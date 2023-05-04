https://ria.ru/20230504/ekonomika-1869757723.html

В США раскрыли, как Украина спасает пошатнувшуюся американскую экономику

В США раскрыли, как Украина спасает пошатнувшуюся американскую экономику - РИА Новости, 04.05.2023

В США раскрыли, как Украина спасает пошатнувшуюся американскую экономику

Затянувшийся кризис на Украине ослабил поддержку Киева со стороны западных союзников, и без экономических аргументов в пользу продолжения военной помощи ее... РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T19:02

2023-05-04T19:02

2023-05-04T20:30

сша

украина

rand

в мире

экономика

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Затянувшийся кризис на Украине ослабил поддержку Киева со стороны западных союзников, и без экономических аргументов в пользу продолжения военной помощи ее поток рискует иссякнуть, написал обозреватель Леонид Бершидский в статье для Bloomberg.В качестве примера он привел США, где поддержка Киева привела к созданию новых рабочих мест и расширению рынков сбыта энергоносителей.В подтверждение автор указал на данные экспертов американской исследовательской организации RAND. "Украина стимулирует американскую оборонную индустрию и в конечном итоге американскую экономику. В долгосрочной перспективе это расширяет возможности США по производству множества продуктов — от снарядов до ракет ПВО", — отметили они.Бершидский констатировал, что уменьшение присутствия России на европейском энергетическом рынке открыло для Штатов возможность занять освободившиеся ниши для экспорта собственного сырья.В то время как в США и Европе становится больше противников военной помощи Украине, властям остается лишь объяснять, какую коммерческую выгоду можно извлечь из поддержки конфликта, резюмировал журналист.

https://ria.ru/20230420/ekonomika-1866466154.html

https://ria.ru/20230427/amerika-1867978027.html

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сша, украина, rand, в мире, экономика