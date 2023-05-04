В США раскрыли, как Украина спасает пошатнувшуюся американскую экономику
Bloomberg: Украина спасает пошатнувшуюся экономику США
© AP Photo / Frank Franklin IIНью-Йоркская фондовая биржа, США
© AP Photo / Frank Franklin II
Нью-Йоркская фондовая биржа, США. Архивное фото
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Затянувшийся кризис на Украине ослабил поддержку Киева со стороны западных союзников, и без экономических аргументов в пользу продолжения военной помощи ее поток рискует иссякнуть, написал обозреватель Леонид Бершидский в статье для Bloomberg.
В качестве примера он привел США, где поддержка Киева привела к созданию новых рабочих мест и расширению рынков сбыта энергоносителей.
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"Военная помощь Киеву в 2022 году составила около 5,3 процента от всех оборонных расходов США. Большая часть этой суммы уходит из страны в виде произведенного в США оборудования, что поддерживает местный рынок труда", — говорится в публикации.
В подтверждение автор указал на данные экспертов американской исследовательской организации RAND.
"Украина стимулирует американскую оборонную индустрию и в конечном итоге американскую экономику. В долгосрочной перспективе это расширяет возможности США по производству множества продуктов — от снарядов до ракет ПВО", — отметили они.
Бершидский констатировал, что уменьшение присутствия России на европейском энергетическом рынке открыло для Штатов возможность занять освободившиеся ниши для экспорта собственного сырья.
В то время как в США и Европе становится больше противников военной помощи Украине, властям остается лишь объяснять, какую коммерческую выгоду можно извлечь из поддержки конфликта, резюмировал журналист.