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В США раскрыли, как Украина спасает пошатнувшуюся американскую экономику - РИА Новости, 04.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
19:02 04.05.2023 (обновлено: 20:30 04.05.2023)
https://ria.ru/20230504/ekonomika-1869757723.html
В США раскрыли, как Украина спасает пошатнувшуюся американскую экономику
В США раскрыли, как Украина спасает пошатнувшуюся американскую экономику - РИА Новости, 04.05.2023
В США раскрыли, как Украина спасает пошатнувшуюся американскую экономику
Затянувшийся кризис на Украине ослабил поддержку Киева со стороны западных союзников, и без экономических аргументов в пользу продолжения военной помощи ее... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T19:02
2023-05-04T20:30
сша
украина
rand
в мире
экономика
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Затянувшийся кризис на Украине ослабил поддержку Киева со стороны западных союзников, и без экономических аргументов в пользу продолжения военной помощи ее поток рискует иссякнуть, написал обозреватель Леонид Бершидский в статье для Bloomberg.В качестве примера он привел США, где поддержка Киева привела к созданию новых рабочих мест и расширению рынков сбыта энергоносителей.В подтверждение автор указал на данные экспертов американской исследовательской организации RAND. "Украина стимулирует американскую оборонную индустрию и в конечном итоге американскую экономику. В долгосрочной перспективе это расширяет возможности США по производству множества продуктов — от снарядов до ракет ПВО", — отметили они.Бершидский констатировал, что уменьшение присутствия России на европейском энергетическом рынке открыло для Штатов возможность занять освободившиеся ниши для экспорта собственного сырья.В то время как в США и Европе становится больше противников военной помощи Украине, властям остается лишь объяснять, какую коммерческую выгоду можно извлечь из поддержки конфликта, резюмировал журналист.
https://ria.ru/20230420/ekonomika-1866466154.html
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сша, украина, rand, в мире, экономика
США, Украина, RAND, В мире, Экономика, Специальная военная операция на Украине
В США раскрыли, как Украина спасает пошатнувшуюся американскую экономику

Bloomberg: Украина спасает пошатнувшуюся экономику США

© AP Photo / Frank Franklin IIНью-Йоркская фондовая биржа, США
Нью-Йоркская фондовая биржа, США - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© AP Photo / Frank Franklin II
Нью-Йоркская фондовая биржа, США. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Затянувшийся кризис на Украине ослабил поддержку Киева со стороны западных союзников, и без экономических аргументов в пользу продолжения военной помощи ее поток рискует иссякнуть, написал обозреватель Леонид Бершидский в статье для Bloomberg.
В качестве примера он привел США, где поддержка Киева привела к созданию новых рабочих мест и расширению рынков сбыта энергоносителей.
«
"Военная помощь Киеву в 2022 году составила около 5,3 процента от всех оборонных расходов США. Большая часть этой суммы уходит из страны в виде произведенного в США оборудования, что поддерживает местный рынок труда", — говорится в публикации.
В подтверждение автор указал на данные экспертов американской исследовательской организации RAND.
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"Украина стимулирует американскую оборонную индустрию и в конечном итоге американскую экономику. В долгосрочной перспективе это расширяет возможности США по производству множества продуктов — от снарядов до ракет ПВО", — отметили они.
Бершидский констатировал, что уменьшение присутствия России на европейском энергетическом рынке открыло для Штатов возможность занять освободившиеся ниши для экспорта собственного сырья.
В то время как в США и Европе становится больше противников военной помощи Украине, властям остается лишь объяснять, какую коммерческую выгоду можно извлечь из поддержки конфликта, резюмировал журналист.
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