", - подчеркнул Вялкин.
Биржа субконтрактов – перспективная форма работы
Отдельное внимание комиссия уделила перспективной форме работы - бирже субконтрактов, которая представляет собой специализированные площадки, где заказчики и производители могут встретиться и заключить контракты на изготовление и поставку деталей, узлов и комплектующих по техническому заданию заказчика.
«
"Биржа субконтрактов сегодня показывает свою эффективность, а ее идея родилась восемь лет назад. За это время мы провели 21 инвестиционную сессию, рассмотрели более 230 проектов, в итоге ряд заявленных на ней проектов уже эффективно работает. Важно, что теперь эта тема подхвачена органами власти и частными некоммерческими организациями", - сообщил начальник управления инвестиций и инноваций Союза "ТПП Ростовской области" Валерий Королев.
В свою очередь, гендиректор "Экспоцентра" отметил, что в прошлом году биржа субконтрактов была организована в рамках выставки "Металлообработка". В мероприятии приняли участие компании из 30 регионов России, заказчики и исполнители провели порядка 150 переговоров.
От стартапа до господдержки
Подводя итоги заседания комитета ТПП РФ, его участники отметили, что развитие производственной кооперации в современной России требует комплексного подхода и активного участия всех заинтересованных сторон - государства, бизнеса и общества. Выставочная деятельность является одним из ключевых инструментов в достижении этих целей.
В рамках этой деятельности необходимо активное взаимодействие с отраслевыми ассоциациями и профессиональными сообществами, развитие цифровых инструментов и платформ, а также создание на выставочных пространствах специализированных зон, посвященных конкретным отраслям или видам кооперации. Это поможет участникам выставок лучше ориентироваться и быстрее находить партнеров для сотрудничества, считают участники заседания.